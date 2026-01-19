快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
打破超商咖啡天花板！小七限定咖啡每杯2,000元、限定門市開賣。7-ELEVEN／提供
打破超商咖啡天花板！小七限定咖啡每杯2,000元、限定門市開賣。7-ELEVEN／提供

7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，於2018年首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，並自2019年起持續進行本土咖啡豆經營，透過「專業性」、「故事性」、「標準性」塑造品牌差異。為回饋廣大咖啡饕客們支持，自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2,000元，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。

7-ELEVEN持續精耕「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」高端精品咖啡品牌，以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親自前往海內外知名產區及莊園挑選特色精品咖啡豆，嚴選當季最具特色、得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。今年更連續5年參與規格最高、競爭最激烈的精品咖啡豆競標「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，將於1月21日起限店開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」與「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，每店數量有限，售完為止。

「阿里山豆御香藝伎咖啡」為阿里山最著名咖啡莊園代表，本批次榮獲2025藝伎水洗組特等獎，限定於5家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售，民眾可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演，每杯手沖價2,000元再加贈禮賓券3張，價值600元(每張可兌換價值200元以內手沖，期限內至5家門市換購)。「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」批次榮獲2025年藝伎水洗組頭等獎殊榮，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，每杯手沖價450元，同步開賣咖啡豆，每包售價1,150元(60g)。

另外，迎接馬年到來，CITY CAFE今年以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，自1月21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」(中熱85元/大冰95元)，以濃郁香蕉風味搭配經典拿鐵，寓意新年「招好運、進好財」，且購買任一杯再免費加贈「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款(非自來水印章，可自行搭配印泥使用。款式隨機贈送，每款數量有限，贈完為止)，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語，馬年絕對必收！

同時，購買CITY CAFE全系列(不含ESPRESSO、冰塊杯)任1杯加99元還能換購「馬上開運新年好運袋」，共3款(可任選，每款數量有限，換完為止)，不論桃花還是富貴、好運通通馬上到，新的一年邀請消費者讓開運儀式感一次到位，一起與CITY CAFE「馬上開運，蕉來好運袋著走」！

