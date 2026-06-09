星巴克「買一送一」回來了！ 限時1天「大杯買一送一」回歸 全台爽喝9小時、隔天加碼全品項85折

咖啡控尖叫！在歷經一個多月的「買一送一空窗期」後，大家最愛的星巴克好友分享日終於要在本週四（6月11日）強勢回歸啦！這次星巴克以「Team Starbucks! 尋找你的神隊友」為主題，祭出極具誠意的無差別大杯以上買一送一，不僅有夏日消暑必備的星冰樂，連最新爆紅的星沁爽也全部入列。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣佈將於 6月11日（四）11:00 至 20:00，限時9小時推出「Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日」。活動期間只要親臨全台門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱及口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克免費招待。每人每次最多可以買二送二，連夏日推薦新品雲朵泡泡美式咖啡系列都喝得到！

圖／取自星巴克官網

出發前先看清楚，免得白跑一趟！本次活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點。另外，全台共有51間特定門市不參與此優惠，主要集中在機場、高鐵站、台鐵特定車站、國道休息站以及部分觀光景點門市，就連最新的「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」也沒有配合！

6月12日五緊接著「盛夏歡聚派對」，星巴克全台門市將祭出「全品項85折」的狂歡折扣，當天單筆消費折後金額滿500元，即可額外獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」（買一送一券）一張，以小白單形式提供，可累贈，兌換期間為6月13日至 6月19日；若消費滿680元，更可直接將「星巴克典藏大禮袋」乙個帶回家（數量有限，贈完為止）。

圖／取自星巴克官網

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