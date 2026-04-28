影迷暴動！ 星巴克x《穿著Prada的惡魔2》3款聯名飲品限時12天開賣 「米蘭達那堤」多1份濃縮霸氣爆棚

時尚迷與咖啡控要瘋了！傳奇電影續集《穿著Prada的惡魔2》即將於4月29日全球震撼上映，連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）這回「懂玩」，竟然把大銀幕裡的經典角色直接實體化，將於4月29日至5月10日限時開賣3款充滿故事感的客製化特調，人手拿一杯星巴克優雅時尚變身。

星巴克x《穿著Prada的惡魔2》3款聯名飲品。圖／星巴克提供

●這杯有氣場！「米蘭達特調」精準俐落不容出錯

（Miranda）米蘭達特調馥郁那堤 (僅熱飲)： Tall 140元 / Grande 155元 / Venti 170元。圖／星巴克提供

時尚圈最有權威的象徵，非米蘭達莫屬。這次聯名推出的「米蘭達特調馥郁那堤（Miranda）」，捨棄所有多餘奶泡，指定「高溫低脂牛奶」並霸氣「額外多加一份濃縮咖啡」，呈現極致純粹且毫不妥協的濃厚風味，入口後深邃的苦甜交織，推薦給需要高強度咖啡因來開啟戰鬥力的職場專業人士，喝的不只是咖啡，是強大氣場！

●優雅蛻變！「小安卡布奇諾」暖心焦糖陪你成長

（Andy）小安特調燕麥奶卡布奇諾 (僅熱飲)： Tall 160元 / Grande 175元 / Venti 190元。圖／星巴克提供

從職場小白蛻變為獨當一面的小安，其靈感化為「小安特調燕麥奶卡布奇諾（Andy）」，選用了絲滑燕麥奶搭配綿密奶泡，特意融入焦糖風味糖漿疊加層次，自然的穀物香氣與淡雅甜感，象徵著職場人的優雅韌性。

●奢華細節！「奈吉康寶藍」苦甜平衡展現底蘊

（Nigel）奈吉特調雙份濃縮康寶藍 (僅熱飲)： 單一容量 120元。圖／星巴克提供

時尚幕後推手奈吉，則由「奈吉特調雙份濃縮康寶藍（Nigel）」來詮釋，以雙份濃縮咖啡為靈魂，結合厚實摩卡醬的深邃可可香氣，頂層覆蓋輕盈奶油平衡苦味，充滿細節與層次分明，完美呈現深藏不露的品味。

●限時12天快閃！特定門市還能翻閱《Runway》雜誌

時尚迷們趕快約上閨蜜，準備好在4月29日衝一波！為了讓影迷徹底沉浸在時尚氛圍中！除了限定飲品將於4月29日至5月10日限時開賣，特定門市還會提供電影版雜誌供翻閱，讓大家一邊品嚐特調，一邊回味經典情節。

星巴克x《穿著Prada的惡魔2》3款聯名飲品。圖／星巴克提供

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