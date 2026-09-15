史努比迷荷包失守！ 「星巴克×SNOOPY」9大聯名夯品 「南瓜吊飾杯、綠圍裙娃娃」全台開賣時間、價格曝光

網咖的泡麵又香又入味，自己在家煮總是煮不出那個味道，到底藏了什麼祕訣？近日有網友在Threads發文詢問，想知道「網咖泡麵」究竟怎麼煮，沒想到引來多名曾在網咖工作的網友分享做法，只要5步驟就能獲得一碗正宗的網咖泡麵。 原PO表示，自己一直無法理解為何網咖的泡麵吃起來特別好吃，即使回家使用相同品牌、相同口味的泡麵，卻始終煮不出該有的味道。貼文曝光後，不少網友紛紛表示有同感，也有人直接分享過去在網咖廚房工作的經驗。 其中一位便以排骨雞麵為例，公開一套5步驟煮法。首先是在冷水時，就先將調味包加入鍋中；第二步則是等水煮滾後放入麵條，只煮10秒就撈出，避免麵體煮得過軟。 第三步是將火力維持在中大火，打入1顆雞蛋，不要急著攪散，煮約1分鐘讓蛋成形；接著再把剛才撈起的麵條放回鍋中，煮約20秒讓麵條吸收湯汁；最後起鍋前滴入約2滴香油，增加香氣，網咖風泡麵就完成了。 除了這套方式，也有員工分享不同做法，先將麵條放入滾水中燙約10至20秒後撈起，再利用原本的煮麵水加入調味包、油包及青菜等配料，等菜煮至半軟後再打入雞蛋，並用筷子或湯匙攪拌湯，避免雞蛋黏在鍋底，待蛋煮熟後，將整鍋湯料倒進裝有麵條的碗中

2026-09-15 14:49