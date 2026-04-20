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星巴克買一送一！ 世界地球日「10款指定飲品」半價喝 星冰樂、那堤都有 外送平台加碼
咖啡控快筆記！為了響應4月22日「世界地球日」，星巴克再度祭出超誠意優惠，連續兩天推出指定品項「買一送一」，不僅包含人氣爆棚的星冰樂，連清爽的星沁爽也入列，換算下來單杯最低只要60元起。
連2天「指定品項」買一送一！爽喝星冰樂
星巴克將於4/21（二）至 4/22（三） 推出「世界地球日 指定品項 好友分享日」活動。在活動期間的11:00 至 20:00，凡至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味一致的「指定品項」，其中一杯由星巴克招待。
本次精選的10款飲品涵蓋了咖啡、茶那堤與星冰樂系列，包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。
需注意的是，活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。
外送平台加碼！「指定品項」第二杯半價
星巴克於外送平台也準備了多重驚喜。即日起至4/28，於 foodomo 點購「星選成雙210元雙杯組」，包含美式咖啡、蘋果山茶花風味美式、冷萃咖啡等，兩杯大杯優惠價只要210元起。
foodpanda則推出「世界地球日 植物奶雙杯組」優惠，特大杯燕麥奶、杏仁奶那堤或豆奶摩卡直接下殺7折。另外，點購大杯以上「蘋果山茶花風味美式」或「鹹焦糖風味福吉茶那堤」，也可享第2杯半價優惠。
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