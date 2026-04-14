連續3天喝爆！星巴克「大杯買一送一」4／15開跑 加碼母親節蛋糕預購折扣送「飲料分享券」

小確幸又來了！星巴克官方宣布將於4月15日起連續3天推出「好友分享日」，大口開喝指定飲品買一送一；迎接母親節，星巴克也推出多款浪漫蛋糕預購，不僅可享88折，還能免費拿買一送一小白單。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克官網公告，自4月15日至4月17日推出限時3天的「集團同慶 好友分享日」。活動期間內每天11:00至20:00，只要至全台星巴克門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味皆一致的指定品項，其中一杯由星巴克免費招待。

蘋果山茶花風味系列。圖／星巴克提供

喝得到經典的那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、特選馥郁那堤及濃萃義式厚那堤外，剛推出的人氣新寵「蘋果山茶花風味美式」、「蘋果山茶花風味氣泡美式」以及「蘋果山茶花風味青茶」也都在內。須注意的是，買一送一不包含星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、手沖、虹吸式咖啡及典藏系列，部分門市不參與活動，建議出發前確認官網名單。

迎接溫馨5月，星巴克母親節蛋糕預購自即日起開跑至5月10日，主打四款特色蛋糕：包括清新酸甜的「葡萄夏洛特蛋糕」、果香四溢的「香檸紅心芭樂戚風蛋糕」、口感濃郁的「荔枝蜜桃巴斯克」，以及芋頭控最愛的經典「香芋布蕾蛋糕」。

6吋系列葡萄夏洛特蛋糕、香檸紅心芭樂戚風蛋糕、香芋布蕾蛋糕。圖／星巴克提供

即日起至5月3日預購期間，結帳購買兩件（含以上）指定商品可享88折優惠。此外，預購5吋（含）以上冷藏蛋糕或果粒優格提袋禮，並於5月3日前取貨，結帳後還能獲得「全品項飲料好友分享小白單」乙張，買蛋糕順便揪媽媽喝咖啡！

(左起)5吋荔枝蜜桃巴斯克、果粒優格提袋禮。圖／星巴克提供

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