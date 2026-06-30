隱藏版「77折喝法」曝光！ 星巴克「法式可頌熊盲盒」開賣限購2個 超夯「粉紅草莓小熊杯」台灣也要上了

粉絲們的荷包又要守不住了！星巴克這回推出讓網美、熊迷全面瘋狂的全新「法式可頌熊盲盒」吊飾，連在國外掀起搶購熱潮的「粉紅小熊草莓冷水杯」也傳出即將登台的消息。更挖出內行人才知道的「隱藏版77折咖啡」省錢秘訣，讓大家追新品的同時也能聰明省荷包！

網美瘋掉！「法式可頌熊盲盒」化身最萌吊飾

圖／翻攝自星巴克官網

先前掀起熱烈討論的「可頌MINI熊寶寶」精緻升級，搖身一變成為超欠收藏的盲盒吊飾。星巴克這次設計靈感取自浪漫的巴黎街頭，一口氣推出「經典法式、復古女伶、小畫家、氣質毛呢、黑巧女伶、南法度假」共6款質感新裝。每一款都融入濃濃的法式時尚，適合掛在包包上或當作鑰匙圈使用。

圖／翻攝自星巴克官網

本系列採取「盲盒」隨機包裝販售，抽中哪一款全憑手氣，據官方銷售辦法公告，6月30日開賣首日將依排隊順序發放號碼牌，每人限購2個，想全套搜集的鐵粉手刀衝。

圖／翻攝自星巴克官網

星巴克粉紅小熊杯 台灣Coming Soon

繼足球版之後，星巴克一上市就秒殺的「小熊玻璃TOGO冷水杯」推出最新款式「粉紅小熊杯」。這款新品設計讓Bearista小熊頭戴印有粉紅色Starbucks字樣的白色老帽，最頂端還點綴了一顆立體草莓，裝進粉色飲品後呈現極具少女心的粉嫩視覺。

圖／翻攝IG@starbuckstw

美國市場預計將在7月13日正式開賣，而台灣星巴克的官方Instagram也已經正式曝光粉紅小熊杯「Coming Soon」的預告畫面，粉絲們可以拭目以待。

星巴克隱藏版「77折咖啡」秘訣公開

圖／翻攝自星巴克官網

覺得近期星巴克買一送一活動變少的朋友們，可以參考這項隱藏版划算買法。只要身為星禮程會員，在2026年6月至12月期間，每個月的1號到7號上午10點，打開APP使用「星送禮」功能，單次購買一組6張的150元飲料券，即可直接享有77折優惠，超適合每天需要咖啡的上班族咖啡控，兌換期限至當月月底為止。

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