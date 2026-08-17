澳洲美食｜台灣麥當勞吃不到的限定菜單！爆漿 McPops、草莓抹茶拿鐵、全天薯餅一次開箱

到國外旅遊時，除了品嘗當地料理，小編也很喜歡逛不同國家的麥當勞，看看菜單上藏著哪些台灣吃不到的限定美食。這次來到澳洲，原本只想簡單吃個早餐，沒想到從爆漿小甜點、熱壓三明治、超厚香蕉蛋糕，到草莓抹茶拿鐵和可以混搭口味的澳洲版思樂冰，每一樣都讓人忍不住想點來試試！ 其中最讓小編想敲碗台灣引進的，就是外型小巧、內餡直接爆漿的 McPops；最考驗味蕾的則是外國人超愛的草莓抹茶拿鐵。究竟哪些值得推薦、哪些吃過一次就好？這篇就帶大家一次開箱澳洲麥當勞特色菜單，準備前往澳洲旅遊的人可以先收藏起來！

澳洲麥當勞推薦｜爆漿 McPops

McPops：巧克力口味最推薦，咬下瞬間爆漿

第一個吸引小編注意的，就是外型超可愛的 McPops小小一顆看起來很像迷你甜甜圈，外層裹著糖粉或可可粉，咬下去後內餡會直接爆出來，吃的時候一定要小心不要沾到衣服。

圖/ReadyGo

這次小編吃到巧克力與 Biscoff 蓮花餅兩種口味，其中最推薦巧克力 McPop。外層柔軟，裡面包著濃郁滑順的巧克力內餡，味道讓人想到台灣常見的巧克力甜甜圈「黑眼豆豆」，甜度雖然不低，但尺寸小巧，吃起來很有滿足感。 Biscoff 蓮花餅口味則帶有明顯的焦糖餅乾香氣，整體甜度比巧克力口味更高，螞蟻人應該會很喜歡；不愛太甜的人，建議搭配無糖咖啡或和朋友一起分食。 McPops 很適合當作下午茶小點心，不只能一次嘗試不同口味，咬下去爆漿的畫面也很適合拍照。只能挑一款的話，小編會直接推薦巧克力口味！

價格參考：



巧克力 McPop：約 AUD 1.50～2



兩顆組合：約 AUD 2.50～3

澳洲麥當勞推薦｜Biscoff 蓮花餅 McPops

焦糖餅乾控必吃，甜度偏高建議搭配咖啡

Biscoff 蓮花餅口味帶有明顯的焦糖與餅乾香氣，內餡非常濃郁，喜歡蓮花餅的人第一口應該會覺得很驚喜。

圖/麥當勞官網 ReadyGo

不過這款的甜度也比巧克力口味高出不少，小編吃到後面覺得稍微偏甜。如果平常不愛太甜的甜點，建議和朋友一起分食，或搭配黑咖啡比較剛好。 螞蟻人應該會非常喜歡，但怕甜的人可能會覺得吃一顆就很足夠。

價格參考：



Biscoff 蓮花餅 McPop：約 AUD 1.50～2



兩顆組合：約 AUD 2.50～3

澳洲麥當勞推薦｜熱壓三明治 Toastie

全天供應隱藏版早餐，起司牽絲超邪惡

澳洲麥當勞不只甜點選擇豐富，McCafé 還能吃到多款 Toastie 熱壓三明治，而且不只早餐時段，其他時段也有機會點得到。

圖/麥當勞官網 ReadyGo

這次吃到的三明治外觀看起來相當簡單，切開後卻能看到滿滿融化起司，搭配火腿與柔軟有彈性的麵包，趁熱吃還會微微牽絲。麵包口感比小編想像中更加柔軟Q彈，經過加熱後，外層帶有微微酥度，裡面仍保有濕潤感。調味不算太重，主要就是火腿的鹹香與起司的奶香，雖然沒有浮誇配料，卻是一款會讓人默默吃完的舒服味道。小編原本沒有對這款三明治抱太大期待，沒想到吃完後意外很喜歡。簡單、熱熱的又有飽足感，很適合當作早餐、下午茶，或趕行程時快速填飽肚子。

價格參考：



Cheesy Toastie：約 AUD 5



Ham & Cheese Toastie：約 AUD 5.95

澳洲麥當勞推薦｜超大香蕉蛋糕

臉大尺寸香蕉蛋糕，兩人分食剛剛好

看到澳洲麥當勞的香蕉蛋糕端上桌時，小編第一個反應就是：「這片也太大了吧！」

圖/麥當勞官網 ReadyGo

厚厚一片香蕉蛋糕放在桌上，尺寸幾乎快跟臉一樣大，光看就很有飽足感。表面經過加熱後帶有微微焦香，裡面的質地則相當濕潤扎實，不是蓬鬆的海綿蛋糕，而是偏向磅蛋糕的口感。香蕉香氣吃起來相當自然，不會有太濃烈的人工香精感。蛋糕本身具有一定甜度，但搭配咖啡一起享用相當適合。因為份量真的不小，小編建議兩個人一起分食，再搭配一杯咖啡或茶飲，就是一組很有飽足感的澳洲麥當勞下午茶。如果來到澳洲麥當勞，不想只吃漢堡和薯條，這款超大香蕉蛋糕真的可以點來試試看！

價格參考：



Banana Bread with Butter：約 AUD 5.10

澳洲麥當勞推薦｜Frozen Coke 冰沙

可樂＋覆盆莓自由混搭，澳洲限定喝法

這杯外型吸睛的冷凍飲品，其實喝起來就很像台灣便利商店常見的思樂冰，冰沙口感細緻，入口冰涼又消暑。

圖/麥當勞官網 ReadyGo

澳洲麥當勞的有趣亮點，就是部分冰沙口味還能自由混搭。這次小編選擇可樂搭配覆盆莓，原本很擔心兩種味道混在一起會很奇怪，沒想到意外很搭！可樂本身的甜味，搭配覆盆莓帶來的酸甜果香，喝起來比單純的可樂冰沙更有層次。覆盆莓也讓整杯飲料多了一點清爽感，不會只剩下強烈的汽水甜味。這個搭配還是 ChatGPT 推薦的組合，實際喝完後，小編覺得真的可以試試看。尤其在澳洲天氣炎熱的時候，來一杯冰涼的混搭思樂冰真的很消暑。不過每間澳洲麥當勞提供的冰沙口味與混搭選擇可能不同，實際仍要以現場自助點餐機或門市菜單為準。

價格參考：



小杯 Frozen Coke：約 AUD 1 起



中杯：約 AUD 2～3



大杯：約 AUD 3～4

澳洲麥當勞推薦｜草莓抹茶拿鐵

超人氣夢幻配色，但味道真的很看個人口味

近年草莓搭配抹茶的組合在國外相當受歡迎，澳洲麥當勞也能喝到話題度很高的草莓抹茶拿鐵。

圖/麥當勞官網 ReadyGo

飲料剛拿到時，可以看到綠色抹茶與草莓形成明顯分層，視覺效果相當可愛，攪拌前很適合先拍張照片。不過小編第一口喝下去時，真的有點不懂這個味道。草莓的甜香和抹茶的微苦同時出現，兩種風味都很明顯，卻又不像台灣常見的抹茶拿鐵。但多喝幾口，讓草莓與抹茶充分混合後，味道竟然慢慢變得順口。前段有點像草莓牛奶的酸甜感，後段才會浮現抹茶香氣，整體味道偏甜，但層次比想像中更加豐富。喜歡草莓牛奶、甜味飲料的人可以嘗試看看；平常偏好無糖抹茶、重視茶味的人，可能會覺得草莓的甜味比較搶戲。這杯真的非常看個人口味。

價格參考：



小杯：約 AUD 6.05～6.15



中杯：約 AUD 6.60～6.75



大杯：約 AUD 7 左右

澳洲麥當勞推薦｜全天供應薯餅

不用早起也能吃到經典早餐

澳洲麥當勞很方便的一點，就是部分門市全天都能點到薯餅，不用只在早餐時段早起報到，下午或晚上突然想吃，也有機會買得到。澳洲版薯餅同樣是外層酥脆、裡面鬆軟，味道和台灣相當接近。對於吃不習慣限定新品的人來說，最後用一塊薯餅收尾，瞬間就有熟悉的安心感。小編覺得全天都能吃到薯餅真的非常加分，畢竟有時候早上起不來，卻又突然很想吃薯餅。來到澳洲旅遊，也不用為了吃薯餅刻意設定鬧鐘。

圖/麥當勞官網 ReadyGo

價格參考：



約 AUD 2.95

澳洲麥當勞常見問題

澳洲麥當勞有哪些台灣吃不到的限定？

澳洲麥當勞限定品項包含 McPops、Toastie 熱壓三明治、Banana Bread 香蕉蛋糕、Frozen Coke 混搭冰沙，以及草莓抹茶拿鐵等。

澳洲麥當勞價格比台灣貴嗎？

澳洲麥當勞整體價格普遍比台灣高，但部分甜點與小點價格仍相對親民。

澳洲麥當勞第一次去推薦吃什麼？

第一次造訪推薦從 McPops、Frozen Coke 與 Toastie 熱壓三明治開始，這幾款最能感受到澳洲麥當勞與台灣不同的特色。

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