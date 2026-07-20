從河畔野餐到高空落日　收藏布里斯本河最美的三個瞬間

【圖／文：田欣雲】

澳洲多數的主要城市，都擁有一條自己的母親河，來到澳洲第三大都會區布里斯本，想要欣賞她的美，我推薦用陸海空三種不同視角，欣賞布里斯本河。

首先，來吃個充滿儀式感的野餐，完全不需自己動手！只需光臨南岸公園(South Bank)體驗「The Vintage Picnic Company」準備的河畔野餐。這家公司源自創辦人夫婦為自己婚禮打造的野餐派對。草地上鋪著華麗的羊毛毯、擺著復古藤編提籃，慵懶地坐著品嘗，順道將絕美河景盡收眼底。

午後活動筋骨，來到Riverlife戶外冒險中心體驗河上獨木舟。下水前，教練非常用心地教導划槳姿勢，並千叮萬囑安全事項：由於河上有大型船隻，全程必須靠近岸側航行，河岸岩石與橋樑底部附著著鋒利的貝殼，萬一翻船千萬要避開。實際操槳，沒想到河水比想像中湍急，稍一偷懶就會被水勢帶走，還要應付大船尾浪，但用這貼近水面的視角欣賞城市天際線，絕對值回票價！

▲在布里斯本河划獨木舟，需要耗費不少體力。

捕捉空中視角，請爬上布里斯本地標「故事橋(Story Bridge)」，這條全澳洲最長的懸臂橋，其名是為了紀念昆士蘭名人John Douglas Story。爬橋前置作業絕不馬虎，必須通過酒測、換上連身工裝，且口袋必須完全清空以防異物墜落砸中下方車輛。跟著嚮導登上80公尺高的橋塔，迎著微涼晚風，腳下傳來車流經過的微微震動感，直到落日餘暉將臉龐映照得一片橘紅，才依依不捨地告別這座美麗的城市。

▲故事橋是布里斯本的地標建築。

▲傍晚攀登故事橋，可欣賞日夜交替的魔幻時刻。





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