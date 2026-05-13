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貓奴失心瘋！ 星巴克「國際抱貓日」周邊開賣 爆萌「三花貓提袋」、「貓咪馬克杯」療癒必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
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貓權的錢包準備好了嗎？為了迎接5月30日「國際抱貓日」，星巴克提早祭出大招，推出一系列萌度爆表的「貓咪主題」週邊商品，快來看看必買清單有哪些？

圖／星巴克提供
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超萌「三花貓尾提袋」首推必搶！

三花貓尾便利單杯提袋，390元。圖／星巴克提供
三花貓尾便利單杯提袋，390元。圖／星巴克提供

星巴克最火紅的週邊，絕對不能漏掉「貓尾巴提袋」！每回推出新色總是迅速完售。這次為了響應國際抱貓日，特別推出全新的「三花貓」花色，長長的貓尾巴點綴在提袋側邊，拿在手上就像牽著主子出門散步一樣。

斑紋貓尾巴零錢證件掛牌，480元。圖／星巴克提供
斑紋貓尾巴零錢證件掛牌，480元。圖／星巴克提供

Bearista 小熊變身萌貓、忠犬

圖／星巴克提供
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「隨行收納袋」也是一大亮點！人氣爆棚的星巴克 Bearista 小熊直接大變身，換上俏皮的貓咪與狗狗造型服裝，不只外型吸睛、充滿趣味，摺疊後方便攜帶，展開後就是實用的購物袋。還有星禮程會員專屬好逼，透過金星禮點數加上300元即可加購兌換！

狗狗小熊隨行收納袋，600元。圖／星巴克提供
狗狗小熊隨行收納袋，600元。圖／星巴克提供

貓咪小熊隨行收納袋，600元。圖／星巴克提供
貓咪小熊隨行收納袋，600元。圖／星巴克提供

貓咪馬克杯傳遞溫暖慵懶陪伴

貓咪日常馬克杯，580元。圖／星巴克提供
貓咪日常馬克杯，580元。圖／星巴克提供

居家質感派快看，「貓咪日常馬克杯」與「貓咪擁抱馬克杯」絕對能擊中你的心，杯身細膩描繪了貓咪之間慵懶依偎、彼此陪伴的親密互動，有了這些貓咪杯款的陪伴，生活質感瞬間提升。

貓咪擁抱馬克杯，580元。圖／星巴克提供
貓咪擁抱馬克杯，580元。圖／星巴克提供

「國際抱貓日」系列已於全台星巴克實體門市、星巴克線上門市，即日起開賣，售完為止。

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星巴克 國際抱貓日

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