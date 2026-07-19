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星巴克買一送一！ 7/20限定1天 星巴克「大杯免費多一杯」 陪看世足賽奪冠超狂應援

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

球迷準備尖叫！2026年世足冠軍賽即將在7月20日凌晨3點迎來終極之戰，由西班牙與阿根廷展開頂尖對決。為了陪伴全台球迷熬夜見證奪冠奇蹟，星巴克化身最強後盾，特別在最需要補足元氣的週一上班日，推出大家最期待的「好友分享日」，讓你熬夜看世足冠軍戰也不怕！

限時9小時買一送一快閃！大杯「免費多一杯」

圖／摘自星巴克官網
圖／摘自星巴克官網

連鎖咖啡星巴克陪球迷們迎接世足冠軍戰，特別祭出「每一場 都陪你在場 好友分享日」回饋粉絲！就在3月27日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」，不論是跟同事一人一杯還是自己獨享都超划算。

需要注意的是，此活動不適用於部分指定門市、車道服務、外送外賣及行動預點，建議出發前先確認官網公告。

圖／摘自星巴克官網
圖／摘自星巴克官網

官方特別點名本次優惠品項依各門市現貨為準，官方特別點名不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡。此外，冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料也都在排除名單內。

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星巴克 買一送一 咖啡

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星巴克買一送一！ 7/20限定1天 星巴克「大杯免費多一杯」 陪看世足賽奪冠超狂應援

星巴克即將於7月20日舉辦「好友分享日」，推出買一送一的活動，讓球迷在世足冠軍賽夜晚提振精神。活動於上午11時至下午8時進行，購買兩杯大杯飲料可獲得一杯免費飲品，但不適用於部分門市及指定飲品。

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