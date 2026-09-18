紐西蘭美食星勢力崛起！《紐西蘭米其林指南2026》帶路，邀台灣旅客踏上摘星之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】紐西蘭觀光局攜手紐西蘭航空、以及台北米其林二星餐廳「NOBUO」主廚Nobu Lee（李信男），共同分享紐西蘭美食旅遊的最新風貌，也展現紐西蘭的美食魅力不只在餐盤上，還有土地、食材與待客文化之間的連結。自2025年7月至2026年6月間，已有超過6.5萬名人次台灣旅客入境紐西蘭，較前一年同期成長30.2%；其中，越來越多人是為了體驗世界各式在地美食而踏上旅程！

而紐西蘭航空台北唯一直飛紐西蘭的航班，也將於2027年第一季由每週三班增至最高每日一班，更顯現此刻正是台灣旅客造訪紐西蘭最好的時機。

▲除了位於皇后鎮的「Essence」摘下《紐西蘭米其林指南2026》二星殊榮外，另有14間餐廳皆獲得一星肯定。 圖：紐西蘭觀光局／提供

米其林首度進軍大洋洲，紐西蘭一次交出110間餐廳成績單

今年，紐西蘭正式加入全球《米其林指南》版圖，成為《米其林指南》首度進駐大洋洲的歷史性里程碑。經過數月匿名實地評選，《紐西蘭米其林指南2026》共收錄110間餐廳，橫跨奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮四大城市，表彰其卓越品質、創意巧思與鮮明的地域特色。

其中，位於皇后鎮、由行政主廚 Paul Froggatt 領軍的「Essence」摘下二星殊榮；另有14間餐廳獲得一星肯定，分別為奧克蘭5間（Ahi.、Mudbrick、Paris Butter、Tala、The Estate）、威靈頓3間（Jano Bistro、Logan Brown、Ortega）、基督城2間（Inati、Tussock Hill）與皇后鎮4間（Amisfield、Kika、Rātā、Sherwood）。

此外，旨在表彰物超所值美食體驗的「必比登推介」共35間，另有60間餐廳獲選《米其林指南》「入選餐廳」。《米其林指南》同時頒發三大特別獎項，表彰在提升整體餐飲體驗上表現傑出的餐飲人才：「年輕主廚大獎」由基督城「Londo」的主廚 Robert Fairs 獲得；「服務大獎」頒予威靈頓「Graze」的 Stina Persen；「侍酒師大獎」則由奧克蘭「The French Café」的 Matthew Aitchison 拿下。

「在首屆《米其林指南》名單即獲得如此豐富的星級殊榮實屬罕見，紐西蘭的表現令人印象深刻。這裡不僅擁有眾多傑出的餐廳，更向我們的評審員展現了一幅由獨特風土塑造、與自然和諧共生的當代美食版圖，」

米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示，「這四座城市展現了紐西蘭飲食文化的多元風貌，卻共同展現了一個核心精神：純粹。這份純粹體現在對當季在地食材的珍視、對大自然豐饒饋贈的善用、以及尊重食材本質的烹飪理念；此外，純粹也流露於紐西蘭人真誠而樸實的待客之道之中。」

▲在紐西蘭，連佐餐的水都是純粹美食的一部分，例如「Antipodes」安蒂波迪斯礦泉水取自紐西蘭北島東岸瓦卡塔尼小鎮地下300公尺。 圖：紐西蘭觀光局／提供

從料理到待客之道，「純粹」成就紐西蘭獨一無二的美食文化

紐西蘭的美味源自土地本身，不論是牧場、土壤、海域與水源，都孕育出無需過度修飾的優質食材，也塑造了當地崇尚自然本味的飲食文化。像是取自北島東岸瓦卡塔尼小鎮地下300公尺、紐西蘭目前最深蓄水池的「Antipodes」安蒂波迪斯礦泉水，因當地人口密度極低且未有商業活動而保有純粹無污染的環境，水質歷經火山岩層五十年層層濾化，並多次獲得國際品水比賽最高榮耀的青睞，在紐西蘭，連佐餐的水都是純粹美食的一部分。

而支撐這份純粹的，是深植於毛利文化的兩項核心價值：「Tiakitanga」（守護、保護與傳承）展現紐西蘭人對自然萬物的敬重，深刻影響著食材的種植、採收與運用方式；「Manaakitanga」（意為熱情真誠的歡迎）則讓每一次用餐都不只是味覺體驗，而是一場關於人與土地的交流。

紐西蘭的美食從不侷限於餐盤之上，它可能發生在葡萄園中的饗宴、原生森林的野外採集，或運用地熱資源烹調的傳統技法等，紐西蘭多元且純淨的自然環境，為每一次用餐注入獨特的風土魅力與情感共鳴。

由體驗美食驅動旅行！《米其林指南》為紐西蘭旅遊注入新動能

美食正成為旅客決定出行目的地的關鍵。根據調查，61%的常旅行者認為，在旅遊條件相當的情況下，《米其林指南》的選入與否是決定目的地的關鍵；而在全球潛在旅客中，85%對品嘗在地美食抱持興趣，40%更直接表示在地飲食是他們選擇紐西蘭作為旅遊目的地的動機之一。

對紐西蘭而言，《米其林指南》的到來不只是一份名單，更是向世界證明，這裡值得為了豐富且獨特的在地美食專程飛一趟。

紐西蘭觀光局執行總裁德蒙奇（René de Monchy）表示：「《紐西蘭米其林指南 2026》充分表達了世界對紐西蘭美食的肯定，更是對這片土地、這裡的人們、以及紐西蘭深厚文化底蘊的認可，正是這些元素共同造就了紐西蘭獨一無二的飲食體驗；從餐飲業者以永續方式採收新鮮食材，到深植於日常生活的毛利文化與『Manaakitanga』的待客之道，皆展現了紐西蘭熱情迎賓的精神，未來無論造訪哪個地區，每位旅人都能在紐西蘭的美食與款待文化中，找到屬於自己的美食旅程。我們誠摯邀請全世界，一同來紐西蘭共進晚餐。」

▲台北米其林二星餐廳「NOBUO」主廚 Nobu Lee，以紐西蘭食材重現其廚藝啟蒙回憶中的味道。 圖：紐西蘭觀光局／提供

從紐西蘭啟蒙的廚藝之路，米其林二星主廚 Nobu Lee 以紐西蘭食材說故事

對台北米其林二星餐廳「NOBUO」主廚 Nobu Lee 而言，紐西蘭正是他廚藝的起點。年少時在紐西蘭求學的他因家中變故踏入餐飲業，從洗碗工做起，其後陸續於法國、澳洲與紐西蘭的高端餐飲歷練，並於2026年7月帶領「NOBUO」從一星升上米其林二星。

「我在紐西蘭入行的時候一無所有，但是這裡的人給我機會，教我謀生的技能、為我指出方向，」主廚 Nobu Lee 表示，「這段經歷給了我一生所需要的養分、韌性，和永不放棄的精神。」

從坎特伯里的藍莓園、漢密爾頓剛採下的蘆筍，到特威澤爾的高山鮭魚養殖場，甚至親自出海捕撈料理所需的海鮮，一段又一段的產地旅程，讓主廚 Nobu Lee 更加確信自己的料理信念。

「簡樸（Simplicity）、純淨（Purity）、誠實（Honesty）是我餐廳的核心價值，套用在紐西蘭食材上也是天衣無縫，」

主廚 Nobu Lee 說明，「簡樸是不追逐名牌或奢華的食材，專注於提升大地孕育出來的每一樣物產的品質；純淨是在乎食材的來源出處、對人體與環境是否健康安全，同時保護自然生態與動植物的福祉，造就風味簡單純淨卻難以複製的食材；誠實則是不譁眾取寵，以高品質的日常食材，真正體現出一個國家、環境、人文和生活方式的純真和質樸。」

▲主廚 Nobu Lee 推薦台灣旅客如前往紐西蘭務必品嘗南島的米其林一星餐廳「Amisfield」。 圖：紐西蘭觀光局／提供

對於紐西蘭首度進駐《米其林指南》，主廚 Nobu Lee 也直言：「成為大洋洲第一個《米其林指南》的目的地，我覺得非常光榮，也非常感動。如果仔細研讀名單，其實非常的多樣與深入，從都會型餐廳到酒莊和葡萄園餐廳，各種類型風格都有，這不僅體現紐西蘭飲食文化和生活方式的多樣性，也證明《米其林指南》對於發掘在地優質餐廳、提升美食旅遊體驗的價值」。

若只能在紐西蘭吃一餐，他最推薦南島的一星餐廳『Amisfield』，而其中他最想讓台灣賓客認識的，是他自奧克蘭任職時期便開始使用、並於2019年引進台灣的 Lumina lamb（前身為TE MANA LAMB），「羊肉風味純淨，品質優良，從飼養時從飲水、牧草、育肥，到每天的體重和宰殺的時間及方法，都非常講究」。

▲10月起，搭乘紐西蘭航空高級艙位的旅客將有機會在萬米高空盡享 Josh Emett 的全新菜單，每一道菜都將展現紐西蘭美食的獨特魅力。 圖：紐西蘭觀光局／提供

紐西蘭航空以米其林星級主廚菜單，為旅程留下最後餘韻

紐西蘭的風味之旅，不會在踏上歸途時結束。紐西蘭航空邀請曾於倫敦、紐約及洛杉磯米其林星級餐廳掌廚、並曾與名廚 Gordon Ramsay 共事的紐西蘭主廚 Josh Emett 擔任美食大使，以紐西蘭最具代表性的在地食材為核心，結合法式料理技巧與現代料理美學，打造全新豪華艙等機上菜單，將自2026年10月起於奧克蘭飛往台北航線推出。全新菜色包括香煎峽灣野鹿佐黃金地瓜酸辣醬、羊排搭配煙燻茄子與春季豌豆，以及融合奇異果與 Anzac 餅乾的創意甜點，並搭配精選紐西蘭葡萄酒，讓旅客在返家的航程中，再一次細細回味這趟旅程的滋味。

航線方面，因應台灣市場赴紐旅遊需求持續成長，紐西蘭航空將於2027年第一季提升「台北－奧克蘭」直飛運能，由目前每週三班提升至每週五至七班，春節期間最高提供每日一班直飛服務。作為台灣台北唯一直飛奧克蘭的紐西蘭航線，班次增加後，旅客得以更彈性地規劃旅遊假期、避開熱門時段人潮，抵達奧克蘭後亦可便捷轉機前往皇后鎮、威靈頓、基督城等紐西蘭國內航點。

紐西蘭的美食旅程，從登機開始，在四大城市展開，也在每一個轉角的小鎮延續 《米其林指南》的四座城市是最好的起點，但紐西蘭的味道遠不止於此，可能是凱庫拉海邊的一間海鮮小店，也可能是羅托魯瓦森林深處的一頓戶外餐食體驗。

紐西蘭觀光局誠摯邀請台灣旅客，把握南半球最美好的旅遊季節，循著星星出發，展開屬於自己的紐西蘭摘星之旅。若欲了解更多關於紐西蘭的旅遊資訊，請於官網查詢：https://www.newzealand.com/int/。

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