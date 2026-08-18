2026「高雄咖啡節」8月登場！全球百大咖啡館齊聚　用一杯冰咖啡玩高雄

想找個不只吃美食的高雄週末玩法，不妨從一杯咖啡開始。2026高雄咖啡節將於8月22、23日登場，下午3時至晚間9時在凹子底森林公園展開，今年鎖定夏季最適合的「冰咖啡」主題，集結高雄咖啡品牌、甜點烘焙及原鄉產區業者，讓旅客從市區一路認識高雄的咖啡文化。

全球百大咖啡館、冠軍職人現身

今年活動集結70家特色品牌，陣容從城市咖啡館、精品咖啡，到甜點、麵包與原鄉咖啡業者都有。其中包括入選2026全球百大咖啡館、排名第46名的KEEP Coffee Roastery，以及世界盃烘豆賽冠軍「Café自然醒」等品牌，讓咖啡迷能一次感受不同職人的沖煮風格與風味特色。

圖／高雄市府觀光局提供

活動也將把舞台升級為咖啡體驗場域，安排咖啡職人帶領民眾認識選豆、烘焙、沖煮及品飲技巧。對旅客而言，不只是逛市集、喝咖啡，更能透過實際體驗深入了解一杯咖啡從產地到杯中的過程。

從城市喝到山林 探索高雄原鄉咖啡

高雄咖啡旅遊的特色，還包括市區與山區產地之間的連結。桃源、那瑪夏、茂林等山區擁有獨特地形與氣候條件，近年逐漸發展精品咖啡產業，部分咖啡更曾在國際競賽受到肯定。

圖／高雄市府觀光局提供

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今年咖啡節也邀請多組原鄉咖啡品牌參與，包括藤枝馬里山咖啡、樁萱巫師咖啡莊園、二集團雅鳳咖啡愛玉、伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡等，旅客不用特別深入山區，就能先在凹子底一次認識高雄各地咖啡風土。現場另結合神農市集，超過150家特色品牌共同登場，從咖啡、甜點到農產與手作選物都能一次逛。

圖／高雄市府觀光局提供

2026高雄咖啡節8月22、23日下午3時至晚間9時於凹子底森林公園舉行。旅客可搭乘高雄捷運至凹子底站，再步行前往會場，安排一趟「咖啡節＋城市散步＋高雄美食」的週末旅行，把喝咖啡變成探索港都的新玩法。

圖／高雄市府觀光局提供

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