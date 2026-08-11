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世界百大咖啡開二店！ 「Coffee Sind 概念店」插旗東區桓境多元生活空間 「期間限定內用區」只到這天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind

咖啡迷們把握機會！今年剛搶下「2026世界百大咖啡館」殊榮的超人氣獨立咖啡品牌「Coffee Sind」，迎來品牌10週年，這次攜手建商在光復南路打造全新的「概念店」，不僅首度帶來限時內用空間，更獨家導入超酷的「5 秒快速咖啡系統」，讓忙碌的都市人不用漫長等待就能喝到高品質好咖啡！

世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind

咖啡迷一定都不陌生！ Coffee Sind品牌一直以來主打「將咖啡融入生活」的理念，這次一舉闖進 2026 世界百大咖啡館榜單，老闆楊力瑜笑說當初收到通知時真的嚇了一跳！

世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind

特別的是，在眾多入圍的百大咖啡館中，大多數都是精緻的內用門市，Coffee Sind 是少數以「半戶外形式」入榜的店家，更是全台灣4間入選店家當中，唯一來自台北的品牌，可說是實至名歸的台北咖啡之光！

世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind

歡慶10週年推出的全新概念店，鄰近捷運國父紀念館站2號出口，特別與桓億建設合作，在「桓境 Life Lab」空間內打造結合綠意植栽與質感木質調的內用場域，並搭配每三個月更換一次的藝術展覽，讓讀者一邊喝咖啡、一邊享受被藝術包圍的慢生活。

世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind

店內堅持選用台灣在地食材與小農合作，固定提供1至2支台灣產區的咖啡豆。更特別設置了快速出杯設備，提供「每日咖啡」與「特調飲品」選擇。

世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind
世界百大咖啡Coffee Sind。圖／翻攝IG@coffee_sind

不過要特別提醒想前來踩點的粉絲們，這座超美的內用空間屬於「期間限定」，預計僅開放至2027年3月，之後概念店將回歸Coffee Sind經典「純外帶模式」，想坐在店裡好好享受氛圍的朋友千萬要把握時間！

Coffee Sind 全新概念店

．開幕日期：2026年8月11日（內用座位區開放至2027年3月）

．地址：台北市大安區光復南路280巷33號（近捷運國父紀念館站2號出口）

．營業時間：11:00 – 18:00

．消費規則：低消為每人一杯飲品（店內無電話、不接受預約與提前訂購）

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咖啡 Coffee Sind

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