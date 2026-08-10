上天下海動靜皆宜　用陸海空視角體驗黃金海岸陽光派對

【圖／文：田欣雲】

造訪終年陽光燦爛的黃金海岸，一樣可用陸海空視角飽覽這座宜居城市。首先是乘坐水陸兩棲的「鴨子船(Aquaduck)」，旅程從市區出發，隨後車子毫不減速地直衝入水，瞬間變身平穩遊船。航行間，導覽員分享了許多有趣知識，比如黃金海岸擁有長達800公里的人造運河，面積甚至是義大利威尼斯加上荷蘭運河總和的兩倍大！我們沿途欣賞億萬豪宅，導遊笑稱，1982年這兒一塊水岸土地僅賣2萬5千澳幣，如今身價早已超過2000萬澳幣，完美見證了城市的繁華變遷。航程尾聲，孩子們會受邀坐上駕駛座，體驗當一日小小鴨子船船長。

接著換個高度，搭乘「海洋世界直升機(Sea World Helicopters)」衝上雲霄！從空中俯瞰，才能真正體會導遊口中這座城市的壯麗：亞熱帶雨林、綿延50公里的絕美黃金沙灘，以及那如葉脈般開枝散葉的龐大運河系統，盡收眼底。上帝視角下的衝浪者天堂，美得讓人捨不得眨眼。對了！海洋世界直升機還有個與Topgolf合作的套裝遊程，帶外地遊客體驗澳洲人周末的歡聚時光。

第一次來Topgolf，完全顛覆了我對傳統高爾夫練習場的想像：前方揮桿者專注擊球，後方親友則愜意地吃吃喝喝、大啖漢堡雞翅。最厲害的是，每顆高爾夫球都內建了微型晶片，小白球飛出，螢幕會即時追蹤揮桿軌跡與落點分數。搭配場上的標靶計分，全程宛如打電動般刺激，無論是不是高爾夫好手，都能在這場結合科技與美食的派對中找到樂子。





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