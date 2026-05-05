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連2天「買一送一」！ 星巴克陪媽媽喝「母親節咖啡優惠」、超萌「小熊玻璃杯」驚喜回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

本周日就是母親節星巴克寵愛全台媽咪不手軟，宣布從5/7起連續兩天推出大杯以上「買一送一」好友分享優惠，讓你帶媽媽到門市喝杯咖啡、談談心。除了咖啡優惠，還有全台鐵粉瘋搶的「小熊玻璃杯」也驚喜回歸。

星巴克將於5/7至5/8推出「母親節快樂 好友分享日」，活動期間內11:00 至 20:00，凡至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，讓大家帶著媽媽共享暖心時刻。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

要注意的是，本次活動不適用於車道服務、外送外賣及預訂服務，可參考不參與門市公告。優惠品項依門市現貨為準，並排除草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列及酒精飲料，想撿便宜的民眾記得避開特定品項。

曾經在社群媒體引爆話題的「Bearista 小熊玻璃 TOGO 冷水杯」終於回來了！官方預告將於5/6於星巴克典藏 Dream Plaza 台北門市限定開賣，擁有圓潤透明的熊熊身形，搭配招牌綠色矽膠毛帽杯蓋與條紋吸管，最吸睛的地方在於裝入不同顏色的飲料，這款熊熊杯就會隨之變色，粉絲千萬別錯過！

「小熊玻璃 TOGO 冷水杯」限定門市驚喜回歸。圖／星巴克提供
「小熊玻璃 TOGO 冷水杯」限定門市驚喜回歸。圖／星巴克提供

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母親節 買一送一 咖啡 星巴克

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