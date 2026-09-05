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外國人瘋搶「殺羊」！ 海外爆紅「5隻小羊抹茶」台灣開賣地點曝光、抹茶控可以衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
#4 四號珈琲「職人特製 五隻小羊」。圖／翻攝IG@butterfour.ig
#4 四號珈琲「職人特製 五隻小羊」。圖／翻攝IG@butterfour.ig

台灣也喝得到了！ 近來滑社群不斷頻繁被一杯漂浮著成群「呆萌小羊」的綠色抹茶瘋狂洗版，甚至在海外掀起現象級排隊潮，現在不用特地搭飛機出國朝聖，台北也能正式喝得到！

#4 四號珈琲「職人特製 五隻小羊」。圖／翻攝IG@butterfour.ig
#4 四號珈琲「職人特製 五隻小羊」。圖／翻攝IG@butterfour.ig

從上海紅到歐美，最早源自上海淮海中路商場內的知名抹茶專賣店「Matcha Wang（抹茶王）」店家將濃郁的深綠色抹茶拿鐵化身為一片翠綠草原，用純白細緻的奶泡，精巧勾勒出 5 至 6 隻探出頭的療癒黑面小羊。

外國觀光客紛紛慕名前往朝聖，甚至在社群上自創幽默的「殺羊計畫（Kill the Sheep）」挑戰—喝飲料時第一口先將立體奶泡小羊整隻吸入口中。

#4 四號珈琲「職人特製 五隻小羊」。圖／翻攝IG@butterfour.ig
#4 四號珈琲「職人特製 五隻小羊」。圖／翻攝IG@butterfour.ig

現在不用羨慕！ 位於遠東 GARDEN CITY 大巨蛋地下二樓的職人咖啡品牌「#4四號珈琲」，近期驚喜端出全新職人特調「五隻小羊」。

飲品基底選用微苦回甘的細緻抹茶粉，融合醇厚鮮奶，調配出絲滑圓潤的溫潤口感；杯頂則鋪上綿密奶泡，細心點綴出五隻胖嘟嘟的小羊造型不少搶先品嚐的網友直呼「小羊真的可愛到捨不得喝」、「拍了十幾張才敢喝第一口」。

#4四號珈琲（BUTTER FOUR）

．門市位置： 台北市信義區忠孝東路四段505號（遠東 GARDEN CITY 大巨蛋 B2）

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