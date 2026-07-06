墨爾本初秋攻略　周董MV同款淘金鎮、熱氣球霞光與文藝咖啡

【圖／文：田欣雲】

當北半球的台灣進入初夏，在南半球的澳洲，微風已悄悄透露著秋日的爽朗氣息。墨爾本斐茲洛伊花園裡的榆樹，正悄悄由綠轉黃；亞拉河谷的晨霧，宛如一層輕柔的白紗撫過葡萄架，是走向戶外、擁抱澳洲最美季節的絕佳時刻。





雲端灑落霞光│夢幻熱氣球體驗

來墨爾本搭熱氣球，起飛地點通常有兩個選擇：一是墨爾本市區，二是離市中心約40分鐘車程的亞拉河谷（Yarra Valley）。墨爾本是世界上少數能讓熱氣球於「城市上空飛行」的都會，原先滿心期待能從高空俯瞰市區天際線，無奈天公不作美，起飛前接獲通知因天候因素，需改飛亞拉河谷。然而這一改，不但價格便宜了100澳幣，更讓我邂逅了永生難忘的霞光雲海，在空中捕捉到晨曦的那刻，簡直太夢幻了！你或許會問，只有秋天才能拍到如此美景嗎？非也！亞拉河谷因為劇烈的晝夜溫差，清晨特別容易揚起如夢似幻的薄霧。也正因為這明顯的溫度變化，孕育極佳的葡萄品質，讓這裡成為澳洲最重要的葡萄酒產區之一。

如果想體驗熱氣球，我強烈推薦這間由家族經營的「Global Ballooning Australia」。他們不僅是全澳洲熱氣球行業的指標，家族成員個個都是優秀的飛行員，甚至剛拿下澳洲飛行冠軍。當天乘坐的兩顆球，由冠軍兄弟檔親自駕駛，操作技術俐落、升降平穩無比，在雲端上的那份安心與愜意，絕對值得親自來體會。

▲清晨時分，熱氣球飛行在雲霧繚繞的亞拉河谷，宛如仙境。





時光倒流的淘金夢│巴拉瑞特疏芬山

去過墨爾本的朋友都知道，位於市郊巴拉瑞特（Ballarat）的「疏芬山（Sovereign Hill）」，堪稱是相當經典的古董級景點，沒想到近期因周杰倫最新MV《淘金小鎮》在此取景而再度爆紅！不僅網站流量屢創新高，就連當地電視台都特別前來採訪，足見其超高人氣。

不過，疏芬山可非單純的「人造景點」，它是19世紀中葉真實存在的淘金礦區。1851年此地發現黃金時，正好遇上美國舊金山的淘金熱接近尾聲，於是全世界懷抱發財夢的人們蜂擁而至，這裡也因此被當時遠赴他鄉的華人勞工稱為「新金山」。

▲工作人員會駕駛馬車穿梭淘金小鎮。

▲園區內提供付費變裝拍攝復古照片服務。

走進園區，彷彿瞬間穿越時空！穿過大門，眼前所見的復古建築、泥土街道、身穿古典服飾的NPC，以及那份濃厚的時代氛圍感，神還原了1850年代風貌。來到這裡，有四項必解任務：第一，在人造小河中捲起袖子體驗淘金，園方會佛心地在水裡投放真金沙，淘不淘得到各憑本事；第二，乘坐下礦纜車，經歷90秒的黑暗之旅，深入地下20公尺的真實礦坑第一層（礦坑總深達344公尺，共11層），跟著沉浸式導覽與影片，感受當年華工遠渡他鄉的艱辛歲月；第三，別錯過下午兩點半全澳唯二的「熔金表演」，親眼見證3公斤重的金條被融化成金水、再重新鑄形的震撼過程。而現在，遊客又自行新增了第四項體驗：找出《淘金小鎮》MV同款機位，扮演周董偵辦「密室偷金案」。

▲親子同遊疏芬山，體驗淘金樂趣。

▲深入地底下幽暗的礦坑，感受當年礦工的工作場域。





以咖啡香佐花園秋裝│墨爾本文藝散策

擁有多元文化與「世界咖啡之都」美稱的墨爾本，有著極為濃厚的人文氣息。早晨，先來擁有百年歷史的「維多利亞女王市場（Queen Victoria Market）」，在熱鬧的Dairy Hall轉角，品嘗一杯由Market Lane Coffee咖啡師手沖的精品咖啡。這個角落原址是家經營了40年的藥局，誕生於墨爾本的Market Lane在規劃這家分店時，特別保留了1920年代商鋪的歷史風貌，值得駐足片刻，用豆香當引子，感受墨爾本最純粹的日常。

▲Market Lane Coffee咖啡師專注地手沖咖啡。

啜飲著咖啡，信步來到鄰近的斐茲洛伊花園（Fitzroy Gardens）。初秋微風中，如銀杏般高聳的榆樹正悄悄換上金黃色秋裝，陽光穿透葉縫，在小徑上灑落斑駁的光影。於1934年從英國一磚一瓦搬運來澳的「庫克船長小屋(Cooks' Cottage)」，隱身在園林深處，儘管船長本人並未在此居住，但他曾多次返家探親，透過觀察那狹小的床鋪與古老的起居用品，遙想大航海時代的傳奇。

▲斐茲洛伊花園已悄悄換上秋裝。

▲船長小屋裡還原當時年代情境，但物品大多非庫克擁有真品。

接著，轉往莊嚴雄偉的聖派翠克大教堂（St Patrick's Cathedral）。這裡不僅是整個南半球最高的教堂建築，更是《恆星不忘》MV中周董散步的取景地！哥德式的尖塔直指天際，戶外日光照進彩繪玻璃，映射出神聖光彩，那份肅穆與宏偉，讓人忍不住讚嘆。走累了？不妨光臨一旁典雅的墨爾本柏悅酒店（Park Hyatt Melbourne），在大堂畔「The Lounge & Garden」享用下午茶（千萬別錯過這兒的司康），如果運氣好，還有機會遇見酒店裡最受歡迎的第二代「狗狗大使」——拉布拉多犬Charlie，讓牠搖起水獺尾，用最溫暖的笑容迎接你。

▲聖派翠克大教堂是墨爾本代表性的宗教建築。

▲墨爾本柏悅「The Lounge & Garden」提供三層點心架的英式下午茶。





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