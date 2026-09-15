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史努比迷荷包失守！ 「星巴克×SNOOPY」9大聯名夯品 「南瓜吊飾杯、綠圍裙娃娃」全台開賣時間、價格曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
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史努比鐵粉暴動！ 適逢經典動畫《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown》問世60週年，星巴克（Starbucks）攜手超人氣經典角色 Peanuts，打造全新秋季聯名系列，Snoopy 與好朋友們全員換上溫暖的「南瓜橘」毛帽與綠色圍巾，一口氣推出 9 款限定杯款及生活周邊。將於9月21日開放星禮程會員搶先購、9月22日全台門市與線上通路全面開賣！

動畫迎60週年！Snoopy化身秋日咖啡旅伴

圖／星巴克提供
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以「秋日懷舊」與「好友相聚」為概念，本次聯名將濃郁秋意的南瓜、落葉與經典咖啡元素深度融合，包含 Snoopy、Woodstock、Charlie Brown 與 Lucy 等大家熟悉的角色，從日常隨行杯、馬克杯到外出提袋，每個細節都滿滿療癒感，陪伴大家度過舒適的咖啡時光。

鎖定這款！南瓜帽玻璃杯、吸管附立體糊塗塌客

圖／星巴克提供
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以「26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯」話題度最高，設計以星巴克代表性小熊杯為延伸，讓史努比戴上俏皮的南瓜橘色針織帽與綠圍巾，透明玻璃材質能隨裝入的飲品展現不同視覺層次；吸管上方更趴著一隻立體 Woodstock，吸睛度直接破表。

圖／星巴克提供
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史努比穿綠圍裙當咖啡師！高CP生活配件

圖／星巴克提供
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同步登場的 3 款生活風格配件也極具收藏價值：

綠圍裙26PEANUTS娃娃： 史努比親自穿上星巴克經典綠色圍裙、手上端著招牌咖啡杯，化身超萌咖啡師，觸感毛茸軟嫩。

26PEANUTS鑰匙圈： 史努比手捧秋天南瓜，身旁還有小 Woodstock 相伴，掛在包包上即可輕鬆跟上吊飾流行。

26PEANUTS手提袋：全系列門檻最親民的品項，耐裝實用兼具極高 CP 值。

圖／星巴克提供
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星巴克×SNOOPY聯名全品項價格一覽

．26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯 591 ml，售價1,200 元

．綠圍裙26PEANUTS娃娃，售價1,200 元

．26PEANUTS不鏽鋼TOGO冷水杯 710 ml，售價1,300 元

．26PEANUTS不鏽鋼杯 473 ml，售價1,300 元

．26PEANUTS南瓜吊飾不鏽鋼杯 473 ml，1,300 元

．26PEANUTS TOGO冷水杯 710 ml，售價950 元

．26PEANUTS馬克杯 414 ml，售價750 元

．26PEANUTS鑰匙圈，售價700 元

．26PEANUTS手提袋，售價650 元

星巴克×SNOOPY聯名開賣時程與通路

星禮程會員搶先購： 2026 年 9 月 21 日

全台門市＆線上開賣： 2026 年 9 月 22 日

實體通路： 全台星巴克門市、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市

線上合作平台： 博客來星巴克旗艦店、康是美網購 eShop、7-ELEVEN i預購星巴克品牌館、Yahoo購物中心星巴克旗艦店（商品限量販售，售完為止）

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