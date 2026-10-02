一杯=嗑進3顆蛋！星巴克首創雙風味「蛋白雲朵那堤」 巨大「雲朵鬍」打卡、消費滿額享快閃修容
星巴克首度跨足高蛋白市場！新品強勢推出「蛋白雲朵那堤」系列，每大杯蛋白質含量更是直接飆破20公克，相當於一口氣吞下3顆雞蛋的營養量。除了直接把台北門市打造超吸睛的巨大「雲朵鬍」打卡裝置，更推出快閃理髮廳服務，從口感、打卡到服務一次包辦！
首度亮相的「蛋白雲朵那堤」，將經典咖啡與綿密奶泡升級，共推出香草與可可兩種選擇。「冰香草風味蛋白雲朵那堤」融合了溫潤香草氣息與醇厚奶香，口感滑順細緻；「冰可可蛋白雲朵那堤」則走大人系濃郁路線，微苦可可香伴隨咖啡尾韻，層次感十足。兩款飲品大杯（Grande）以上均含有高達20克蛋白質，讓忙碌的上班族或運動愛好者能無痛補充每日所需營養。
星巴克同步開放高蛋白雲朵客製化服務，只要加價60元，就能把香草或可可風味的高蛋白綿密雲朵加進任何指定飲品中，打造屬於自己的專屬特調，輕鬆喝出招牌「雲朵鬍」。
特別在星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市的1樓，將發放免費高蛋白雲朵試飲、打造超吸睛的巨大「雲朵鬍」打卡裝置。更於10月8日 13:00-18:00與10月9日 12:00-19:00兩天限定推出「BARBER SHOP 刮鬍修容體驗」，只要在該門市單筆消費滿600元，即可憑發票前往6樓快閃店享受專業修容服務。
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