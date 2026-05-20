520放閃喝這杯！ 韓國爆紅「雲朵泡泡美式」全台星巴克開賣 加碼「蜜柚泡泡」神級綿密口感必嚐

咖啡控暴動！近期在韓國星巴克爆紅的話題飲品「雲朵泡泡美式」居然要來了！台灣星巴克宣佈將於5/20情人節當天，全台門市同步上市全新的「Aerocano™」系列，喝得到如雲朵般綿密柔滑的泡沫，成為今夏視覺味覺雙享受！

雲朵泡泡美式咖啡 Aerocano™，售價：Tall 115元、Grande 130元、Venti 145元。圖／星巴克提供

➤神級口感：特選雲朵泡泡美式咖啡 Aerocano™

近期瘋傳韓國社群的「特選雲朵泡泡美式咖啡 Aerocano™」正式登台！ 顛覆以往冰美式俐落的印象，透過星巴克咖啡師的創新工法，將新鮮濃縮咖啡精準注入空氣，細緻綿密的極致泡沫創造出宛如雲朵般神級口感。隨著泡沫與咖啡緩緩融合，杯中會呈現如瀑布般流動的漸層視覺。入口時柔滑且富層次，喝一口都極具儀式感。

➤輕盈首選：特選蜜柚雲朵泡泡美式

同步推出限定研發的「特選蜜柚雲朵泡泡美式」( 僅供應冰飲)，為盛夏打造消暑清爽漸層風味！在綿密的雲朵泡泡美式中，完美注入了清新的柑橘果香，前調迎來酸甜迷人的果味，尾韻則緩緩帶出濃郁咖啡香氣。微酸微甜的輕盈爽口滋味，成為消暑解膩的第一選擇。

特選蜜柚雲朵泡泡美式，售價：Tall 140元、Grande 155元、Venti 170元。圖／星巴克提供

➤零咖啡因選擇：沁恬荔枝洋甘菊茶

不喝咖啡的朋友也別失望！加碼推出無咖啡因的夢幻茶飲「沁恬荔枝洋甘菊茶」，以洋甘菊花草茶為基底，大氣融合甜美荔枝果汁，最吸睛的是裡面還加入了Q彈的「萊姆吉利」，多重咀嚼口感展現夏日風味！

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