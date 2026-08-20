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「全球百大咖啡館」要來台灣了！丹麥精品咖啡 「La Cabra 」悄徵在台職缺，享受北歐正宗咖啡美學

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自La Cabra官網
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丹麥精品咖啡品牌 La Cabra 傳出將正式進軍台灣！品牌近期在 LinkedIn 公開招募「General Manager - Taiwan」，職務地點鎖定台北，並明確負責品牌在台灣市場的引進、開展與後續拓展，顯示繼2025年短暫來台快閃後，台灣市場可望迎來正式據點。

圖／取自La Cabra官網
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創立於2012年的 La Cabra，以北歐極簡美學與精品咖啡聞名，從生豆挑選、烘焙到沖煮皆強調凸顯咖啡原有風味，品牌旗下亦有咖啡館與烘焙相關產品。除了手沖咖啡外，La Cabra在海外門市也可見糕點、麵包等搭配咖啡的餐飲選擇，呈現咖啡與日常飲食結合的北歐風格。品牌曾入選《The World’s 100 Best Coffee Shops》全球百大咖啡館排行。

圖／取自La Cabra官網
圖／取自La Cabra官網

La Cabra早在2025年5月便首度於台灣亮相，與台北生活選品空間iliya合作，推出「La Cabra in Taipei」3日限定快閃，邀請咖啡師現場沖煮，並結合丹麥家具品牌Fritz Hansen展開跨界企劃，吸引不少台灣咖啡迷朝聖。

圖／取自La Cabra官網
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如今品牌再次釋出台灣市場職缺，且直接以Taipei為基地，正式進軍台灣的訊號更加明確。不過目前尚未公布首間門市的確切地址與開幕日期，咖啡迷仍可持續關注La Cabra後續展店消息。

圖／取自La Cabra官網
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