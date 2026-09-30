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10/1國際咖啡日優惠懶人包！超商「買1送1、加10元多1杯」　京站Q點換伯朗、路易莎咖啡豆也能囤

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
2026國際咖啡日優惠懶人包。圖／各業者
2026國際咖啡日優惠懶人包。圖／各業者

迎接10月1日「國際咖啡日」，全台4大超商、知名連鎖咖啡及百貨通路紛紛祭出超殺折扣，像是7-ELEVEN CITY CAFE、CITY PRIMA指定品項買2送2，全家Let's Café咖啡第2杯半價，CAMA CAFE則推出指定飲品買8送1，咖啡控們準備好手刀搶攻！

●7-ELEVEN：買7送7手刀搶、門市買2送2

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市率先推出大杯優惠，即起至10月2日期間，CITY CAFE指定品項享同品項「買2送2」，包含特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵；精品咖啡CITY PRIMA的大杯精品美式、馥芮白也同步推出「買2送2」；10月1日至10月5日「OPENPOINT行動隨時取」APP上，於限時推出CITY PRIMA大杯精品美式、拿鐵及馥芮白「買7送7」的超狂組合。

同步推出「國際咖啡日永續生活提案」，9月30日至11月10日以回收咖啡渣、咖啡豆麻布袋製成咖啡原子筆、極簡杯、摺疊箱及摺疊凳等生活用品，會員購買CITY CAFÉ大杯以上飲品可累積活動點數，集滿後可加價兌換指定商品。

●全家便利商店：加10元多1杯、全品項第2件半價

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家Let’s Café不僅與可愛的日本IP「滑板小狗」聯名推出超萌周邊，即日起至10月13日更推出全品項「第2件半價」的優惠；9月30日至10月2日這三天，也有APP隨買跨店取優惠，大杯特濃美式、拿鐵與大杯單品系列可以用「10元多一杯」方式購買。

●萊爾富：特大杯買1送1

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

萊爾富即日起到10月13日，只要購買大杯特濃咖啡系列或特大杯美式、拿鐵，直接「買1送1」。

●OKmart：指定飲品2杯69元

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

OKmart至10月14日前，精選12款人氣風味飲品（包含特大杯冰淇淋美式、西西里咖啡等），任選2杯只要69元。

●!+ CAFE RESERVE：冠軍美式買2送2

「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡。圖／7-ELEVEN提供
「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+ CAFE RESERVE」於即日起至10月13日購買大杯冠軍美式、拿鐵即贈冠軍典藏濾掛式咖啡一包，數量有限送完為止；9月28日至10月2日推出冠軍美式買2送2、拿鐵買2送1，以及全系列手沖7折、精品豆9折優惠。

●85度C：果咖第2杯半價

圖／85℃提供
圖／85℃提供

喜歡水果風味咖啡的朋友，85度C從10月1日至10月11日，連續11天推出8款人氣「果咖」（如蜜桃冰美式、芭樂西西里咖啡等）任選「第2杯半價」。

路易莎：咖啡豆任2包7折

圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

10月路易莎黑卡會員福利，上午11點前買咖啡與飲品享第2杯5折，黑卡點數滿5點還可換任一飲品享9折，加碼單品咖啡豆1／4磅任選2包7折、8款濾掛／浸泡咖啡盒裝系列任選2盒以上5折

●伯朗咖啡館：美式.拿鐵買1送1

圖／伯朗咖啡館官網
圖／伯朗咖啡館官網

伯朗咖啡館於10月1日限定一天推出大杯美式／拿鐵買1送1，不限冰熱或同品項，優惠品項以低價品計算。

●cama café：寄杯買8送1、咖啡豆也能囤

圖／CAMA CAFE提供
圖／CAMA CAFE提供

CAMA CAFE透過會員APP上推出專屬優惠，即日起至10月1日，指定飲品寄杯提貨券，可享「買8送1」，包含金獎拿鐵、金獎美式、西西里咖啡及雙冠莊園精品美式等品項。

習慣自己沖咖啡，CAMA CAFE同步提供咖啡豆「買9送1、買22送3」優惠，適合趁活動期間補貨。

●美廉社：隨買隨取買2送3

圖／美廉社提供
圖／美廉社提供

10月1日至10月3日，凡透過美廉社APP「隨買隨取」購買大杯濃萃美式、大杯濃萃拿鐵或中杯喬名精品迦納可可，即享買2送3超殺優惠；購買大杯榛果拿鐵，即享買2送1優惠。

●小北百貨：買1送1

圖／小北百貨提供
圖／小北百貨提供

小北百貨的SHOWBA Café在10月1日當天，大杯美式與拿鐵通通「買1送1」。

●京站：Q點換伯朗、名店大放送

位於京站1樓的TEN THOUSAND COFFEE。圖／京站提供
位於京站1樓的TEN THOUSAND COFFEE。圖／京站提供

台北京站時尚廣場也集結館內品牌助陣，1樓「TEN THOUSAND COFFEE」指定維也納咖啡、平白咖啡及美式咖啡第2杯半價；B3「不二弄咖啡」推出美式咖啡買一送一、拿鐵第2杯7折；B3「花旗咖啡」則有同價位飲品第2杯半價。

另外，10月1日至11月13日，Q卡友透過App扣Q點17點可換2瓶「原味伯朗咖啡（240ml）」（限量200份）。

●momo購物網：咖啡機也優惠

還可以趁國際咖啡日入手咖啡機！momo購物網9月起推出咖啡專區活動，咖啡機全館6折起，指定品牌另有mo點回饋、贈品等優惠；10月1日至12日消費滿500元還可參加抽獎，最高獎項為OASIS冰溫瞬熱淨飲機等好禮。

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路易莎 咖啡 懶人包 超商 國際咖啡日

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