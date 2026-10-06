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星巴克「黑貓萬聖節」新品10/7開賣！34款杯子、提袋一次看　「躲貓貓藍莓星冰樂」10/21登場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
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貓控快衝！星巴克今年萬聖節換上「黑貓精靈樂團」主題，從杯款、提袋到生活小物都加入黑貓、賓士貓、音符與復古樂團元素，推出一系列限定商品，10月7日起陸續在全台門市登場。

星巴克黑貓精靈樂團10/7開賣　溫變、夜光杯成亮點

圖／星巴克提供
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今年萬聖節系列以「黑貓精靈樂團」為主題，將黑貓與賓士貓設定成舞台樂手，搭配樂譜、音符及萬聖節奇幻元素設計，推出多款馬克杯、隨行杯及生活周邊。杯款中包含會隨溫度變化呈現不同圖案的「溫變馬克杯」，以及在暗處能呈現特殊效果的夜光冷水杯，另外還有STANLEY聯名杯款等，讓黑貓圖樣從咖啡杯延伸到日常用品。

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周邊更將黑貓樂手的奇幻樂章延伸至日常配件。推出包含兼具文青與實用性的「黑貓幻想曲針織背心提袋」（400元）、立體感十足的「灰貓絨毛手機磁吸支架」（450元）、造型感滿分的單杯提袋，以及穿著樂手服裝、萌度爆表的「黑貓樂手MINI熊寶寶」（600元），讓可愛的貓咪夥伴隨時隨地陪伴你的生活。

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萬聖節必喝「躲貓貓藍莓星冰樂」　10/21上市

圖／星巴克提供
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星巴克將於10月21日起推出「躲貓貓藍莓星冰樂」（Tall 170元起）。杯身以極具視覺張力的浪漫紫色為主調，頂部巧妙點綴著可愛的貓咪耳朵飾片，口感上則結合酸甜多汁的藍莓醬與濃郁可可碎片，每一口都能品嚐到豐富果香與酥脆層次，絕對是今年萬聖節最好拍、最好喝的打卡神器。

10/7先喝季節新品　米香桂花那堤同步登場

圖／星巴克提供
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星巴克也同步推出季節飲品，包括「米香桂花風味那堤」與「米香桂花風味紅茶那堤」，以桂花香氣搭配奶香及米香調性；另外還有冰香草風味蛋白雲朵那堤、冰可可風味蛋白雲朵那堤等新品。星巴克官方公告指出，10月7日新品上市首日，星禮程會員可於門市或使用APP行動預點服務搶先購買指定季節新品。

外送也有優惠　第二杯半價、雙杯240元

更不可錯過星巴克近期外送優惠。9月30日至10月11日，foodpanda推出指定大杯以上飲品第二杯半價；foodomo則自9月30日至10月13日推出指定大杯飲品雙杯組合價240元。優惠適用品項及活動條件依星巴克官方公告為準。

今年星巴克萬聖節可分成兩個時間點掌握：10月7日先搶「黑貓精靈樂團」限定周邊，同日還有季節飲品會員搶先喝；10月21日再鎖定「躲貓貓藍莓星冰樂」。黑貓杯款、提袋及生活小物皆屬限定商品，實際庫存依各門市現場及APP顯示為準，售完為止。

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