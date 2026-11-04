【羅馬交通攻略】輕鬆玩遍羅馬景點 | 地鐵購票詳細教學「新版環保紙張交通卡」

羅馬是義大利的「首都」，除了科技發達外也是充滿古蹟、人文藝術的城市，走在這裡就像是樣穿梭於古蹟與現代之間，因此被稱作「永恆之城」，來到這裡遊玩主要可以搭乘公車或是地鐵，這兩項交通工具幾乎可以帶你穿越羅馬的各個景點，雖然我們待在羅馬只有短短三天還遇上讓人難忘的「大罷工」，不過還是有搭乘到幾次地鐵，行程排得滿緊湊的情況下盡可能把購票的流程還有注意事項整理出來分享給大家。

羅馬地鐵 🚇 羅馬地鐵資訊 名稱： 羅馬地鐵

羅馬地鐵 英文/義大利文： Metropolitana di Roma

Metropolitana di Roma 官方網站： ATAC S.p.A. (羅馬大眾運輸官網) 核心路線與主要景點 A線 (橘線)： 梵蒂岡（Ottaviano）、西班牙廣場（Spagna）、許願池（Barberini）

梵蒂岡（Ottaviano）、西班牙廣場（Spagna）、許願池（Barberini） B線 (藍線)： 羅馬競技場（Colosseo）、特米尼中央車站（Termini）

羅馬競技場（Colosseo）、特米尼中央車站（Termini） 交會樞紐： 羅馬特米尼車站（Roma Termini），A、B兩線在此轉乘 票價與購票資訊 單程票 (BIT)： €1.50（自刷卡起 100 分鐘內可無限次搭乘公車，但地鐵限進出一次）

€1.50（自刷卡起 100 分鐘內可無限次搭乘公車，但地鐵限進出一次） 常用套票： 24小時券 （€7.00） ／ 48小時券 （€12.50） ／ 72小時券 （€18.00）

24小時券 （€7.00） ／ 48小時券 （€12.50） ／ 72小時券 （€18.00） 多元支付： 全線支援 Tap &； Go，可直接感應信用卡（Visa／Mastercard）或 Apple Pay／Google Pay 進站，免去排隊買紙本票的麻煩。

羅馬地鐵路線圖

羅馬地鐵的路線主要是以A線（橘線）和B線（藍線）為主，另外還有C線（綠線），我們是住在特米尼車站旁的「羅馬瑪麗莎飯店（Albergo Marisa）」也就是A、B兩線的交接站，是羅馬最熱鬧的一站要前往其他地方都十分方便。

（圖片來源 ： ATAC S.p.A. ）

羅馬地鐵三線

這邊簡單介紹一下三條線各自可以到達那些知名的景點，如果行程中有安排這些著名景點就可以知道要如何安排相關的交通和住宿。

A線 （Linea A）：歷史與時尚的交會點

A線是羅馬地鐵中最繁忙、也最受觀光客喜愛的一條線。它呈西北-東南走向，串聯了許多羅馬的標誌性景點，搭乘A線幾乎可以前往許多熱門景點。

Ottaviano-S. Pietro （奧塔維亞諾站） ：下車後步行即可抵達梵蒂岡城（Vatican City）、聖彼得大教堂（St. Peter’s Basilica）和梵蒂岡博物館（Vatican Museums），這裡是感受宗教聖地莊嚴與藝術殿堂宏偉的必訪之地。

：下車後步行即可抵達梵蒂岡城（Vatican City）、聖彼得大教堂（St. Peter’s Basilica）和梵蒂岡博物館（Vatican Museums），這裡是感受宗教聖地莊嚴與藝術殿堂宏偉的必訪之地。 Spagna （西班牙站） ：西班牙廣場（Spanish Steps）的所在地，也是羅馬時尚購物的中心，從這裡可以輕鬆步行到特雷維噴泉（Trevi Fountain）和萬神殿（Pantheon）。

：西班牙廣場（Spanish Steps）的所在地，也是羅馬時尚購物的中心，從這裡可以輕鬆步行到特雷維噴泉（Trevi Fountain）和萬神殿（Pantheon）。 Barberini （巴貝里尼站） ：巴貝里尼廣場（Piazza Barberini）的出口，附近有特雷維噴泉，以及巴貝里尼宮（Palazzo

：巴貝里尼廣場（Piazza Barberini）的出口，附近有特雷維噴泉，以及巴貝里尼宮（Palazzo Barberini）等藝術館藏。

Repubblica （共和站） ：共和廣場（Piazza della Repubblica）和天使與殉教者聖母大殿（Santa Maria degli Angeli e dei Martiri）的所在地，距離特米尼車站也很近。

：共和廣場（Piazza della Repubblica）和天使與殉教者聖母大殿（Santa Maria degli Angeli e dei Martiri）的所在地，距離特米尼車站也很近。 Termini （特米尼站）：羅馬的交通樞紐，A線與B線的交會點。從這裡可以轉乘火車前往其他城市，或是搭乘公車、電車前往羅馬的其他區域。 小提醒： A線在尖峰時段人潮眾多，尤其是在Ottaviano（奧塔維亞諾）和Termini（特米尼）站，務必留意隨身物品，防範扒手。

B線 (Linea B)：古羅馬的時光隧道

B線呈東北-西南走向，是通往古羅馬帝國核心遺跡的必經線路，如果想感受羅馬帝國的輝煌與滄桑，B線是一定會安排在行程的交通中。

Colosseo （競技場站） ：出站即是舉世聞名的羅馬競技場（Colosseum）、古羅馬廣場（Roman Forum）和帕拉丁山（Palatine Hill）也近在咫尺，當你走出地鐵站，古羅馬的宏偉建築映入眼簾時，那種震撼感絕對是難以言喻的，真的要親自走一趟才能親身感受。

：出站即是舉世聞名的羅馬競技場（Colosseum）、古羅馬廣場（Roman Forum）和帕拉丁山（Palatine Hill）也近在咫尺，當你走出地鐵站，古羅馬的宏偉建築映入眼簾時，那種震撼感絕對是難以言喻的，真的要親自走一趟才能親身感受。 Circo Massimo （馬西莫競技場站） ：馬克西穆斯競技場（Circus Maximus）的所在地，曾是古羅馬戰車競賽的場所，現在雖只剩遺址，但仍能想像當年的盛況。

：馬克西穆斯競技場（Circus Maximus）的所在地，曾是古羅馬戰車競賽的場所，現在雖只剩遺址，但仍能想像當年的盛況。 Piramide （金字塔站）：因旁邊有一座古羅馬時期的塞斯提伍斯金字塔（Pyramid of Cestius）而得名，這裡也是前往奧斯提亞安提卡（Ostia Antica）古城遺址的火車轉乘站。

Termini （特米尼站）：與A線交會，同為交通樞紐。 小提醒： Colosseo（競技場）站通常擠滿了觀光客，拍照時請注意安全，並預留足夠的時間排隊進入景點。

C線 (Linea C)：羅馬地鐵新路線

C線是羅馬地鐵最新的一條線路，目前主要服務羅馬東南郊區，終點站是San Giovanni(聖若望站)與A線交會，雖然對觀光客來說，C線目前直接抵達的熱門景點較少，但它代表了羅馬地鐵的擴張與現代化，未來C線將會延伸至羅馬市中心，甚至會經過羅馬廣場等重要區域，屆時將會是羅馬交通的另一番面貌。不過值得一提的是，C線的某些車站(如San Giovanni-聖若望站)在建設過程中也挖掘出豐富的考古發現，部分站點甚至設有小型博物館展示這些文物，搭乘地鐵也能順道來一場考古之旅！

購票教學

搞懂了路線，接下來就是購票了！羅馬地鐵的票務系統相對簡單，且與羅馬市區的公車、電車通用，這大大提升了使用的便利性，購票機是搭乘手扶梯下來就能看到紅色的機器，下圖是以我們從特米尼站(Termini)出發為例。

下圖是實際購買的流程，首先主頁可以加值、購買交通卡，下方的快速選擇主要根據最多人購買的選項為主。

多樣票種，滿足不同旅程需求

BIT (Biglietto Integrato a Tempo) 單次票：最常見的票種，票價為€1.50。從第一次驗票起，100分鐘內有效，期間可以無限次轉乘公車、電車，但地鐵只能搭乘一次。如果你只搭一兩趟地鐵，這是最經濟的選擇。

ROMA 24H (Biglietto Integrato Giornaliero) 24小時票：從第一次驗票起，24小時內有效，可無限次搭乘羅馬所有ATAC營運的交通工具。如果一天內會搭乘多次地鐵或公車，這絕對划算。

ROMA 48H (Biglietto Integrato 2 Giorni) 48小時票：從第一次驗票起，48小時內有效，可無限次搭乘。

ROMA 72H (Biglietto Integrato 3 Giorni) 72小時票：從第一次驗票起，72小時內有效，可無限次搭乘。

CIS (Carta Integrata Settimanale) 週票：從第一次驗票起，7天內有效（直到第七天的23:59），可無限次搭乘。如果你在羅馬停留一週，這是最方便的選擇。 小提醒： 羅馬Pass(Roma Pass)也包含交通票券，且可享部分博物館免費或折扣，如果有計畫參觀多個博物館，羅馬Pass可能會是更好的選擇。

實際點進來的選擇就跟上面說明的一樣，可以依照個人安排的需求來進行，因為我們只會有一天搭乘地鐵且只會搭乘來回各一趟，所以就選擇最基本的 1.50 歐元價格。

基本票價是 1.5 歐元，另外第一次購買因為含有交通卡 0.5 歐元，所以總價格是 2 歐元，不過交通卡可以重複加值，就不用每次都花額外的0.5歐購買交通卡。

單張交通卡一次最多的加值金額是 9 歐元，以地鐵搭一次是 1.5 歐元來看，最多是可以搭乘 9 次，另外義大利地鐵是以出站一次為次數，並不識像台灣依照站數、距離來計價，所以有時候只要搭乘一站地圖顯示走路距離不長，也是可以考慮看看用步行的方式。

整個地鐵站都有一種濃厚的復古風情，來到古蹟之都走進地鐵站有種要穿越時空的感覺。

購票地點與輕鬆驗票

購票非常方便，除了地鐵站外還有其他地方也可以購買地鐵票：

地鐵站自動售票機：地鐵站內通常有多台自動售票機，支援多種語言，可使用現金或信用卡。操作簡單，是首選購票方式。

報攤 (Edicola) 和菸草店 (Tabaccherie)：羅馬街頭隨處可見的報攤和菸草店，通常也會販售地鐵票。認明門口有藍色「T」標誌的商店即可。

ATAC客服中心：在主要車站如Termini、Spagna等設有客服中心，但排隊時間可能較長。

交通卡的材質是用紙做成的中間包著感應用的NFC晶片，雖然滿環保的不過對於我這種喜愛收藏各個國家交通卡的人來說，著實少了一種感覺啊~但記得因為裡面是有晶片的所以票卡記得要收好不能凹折，如果裡面的晶片毀損會導致票卡無法正常使用。

購票後務必在進站時刷卡或將票插入驗票機中。聽到「嗶」一聲或看到綠燈亮起才算驗票成功。如果沒有驗票被查到，將會面臨高額罰款！即使是週票或多日票，每次搭乘也都要驗票。

因為我們要搭乘的方向是另一邊所以要再往下走一層的通道到達另一個月台。

地鐵站非常大，光要往下一層就要走一小段距離，手扶梯的長度也非常長，一開始想說購票處和閘門口都沒什麼人，結果越接近月台就能開始感受到大量的人潮。

走到月台後眼前就是人山人海的等待人潮，再這裡不得不說台灣人在等待的時候真的是非常有禮貌了，這裡幾乎沒有所謂的排隊路線，連車一來都是直接搶著擠上去，所以要很注意個人的隨身物品，因為大家都是直接用推擠的東西被趁機摸走當下很難會發現。

上車記得要把後背包揹在前面或是放在腳邊，如果沒有這樣做導致背包撞到人就會被對方狠狠瞪一眼，遇到比較兇的人甚至會直接開始罵，特別是對於我們非當地人來說就要更小心。

回程加值的時候就是把票卡插在感應的地方然後選擇要加值的金額，一開始太順手把票卡放在口袋結果外觀有點被壓的爛爛的，好險裡面的晶片沒有壞掉還是可以正常使用。

結語

對於第一次要前往歐洲旅遊的人來說，聽到的都會是人多的地方扒手也多，特別像是熱門的觀光景點、車站這種人潮聚集的地方就要更加小心，基本上包包都是背在前面貴重物品不隨便露出來。不過回歸到羅馬交通的部分，要到大部分的景點幾乎都可以搭乘地鐵，就跟台灣人最常去的日本、韓國或是其他國家，地鐵都是首頁的交通工具，如果行程中有包含搭公車那就更划算，因為義大利的交通卡是計次加計分鐘，可以讓遊客在地鐵和公車中有更靈活的轉換。

常見問題 （FAQ）

Q1：羅馬地鐵安全嗎？需要特別注意哪些方面？

A1：羅馬地鐵整體而言是安全的，但如同所有熱門觀光城市一樣，扒手是需要特別提防的。尤其是在人多擁擠的車站（如Termini、Colosseo、Spagna、Ottaviano）和尖峰時段的車廂內，務必將背包前背，錢包、手機等貴重物品放在貼身口袋，並隨時保持警覺。不要過度展示現金或昂貴物品，讓自己成為顯眼的目標。

Q2： 羅馬地鐵的票可以搭公車或電車嗎？有效期怎麼計算？

A2： 羅馬地鐵的各種票券（單次票、24／48／72小時票、週票）都與羅馬市區的公車和電車通用，非常方便。單次票（BIT）從第一次驗票起100分鐘內有效，期間可以無限次轉乘公車、電車，但地鐵只能搭乘一次。多日票和週票則是在有效期間內，可無限次搭乘所有ATAC營運的交通工具，但每次搭乘都必須進行驗票。

Q3： 羅馬地鐵的車站會不會很老舊或難以辨識？對第一次來的遊客友善嗎？

A3： 羅馬地鐵確實有一些歷史較為悠久的車站，但整體來說系統標示清晰，主要車站都有英文指示，對第一次來的遊客來說辨識度很高。A線和B線是主要觀光線路，站名與著名景點高度相關，例如「Colosseo」就是羅馬競技場。現在許多手機APP（如Google Maps、Citymapper）也能提供即時的路線指引和班次資訊，讓旅程更加輕鬆無憂。

羅馬地鐵

名稱： 羅馬地鐵

英文/義大利文： Metropolitana di Roma

官方網站： ATAC S.p.A. （羅馬大眾運輸官網）

核心路線與主要景點

A線 （橘線）： 梵蒂岡（Ottaviano）、西班牙廣場（Spagna）、許願池（Barberini）

B線 （藍線）： 羅馬競技場（Colosseo）、特米尼中央車站（Termini）

交會樞紐： 羅馬特米尼車站（Roma Termini），A、B兩線在此轉乘

票價與購票資訊

單程票 （BIT）： €1.50（自刷卡起 100 分鐘內可無限次搭乘公車，但地鐵限進出一次）

常用套票： 24小時券 （€7.00） ／ 48小時券 （€12.50） ／ 72小時券 （€18.00）

多元支付： 全線支援 Tap & Go，可直接感應信用卡（Visa／Mastercard）或 Apple Pay／Google Pay 進站，免去排隊買紙本票的麻煩。

文章來源：踢賴旅遊 FB：踢賴旅遊 / Tylinne Travel

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