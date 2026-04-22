宛如私人莊園的極致非洲獵遊 滿足獨特、專屬、高度隱私的頂級旅遊需求

【旅奇傳媒/編輯部報導】到非洲獵遊，親炙與亞熱帶迥然不同的自然景致，是許多旅人追求的此生必遊。隨著時序逐漸進入東非的旅遊季節，從6月至10月的涼爽乾季，是觀賞野生動物的最佳時機，也是無數旅人心中一生必訪的夢幻清單。

在此之際，「Heavens Portfolio」宣布正式代理位於肯亞萊基皮亞高原（Laikipia）的頂級私人野生動物保護區暨專屬莊園「Ol Jogi」。該保護區佔地約58,000英畝（約0.86個台北市），隱身於純淨原始的自然荒野之中，為非洲最具代表性的私密奢華旅宿之一。

▲「Ol Jogi」最多同時14人入住，獨享佔地近一座台北市的自然荒野。 圖：Heavens Portfolio／提供

隨著頂級旅遊客群對於「深度體驗」、「高度隱私」與「意義型旅遊」的需求日益提升，「Ol Jogi」提供有別於傳統奢華獵遊（safari）的嶄新選擇，結合別墅、私人飛行與人生里程碑式旅程等趨勢，採全區獨享度假空間（sole-use-only）模式，為旅客量身打造高度客製化的獵遊體驗，滿足追求獨特性與專屬感的頂級旅遊需求。

▲每間別墅皆擁有獨特主題。 圖：Heavens Portfolio／提供

相較於一般獵遊飯店或營地，「Ol Jogi」更像是一座全方位服務的私人莊園。這座最初作為家族度假用途的隱世居所，如今以專屬空間形式接待賓客，最多可容納14位入住於多間設計精緻的別墅。每間別墅皆擁有獨特主題，並陳設博物館等級的藝術品與古董，複刻古典獵遊風格並展現濃厚的當地色彩。

▲別墅內皆陳設博物館等級的藝術品與古董。 圖：Heavens Portfolio／提供

園區內所有的空間與服務都只專屬於當期入住的單組旅客，整個假期的進出行程、餐食安排都只和同行親友旅伴同享，確保每組賓客皆享有絕對私密與彈性。無論是重要周年紀念出遊、家庭多代同遊、企業聚會，或是一生一次的野生動物探索之旅，「Ol Jogi」都能提供高度專屬的旅遊體驗。

▲由專業嚮導帶領的私人越野 safari。 圖：Heavens Portfolio／提供

坐落於野生動物資源豐富的萊基皮亞高原，保護區內棲息著黑白犀牛、細紋斑馬、大象、獅子及多樣鳥類，是肯亞第二大犀牛保護地，也是許多特有種生物聚集的地方。在體驗設計上，「Ol Jogi」精心規劃 safari 行程，包括由專業嚮導帶領的私人越野 safari、深入參訪犀牛保育中心與反盜獵單位、於清晨薄霧的遼闊草原上騎馬巡遊、在荒野中享用叢林早餐與日落啜飲時光，亦可搭乘直升機俯瞰肯亞壯闊地景，打造難忘的旅程。

▲「Ol Jogi」泳池。 圖：Heavens Portfolio／提供

服務規格比擬頂級私人莊園，專屬團隊涵蓋主廚、管家、專業嚮導與 Spa 芳療師，依據旅客的生活節奏量身安排每日行程。園區設施包含俯瞰野生動物水源的無邊際泳池、網球場與健身空間、靜謐花園中的 Spa 療程、私人影院與酒窖，以及可依喜好客製的餐飲體驗，從肯亞在地風味到國際料理皆一應俱全。整體體驗融合舊世界的優雅與非洲原始自然之美，打造 safari 旅宿中難得一見的專屬奢華。

▲峽谷健行。 圖：Heavens Portfolio／提供

由於莊園所在位置就是自然保護區，「Ol Jogi」也投入許多在地動保與救援計畫，也因此能同時提供深入保育現場的珍貴體驗。未來，將持續透過創新方法長期投入動保計畫，並支援在地社區發展，實現旅遊永續的願景。

而對於旅客來說，每一次入住都是直接支持當地保育計畫與社區發展，讓旅程不僅止於奢華，更延伸至對自然與土地的正向影響。這種具備「社會影響力」或「改變」的轉化式旅行（Transformational Travel），正是現階段對奢華旅遊的新定義。

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