紐西蘭旅遊推薦！雄獅直飛南島11日，走訪2026米其林星級餐廳、入住五星永續飯店

雄獅安排紐西蘭航空 台灣市場唯一直飛南島

雄獅旅遊去年的紐西蘭南島出團人數為 250 人，2026 年則預估人數將接近 400 人，「紐西蘭旅遊｜紐航旗艦．升等五星．飛越峽灣．賞鯨．漢默地熱溫泉．可愛羊駝趣．天空步道．美食美酒純南島11日（直飛）」這支行程高人氣的理由，在於時間安排在紐西蘭涼爽舒適的春季，而且全程選用「紐西蘭航空」，是目前台灣市場上唯一直飛南島的選擇。

雄獅安排搭乘紐西蘭航空直飛紐西蘭南島，節省交通時間。圖片來源｜雄獅旅遊提供

紐航在 2023 年奪下10 年內第 7 次的「最佳航空公司大獎」、2024 年獲「全球最安全航空公司」獎項，2025 更榮獲 AirlineRatings.com 評選為「2025 全球最安全航空公司」，並於 2026 年進一步獲頒最高級別「七星＋（7-Star PLUS）」安全評級，成為澳紐地區首批獲此殊榮的航空公司，展現卓越且持續提升的安全標準。紐航還憑藉創新「空中沙發」榮登「2026 全球最佳經濟艙」，機上提供令人滿意的飛機餐、多款精選當地著名的葡萄酒，更重要的是為旅客省下轉機的奔波與體力耗損。

紐航機上提供多款精選當地著名的葡萄酒。圖片來源｜雄獅旅遊提供

把旅程時間留給最療癒的風景

遊程除了先透過紐西蘭航空直飛南島，後續旅途也將搭配乘坐小飛機，避免長時間拉車。雄獅表示，傳統行程前往米佛峽灣通常需要數小時的車程，且受限於地勢，只能看到局部；因此特地安排景觀小飛機，讓旅客從高空俯瞰南阿爾卑斯山的雪峰與浩瀚壯麗的五大冰川，成為最震撼的亮點之一。「比起坐在遊覽車上晃好幾個小時，我們更想讓客人從空中看風景。」11 天的旅程，將完整地把時間留給風景，而不是耗在公路上。

搭乘景觀小飛機前往米佛峽灣可省下許多時間。圖片來源｜雄獅旅遊提供

搭小飛機時還能俯瞰壯觀地景。圖片來源｜雄獅旅遊提供

五星永續飯店 感受紐西蘭人對土地的尊重

在紐西蘭，住宿也是一種與環境共處的方式。雄獅行程優先安排入住凱庫拉於 2022 年 10 月全新開幕的五星酒店 Sudima Kaikōura，它是紐西蘭第一間獲得零碳認證的飯店，座落於海岸線上，擁有極佳的山海景觀，現代簡約的設計與永續理念，讓旅客在享受悠閒時光的同時，也能感受到紐西蘭人對土地的尊重。

Sudima Kaikōura 是紐西蘭第一間獲得零碳認證的飯店。圖片來源｜雄獅旅遊提供

五星酒店 Sudima Kaikōura 擁有現代簡約的設計。圖片來源｜雄獅旅遊提供

行程也穿插了許多放慢腳步的安排。例如世界級海洋奇景──凱庫拉賞鯨，當地全年皆可出海，親身體驗近距離觀賞巨大抹香鯨時帶來的震撼與感動；還有在莎瑪拉羊駝牧場（Shamarra Alpaca Farm）與溫馴的羊駝互動，你知道羊駝會發出嘎嘎叫的聲音嗎？療癒的動物與舒暢的大自然環境，增添了滿滿的放鬆感！

凱庫拉賞鯨船。圖片來源｜雄獅旅遊提供

當地全年都適合賞鯨。圖片來源｜雄獅旅遊提供

莎瑪拉羊駝牧場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

《米其林指南》2026 正式進駐紐西蘭！免搶訂位，品嘗最新摘星餐廳

雄獅旅遊強調，世界上沒有一種料理叫做「紐西蘭菜」，但最道地的紐西蘭，就藏在每一口風土滋味之中；行程中精選精釀啤酒廠、百年得獎酒莊佳釀、凱庫拉龍蝦、南島冰河鮭魚與草飼牛排，這就是最真實的紐西蘭味道。

蒙蒂斯精釀啤酒廠。圖片來源｜雄獅旅遊提供

同時，適逢今年 7 月熱騰騰發布《紐西蘭米其林指南 2026》，紐西蘭正式加入全球《米其林指南》版圖，成為《米其林指南》首度進駐大洋洲的歷史性里程碑。雄獅行程中也將帶著旅客親訪剛榮獲米其林光環的星級餐廳，認識紐西蘭當代飲食文化的精神與內涵。

《米其林指南》正式進駐紐西蘭，奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮等地15 間餐廳摘下米其林星級殊榮。圖片來源｜紐西蘭觀光局提供

未滿十八歲禁止喝酒。飲酒過量有礙健康

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306150