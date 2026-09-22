中秋超狂雙優惠！ 星巴克「大杯買一送一」只有這天、8款口味「星沁爽99元」喝到11月

台灣星巴克祭出超狂雙重優惠，不僅在中秋節當週推出限時一天的「買一送一」好友分享日，更同步加碼長達近兩個月的「特大杯星沁爽99元」超殺單一價。

中秋團圓限定！限時9小時「大杯以上買一送一」

連鎖咖啡星巴克應景祭出「中秋團圓 好友分享日」活動，限定一日於9月24日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」。

圖／取自星巴克官網

需要注意的是，此活動不適用於部分指定門市、車道服務、外送外賣及行動預點，建議出發前先確認官網公告。

特別點名本次優惠品項依各門市現貨為準，官方特別點名不包含「冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤」等特定新品，以及冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料也都在排除名單內。

8款超夯「星沁爽」特大杯下殺99元一路喝到11月

錯過買一送一也別哭！即日起至11月3日，星巴克推出「星沁爽特大杯單一價99元活動」，不用苦等好友分享日，每天都能用銅板價享受清爽微酸的果香滋味。

圖／星巴克提供

品項包含「草莓巴西莓風味檸檬星沁爽、草莓巴西莓風味椰奶星沁爽、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽、蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽」共8款。詳細活動規則，請依星巴克官方公告為準。

此活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

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