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隱身在Taipei 101大樓！ 台北高空景觀咖啡廳「CAFE ACME mini」低消一杯飲品或餐點 就能俯瞰台北信義區美景

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

信義區居然也有平價咖啡廳，隱身在台北101，地點就在35樓，低消一杯飲品或餐點，就可以坐擁最美高空景觀第一排，讓你在台北最高101地標內喝咖啡，居高臨下欣賞台北高空城巿美景，擁有大片的落地窗，將全台最美的巿景盡收眼底，讓人彷彿飄浮在空中，找時間來好好放鬆一下，重新出發～

CAFE ACME坐擁台北101最美高空景觀第一排。

可以坐在全台最高的建築一邊吃早餐，一邊喝咖啡，從窗邊俯瞰城市美景，真是人生中的一大享受。

自從上次到訪就超愛的，成為我來信義區的寶藏咖啡廳。

在此用餐可以欣賞台北最美的天際線，享受生活中的小確幸～

假日用餐限時90分鐘，找一天帶心愛的人來一場高空浪漫約會，CAFE ACME 是最佳首選，光這美景就讓人陶醉了。

CAFE ACME mini｜Taipei 101

地址：臺北市信義區信義路五段7號35樓

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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