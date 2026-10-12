為什麼推薦春天去紐西蘭？旅遊攝影師動感小帆：一天多出幾個小時，這樣玩更過癮

2006 年，動感小帆當時是一名手機工程師，拿出身上所有積蓄，申請成為紐西蘭開放打工度假的第一批參與者。這裡是他用鏡頭和世界交朋友的起點，也是後續展開環遊世界的第一站，地位宛如初戀般特別。在紐西蘭度過難忘的工作、生活經歷，十年後還固定「回來」紐西蘭旅行；比起列出一張「紐西蘭必去清單」，他更想分享的，是自己一次次造訪紐西蘭之後，為什麼覺得春季值得來這裡。

紐西蘭的春天適合健行欣賞浩瀚風景。圖片來源｜動感小帆提供

同時享受冬季遺留的夢幻冰雪、繁花綻放的粉嫩春意

動感小帆說，紐西蘭的春日是這樣的：大地仍上演著冬春交錯的獨特景致，高聳的庫克山頂依然覆蓋皚皚白雪，冰河湖中漂浮著冬日遺留的透藍冰塊；然而平地已開滿絢麗野花，隨處可見成群的新生小綿羊與小鹿，小羊一蹦一跳地跟在羊媽媽身後，在青翠欲滴的草地上嬉戲，可愛模樣令人融化。

紐西蘭春季大地仍有冬春交錯的特色，圖為南島的福斯冰河。圖片來源｜動感小帆提供

冬日遺留的透藍冰塊。圖片來源｜動感小帆提供

在冰河上健行，是相當推薦的紐西蘭體驗。圖片來源｜動感小帆提供

健行時有機會遇見紐西蘭獨特的天藍色蘑菇－－霍氏粉褶菌。圖片來源｜動感小帆提供

春天是紐西蘭綿羊和小鹿出生的季節，戶外經常可見牠們的蹤影。圖片來源｜動感小帆提供

同時，由於春季融雪的水量達到最高峰，來到米佛峽灣，會看見數百條瀑布同時從高山峭壁奔騰而下，畫面非常壯觀。驚豔群眾的，還有號稱「牛奶湖」的冰河湖──蒂卡波湖（Lake Tekapo），大量融化的雪水夾帶了冰川泥中的礦物質流入湖中，在春日溫暖陽光照射下，湖面便會折射出極其夢幻的牛奶般藍白夢幻色澤，一年四季中，就屬春天特別耀眼。

當夜幕低垂，蒂卡波湖附近也是全球知名的觀星聖地──奧拉基麥肯奇國際暗空保護區，站在著名的好牧羊人教堂旁，仰望只有南半球才能看見的大、小麥哲倫星雲時，伴隨而來的是無與倫比的靜謐與震撼。

好牧羊人教堂，小帆說春季若出現極光，色彩將十分耀眼。圖片來源｜動感小帆提供

而在城市中，基督城作為南島門戶，也正展現被譽為「花園城市」最迷人的姿態，你能漫步在雅芳河畔與市中心的植物園，裡頭綻放上百種玫瑰，而且處處都是英國殖民時期留下來的精緻綠意。在外圍，面積足足有大安森林公園 6 倍大的哈格利公園還能遇見夢幻櫻花林，地球另一端的粉嫩櫻花花海，是任何人都無法抗拒的療癒景致。

紐西蘭也有櫻花花海。圖片來源｜動感小帆提供

什麼都能跳！紐西蘭極限運動絕不能錯過

美景在旁，紐西蘭是一個刺激與放鬆並存的國度，小帆說，每逢假日，城鎮裡的餐廳與商圈經常像鬼城一樣安靜，因為所有人都帶著腳踏車奔向戶外，那種全心融入大自然的熱情深植於他們的基因中，而且紐西蘭島上沒有熊、虎、豹等危險動物，在戶外活動和健行非常安全。在瓦納卡，可以像個當地人一樣悠閒地騎著單車，沉浸在大自然裡；或是玩幾趟速度由自己掌控的 Luge 斜坡滑車，小帆調皮地笑道：「偷偷說，我玩這個滑車可是大魔王等級，從來沒輸過！」

速度全由自己掌控的 Luge 斜坡滑車。圖片來源｜動感小帆提供

若喜歡進一步追求感官刺激，紐西蘭的極限運動可是世界頂級的，從橋上、飛機上到懸崖上，各種高空彈跳、高空跳傘……「什麼都能跳！」絕對能滿足你。

高空跳傘追求感官刺激。圖片來源｜動感小帆提供

紐西蘭的極限運動是世界頂級的。圖片來源｜動感小帆提供

小帆也很推薦皇后鎮行駛於峽谷河道中的噴射快艇 Shotover Jet，駕駛員會技術高超地貼著陡峭岩壁高速前進，在開闊處突然來個三百六十度旋轉，彷彿快撞上峭壁的驚險感讓人腎上腺素狂飆。

弱弱地問一句「真的不危險嗎？」小帆指出，紐西蘭自創立這些極限活動以來，始終保持著零事故紀錄。他哈哈大笑說道，不敢或身體因素無法親自參與的長輩、旅客，也很喜歡在一旁觀看他人跳下前瑟瑟發抖的模樣，在歡樂的氣氛中得到樂趣。

皇后鎮噴射快艇 Shotover Jet，彷彿快撞上峭壁的驚險感讓人腎上腺素狂飆。圖片來源｜動感小帆提供

這就是皇后鎮與瓦納卡有趣的地方。旅人不一定需要按照固定方式旅行，可以依照自己的體力與喜好安排，前一天走了長程步道，隔天就騎單車看湖景；想找刺激時安排戶外活動，想放慢腳步時，也可以單純留一個下午給自己。

從紐西蘭航空開啟對旅程的期待

紐西蘭的春季旅程，其實從踏入機艙的那一刻起就已經開始，搭過各家航空公司的小帆分享，紐西蘭航空相當特別，「你一上飛機，就能感受到他們非常認真、努力在推廣自家的觀光，像是安全宣導影片，紐航就不走傳統路線，而是很有創意地邀請當地 Kiwi（指紐西蘭人）或毛利人，將紐西蘭各個經典的景點融入安全影片場景，讓旅客在起飛前就經歷了一場視覺旅行。」

紐西蘭航空受到旅客好評。圖片來源｜紐西蘭航空

紐西蘭航空機上餐點採用當季食材，展現紐西蘭風味。圖片來源｜紐西蘭航空

機上提供的餐飲更是一大亮點，精選了許多知名的紐西蘭本地紅白酒，尤其是順口迷人的白葡萄酒，搭配親切的空服人員熱情介紹，讓人彷彿提前置身於無邊無際的葡萄園中。對於帶著孩童的家庭，紐航獨創的 Skycouch（空中沙發）堪稱福音，能讓一整排經濟艙座椅平躺成舒適的沙發床，大大緩解長途飛行的疲憊。此外，小帆分享，紐航通常會提供「買國際航線送國內線任何一點」的優惠套票，由於國內線航班很多，就像搭公車一樣輕鬆寫意。

紐航獨創的 Skycouch（空中沙發）能讓一整排經濟艙座椅平躺成舒適的沙發床。圖片來源｜紐西蘭航空

紐航全新豪經艙

「另外也分享給大家，紐航的豪經艙若有機會一定要試試，因為身為半個空中飛人的我，飛行時間常常動輒 10 小時以上，每次長途飛行最怕擠在狹窄空間讓自己手麻腳麻。」

小帆說，紐航全新豪經艙有全新寬敞的固定式座椅與獨立艙等的空間設計，在不影響鄰座乘客下又能升級舒適度，而且竟然還有專屬洗手間，不必再跟全機乘客排隊搶廁所，隱私度與舒適度都大大提升；最厲害的是還能享用「商務艙精緻版」的餐點，在高空也能滿足味蕾，質感完全直逼商務艙，但又不用花到商務艙的天價，同步解決飛行壓迫感與餐點痛點。下一次飛紐西蘭，推薦絕對要來體驗看看！

豪華經濟艙提供個人化的服務，讓你在自己的空間中感到更自在並享有更多隱私 。圖片來源｜紐西蘭航空提供

春季去紐西蘭怎麼穿？

紐西蘭的春季天氣早晚溫差極大，清晨常常低於攝氏十度，地上甚至會結霜，但到了中午健行時又會變得相當炎熱，因此「洋蔥式穿法」是準備衣物的黃金法則，小帆會在內層穿上輕量、防臭且保暖的美麗諾羊毛機能衣，並在背包裡隨身帶件防風防寒的外套，隨時應對沒有陽光時的涼意。

紐西蘭的春季早晚溫差很大，適合洋蔥式穿法。圖片來源｜動感小帆提供

另外，紐西蘭的生態相當純淨，海關對生物安全防守得極為嚴格，小帆提醒，入境時若攜帶舊的登山鞋或戶外器具，海關會仔細地檢查鞋底是否殘留泥土與病菌，甚至會現場要求脫下來幫你清洗消毒。為了縮短通關時間，最好出發就把鞋底刷洗乾淨，或穿著一般鞋子入境。也不要帶任何食物入境，才不會在檢查時花費太多時間。

從打工度假時的生活，到後來拿起相機重新走訪，紐西蘭對小帆來說，不只是熟悉的旅遊目的地，也累積了不同階段的記憶。比起一次走完所有景點，他更推薦趁著春天的季節優勢，從白天到入夜的足夠時間，把自己喜歡的風景慢慢收進旅程裡。

增班資訊

紐西蘭航空將於 2027 年第一季彈性增班。自 1/5～1/24 寒假期間提供每週 6 班服務；1/25～2/21 春節期間則提升至每日一班直飛，提供最便捷、彈性的航班選擇。3/1～3/26 將維持每週 5 班，方便想避開旅遊高峰的旅客彈性出發。

未滿十八歲禁止飲酒。飲酒過量有礙健康

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306321