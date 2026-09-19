NO COFFEE 來台2週年聯名登場！「T9G RANGEAS Jr.首度抽選」，楊枝甘露咖啡拿鐵同步開

日本福岡人氣咖啡品牌「NO COFFEE」來台迎來2週年，這次不只找來藝術家T9G再度合作，更把聯名從潮流收藏延伸到咖啡與甜點。雙方第三度攜手推出「NO SCULPTURAL」企劃，主打T9G經典角色RANGEAS Jr.，並首度在台灣開放公仔抽選購買；餐飲部分則以近期受到喜愛的楊枝甘露為靈感，打造楊枝甘露咖啡拿鐵與花型司康，讓咖啡迷、潮流玩具收藏家一次鎖定兩大亮點。

圖／NO COFFEE提供

NO SCULPTURAL第三度聯名！RANGEAS Jr.成系列主角

這次「NO SCULPTURAL」是NO COFFEE與T9G第三次聯名，延續雙方長期合作默契，以RANGEAS Jr.作為系列主角，結合NO COFFEE招牌黑、白、灰色調，打造全新聯名視覺。系列也首度加入貓咪角色「NA-SHI CHAN」，並搭配咖啡歐蕾般的柔和色彩，讓原本俐落的黑白風格增添溫暖感。

圖／NO COFFEE提供

聯名系列包含RANGEAS Jr. Figure、T-shirt、鑰匙圈及貼紙，售價分別為2,980元、1,980元、450元及150元。

圖／NO COFFEE提供

RANGEAS Jr.公仔台灣首度抽選！單筆滿2,000元取得資格

其中最受收藏玩家關注的，便是RANGEAS Jr.公仔。這款公仔此次首度在台灣開放抽選購買，活動自9月19日至10月18日舉行，僅限NO COFFEE會員參加。

符合條件的會員只要單筆消費滿2,000元，且訂單內包含任一T9G商品，即可取得1次抽選資格；T9G過往商品與此次「NO SCULPTURAL」聯名商品皆適用，每筆符合條件的訂單可取得1次抽選機會，同一階段內可累計。

楊枝甘露變身咖啡拿鐵！花型司康也同步推出

除了收藏公仔，這次聯名也將「楊枝甘露」搬進咖啡店。限定飲品「楊枝甘露咖啡拿鐵」以椰奶搭配咖啡，加入西米露與芒果，將咖啡香與熱帶水果風味結合；「楊枝甘露司康」則把芒果、葡萄柚融入花型司康，以酸甜果香呈現不同於飲品的楊枝甘露風味。

圖／NO COFFEE提供

NO COFFEE近期也推出花型司康系列，除了聯名款外，另有帶淡淡酒香的「微醺葡萄」、藍莓果醬搭配原味司康的「晨光藍莓」，以及靜岡抹茶結合草莓醬的「靜岡之森」，提供咖啡搭配更多選擇。

圖／NO COFFEE提供

NO COFFEE RANGEAS Jr.抽選時間、資格一次看

RANGEAS Jr.抽選活動分為兩階段進行，第一階段為9月19日至10月4日，10月5日下午3點公布中選結果；第二階段為10月5日至10月18日，10月19日下午3點公布結果。

圖／NO COFFEE提供

兩階段資格分開計算，每階段每人最多中選1次、限購1隻；第一階段中選者若於第二階段重新符合資格，仍可再次參加。中選名單將於NO COFFEE Taiwan官方Instagram「@nocoffee_tw」公布，中選者須依官方通知完成後續付款。

圖／NO COFFEE提供

本次活動無論透過實體門市或官方線上商城消費，只要符合指定條件即可取得抽選資格；線上商城符合資格的訂單會以0元「T9G抽選資格」贈品形式記錄，並不代表已中選。

隨著NO COFFEE來台2週年，這次從T9G聯名公仔到楊枝甘露咖啡、花型司康，也讓品牌週年企劃從潮流收藏一路延伸到日常飲食。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」