印尼人氣咖啡「Kenangan Coffee」登台爆紅！信義A11開幕掀排隊潮 中壢門市同步插旗

來自印尼的話題咖啡品牌「Kenangan Coffee」正式進軍台灣，首店選址於新光三越台北信義新天地A11，以平價精品咖啡定位迅速吸引關注。品牌自2017年創立以來，憑藉高品質咖啡與親民價格在東南亞市場快速崛起，如今插旗台灣，也讓信義商圈再添咖啡新戰場。

圖／取自Kenangan Coffee ig粉專

店內主打選用印尼產區阿拉比卡豆，透過義式咖啡機現點現做，打造穩定風味。其中最具代表性的「棕櫚糖拿鐵」以溫潤甜感與滑順口感成為招牌，另也結合在地飲食文化，推出融合茶香元素的創意咖啡飲品，帶來不同於一般連鎖咖啡的味覺體驗。除了飲品，菜單亦涵蓋多款輕食，如鹹甜風味鬆餅，讓消費者能一次滿足咖啡與點心需求。

圖／取自Kenangan Coffee ig粉專

價格策略也是品牌成功關鍵，多數飲品落在百元上下，鎖定年輕族群與日常外帶市場。開幕初期搭配會員優惠與限時活動，吸引不少民眾前往朝聖，門市外出現排隊人潮，顯示其高話題性與市場潛力。

除了台北信義首店外，Kenangan Coffee也已將版圖延伸至桃園，在中壢站前商圈設有門市據點，進一步拓展服務範圍。隨著展店腳步持續推進，未來可望成為旅遊途中不可錯過的新興咖啡品牌之一。

圖／取自Kenangan Coffee ig粉專

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