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中元節優惠懶人包！7-ELEVEN咖啡10元、星巴克買1送1、全家霜淇淋加6元多1支、肯德基優惠碼99元吃飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／7-ELEVEN、全家便利商店、星巴克、肯德基提供
圖／7-ELEVEN、全家便利商店、星巴克、肯德基提供

迎戰中元普渡檔期，夏末消暑優惠！各大餐飲品牌同步祭出超狂消暑省錢優惠，包含全家霜淇淋「加6元多1支」、7-ELEVEN 指定飲品「10元多1杯」，星巴克買指定秋節禮盒就送「買一送一券」，連肯德基也端出蛋撻買一送一，幫大家省好省滿！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市自8月27日至8月30日展開「超值好康」，包含特選美式、特選拿鐵、香草焦糖風味瑪其朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、精品水果冰磚咖啡及一顆檸檬青／紅茶，皆享有「加10元多一杯」折扣；消暑必備的「懷舊鳳梨冰」也祭出買一送一優惠，平均單杯只要43元。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店自8月28日起至9月1日推出，門市購買霜淇淋不限口味，「加6元多享用1支」，換算下來2支只要55元；65元系列酷繽沙任選2杯也只要75元。此外，包含阿奇儂開心果雪糕、布丁雪糕及黑松沙士等指定人氣商品，門市均享有買一送一優惠；門市特大杯經典拿鐵與美式、單品咖啡同系列任選2杯更只要95元。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

●星巴克

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克中秋檔期正式開跑，即日起至9月13日止，只要於門市購買秋節指定禮盒，結帳即可獲得「秋節飲料好友分享優惠券（買一送一券）」一張，且優惠採累贈機制、使用期限一路喝到10月30日；星禮程會員在9月2日前預購指定商品還可享最高85折優惠。

●肯德基

示意圖。圖／肯德基提供
示意圖。圖／肯德基提供

肯德基拜拜專用的「中元保庇桶」內含5塊炸雞、6顆原味蛋撻與1瓶百事可樂，直接下殺56折只要388元，限時供應至8月31日止。

鎖定中元拜拜與開學聚餐商機，即日起至9月21日釋出超殺代碼菜單，其中「原味蛋撻2顆」免代碼直接享有買一送一特價49元。

輸入指定代碼還能享香酥脆薯（代碼 50517）、薯餅（代碼 50518）、4 塊上校雞塊（代碼 50519）、雙色轉轉QQ球（代碼 50446）及蝦排（代碼 50545）買一送一。

同步推出多款百元有找的 99 元套餐：「優惠代碼 50494」咔啦脆雞 2 塊＋小杯無糖綠茶，特價 99 元；「優惠代碼 50492」咔啦雞腿堡＋原味蛋撻，特價 99 元；「優惠代碼 50495」青花椒香麻脆雞 2 塊＋小杯無糖綠茶 ,特價 99 元；「優惠代碼 50493」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻，特價 99 元。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

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霜淇淋 星巴克 咖啡 懶人包 買一送一 肯德基 中元節

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