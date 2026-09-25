中秋連假台北去哪玩？「花博咖啡盛會」限時登場　300組品牌一次逛

中秋連假不想只安排烤肉行程，台北又有新的室內玩法！「森之市｜2026珈琲與花物語」將於9月25日至28日在台北花博公園爭艷館舉行，4天展期正逢中秋連假，活動集結近300組海內外品牌，還有超過百組海外團隊參與。從咖啡、甜點到花藝、器皿與生活選物都能一次逛，適合安排成連假午後的城市散步行程。

圖／取自森之市Mori Market臉書粉絲團

中秋連假逛花博 咖啡市集搬進室內

今年「珈琲與花物語」選在花博公園爭艷館舉行，展覽時間為9月25日至28日，每天11時至18時。對於中秋連假想找台北室內行程的人來說，可以趁白天前往花博園區，先逛咖啡與風格市集，再接著安排周邊餐廳或景點。

圖／取自森之市Mori Market臉書粉絲團

活動並非只有咖啡攤位，現場還可看到甜點菓子、花藝植物、陶作器皿、料理、服飾、插畫及生活選物等不同類型品牌。也就是說，即使同行者不是重度咖啡迷，也能找到適合逛街、拍照或挖寶的內容。

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超過百組海外團隊參與 一次認識不同咖啡風格

這場活動今年以亞洲咖啡與生活文化為核心，邀請超過百組海外團隊來台，加上海內外品牌總數接近300組，讓台灣民眾能在台北接觸來自不同城市的咖啡文化。

目前公布的參與品牌包括FUGLEN、ULT Coffee Roaster、GLITCH COFFEE & ROASTERS、Mel Coffee Roasters及Yardstick Coffee等。除了現場喝咖啡，也安排Coffee Mixology、限定合作企劃及音樂演出，讓整體活動不只停留在咖啡品飲，而是加入更多生活風格元素。

圖／取自森之市Mori Market臉書粉絲團

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中秋4天連假還能順遊花博其他活動

如果想把這趟行程排得更豐富，中秋連假期間的花博園區也有其他活動可以串聯。9月26日至28日有「商圈嘉年華－台北生活祭」，9月26日至27日則有「森之市｜2026香菜市集在台北」，可以依照自己的興趣安排不同區域。

「2026珈琲與花物語」地點位於台北花博公園爭艷館，展期為9月25日至28日，每日11時至18時，採售票方式入場。前往花博公園可搭台北捷運淡水信義線至圓山站，再步行前往園區；中秋連假若想安排一趟不用跑太遠的城市小旅行，咖啡、甜點與市集一次收進行程。

圖／取自森之市Mori Market臉書粉絲團

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