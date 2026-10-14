星巴克x小熊維尼100週年「蜂蜜罐馬克杯」12款聯名周邊超萌登場！ 星禮程密技「搶先購+無痛補奶現折20元」

小熊維尼鐵粉暴動！ 今年適逢《Winnie-the-Pooh》原作問世100週年，星巴克重磅攜手百畝森林的好朋友，推出多達12款萌翻天的限定聯名周邊與生活小物，即將於10/20正式開放販售！

圖／星巴克提供

●百畝森林好朋友變身、蜂蜜元素融入設計，辦公室小物、手機掛件組萌翻

本次聯名主打的「小熊維尼馬克杯」巧妙融入立體蜂巢設計與「Hunny Pot」蜂蜜罐意象；另一款「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」則搭配了吸睛的蜂蜜棒造型吸管與透明杯身。

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亦涵蓋多款造型冷水壺、旋轉 TOGO 冷水杯及具收藏價值的造景磁鐵不鏽鋼杯，滿足通勤與辦公桌的各種需求。

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備受粉絲期待的「小熊維尼裝扮組」讓星巴克代表性的 Bearista 換上小熊維尼、小豬、屹耳與跳跳虎等角色造型，還附贈蜂蜜桶造型娃包。

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另外還有造型收納袋、附帶開箱驚喜的系列手機掛繩等，想要搶先全台收藏這波可愛爆擊的員會粉絲，還可掌握10月19日星禮程會員搶先購，先得入手！

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●會員專屬密技！ 星禮程「行動預點」無痛省錢攻略

圖／翻攝星巴克官網

星巴克近期宣布客製化收費新制上路，去冰補奶需額外加價15元，讓許多小資族開始精打細算，別錯過這一次星禮程會員的隱藏版省錢密技！會員只要在即日起至10月15日期間，使用APP的「行動預點」服務，原價點購大杯（含）以上指定飲料，並在檢視訂單步驟輸入專屬折扣碼「10月清爽點」，即可直接享有「單杯現折20元」的優惠。

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