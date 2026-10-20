Sound of Music Salzburg ：從一座博物館，走進《真善美》跨越60年的電影、音樂與阿爾卑斯旅行

1965年，《真善美The Sound of Music》上映。Julie Andrews 在阿爾卑斯山間張開雙臂的畫面、孩子們唱著〈Do-Re-Mi〉穿梭花園的身影，以及薩爾斯堡的宮殿、湖泊與群山，從此成為全球流行文化的一部分。60多年後，電影沒有消失，反而從銀幕走進現實，每年仍有超過35萬名《真善美The Sound of Music》影迷來到薩爾斯堡，追尋電影留下的場景與故事。2026年9月20日，全新 Sound of Music Salzburg 在海爾布倫宮（Hellbrunn Palace）歷史園區正式開幕。但如果以為這只是一座收藏電影海報、影像與紀念品的「影迷博物館」，可能低估它了。它真正想傳達的是：一個真實家庭的生命故事，如何成為一本書、一齣音樂劇、一部好萊塢電影，最後改變世界對一座城市的想像？

亮點一｜重新認識電影之外「真實的 Maria」

Sound of Music Salzburg 博物館開幕前夕，由策展人親自導覽展覽空間，透過珍貴歷史照片、電影海報、影音與收藏，梳理 von Trapp 家族真實故事如何從回憶錄、百老匯音樂劇一路走向好萊塢，成為跨越世代的文化記憶。圖片來源｜陳素燕

故事的源頭不是 Hollywood，而是真實存在的 Maria von Trapp 與 von Trapp 家族。Maria 將家族經歷寫成回憶錄，故事歷經德語電影、1959年百老匯音樂劇，最終成為 Robert Wise 執導、Julie Andrews 與 Christopher Plummer 主演的1965年電影。新館沒有只說「電影如何拍成」，而是把真實家族、音樂劇與 Hollywood 電影放在一起，讓觀眾看見同一個故事如何在不同年代與文化中被重新書寫。 這也讓我想起採訪 von Trapp 家族後代Kristina的一段回答。電影大紅後，旅客開始前往家族經營的旅館，希望親眼看見銀幕上的生活。他說「人們來到旅館，期待的是電影裡的體驗，但那並不是我們家族真正的生活。」接著他幽默地說：「My dad and family were not twirling in the fields, singing Sound of Music songs. (我的父親和家人，並沒有每天在田野裡旋轉、唱著《真善美》的歌。)」電影不必等於真實才能感動人，而理解真實，也不會讓電影失去魔法。兩者之間的距離，反而讓故事有了第二層深度。

亮點二｜不只是「看展」，而是走進《真善美》的故事世界

2026年9月20日，全新 Sound of Music Salzburg 博物館於薩爾斯堡海爾布倫宮（Hellbrunn Palace）歷史園區入口旁正式開幕，由原有歷史建築修復改建，並與電影經典場景 Gazebo 相互串聯。圖片來源｜陳素燕

博物館內重新打造沉浸式 Gazebo 體驗，而電影曾使用的原始 Gazebo 如今也保存於 Hellbrunn Park。圖片來源｜陳素燕

展場從歷史照片、電影影像、海報、唱片到收藏品，重新梳理《真善美The Sound of Music》如何從家族故事、音樂劇，成為跨越國界的大眾文化記憶。真正值得看的不只是單一展品，而是整個故事形成的過程。真實人物提供原型；Broadway 讓故事成為音樂；Hollywood 把薩爾斯堡變成全世界看得見的風景；觀眾再透過唱片、電視、舞台與旅行，把故事一代一代傳下去。而參觀並沒有在出口結束。博物館內重新打造沉浸式 Gazebo 體驗，而電影曾使用的原始 Gazebo 如今也保存於 Hellbrunn Park。當觀眾從館內的故事重現走向戶外的電影布景，銀幕、展覽與現實也在此重新接上。

這座博物館真正收藏的，不只是一部電影，而是一個故事如何被世界記住。

亮點三｜真正的展場，是整座薩爾斯堡

除了經典巴士行程，單車也是重新閱讀《The Sound of Music》與薩爾斯堡城市風景的方式之一。圖片來源｜陳素燕

搭乘馬車遊賞薩爾斯堡舊城區。圖片來源｜陳素燕

離開博物館後，故事並沒有結束，整座薩爾斯堡反而成為展覽的延伸。 Mirabell Gardens 的 Pegasus Fountain 留下〈Do-Re-Mi〉的經典畫面；Leopoldskron 的湖景成為電影中 von Trapp 家族宅邸的重要視覺記憶；Nonnberg Abbey 連結著真實 Maria 的生命故事；Hellbrunn 則保存著影迷熟悉的 Gazebo。電影裡曾經出現的風景，如今散落在城市、宮殿與山林之間，等待旅人用自己的方式重新走進故事。 而今天，體驗《The Sound of Music》也早已不只是搭著巴士追尋取景地。從城市徒步、單車旅行、山徑健行，到現場音樂、蘋果捲料理體驗，甚至透過 Smart Guide 自由探索電影場景，同一個故事，正在被轉譯成不同的旅行方式。你可以騎著單車穿過 Hellbrunner Allee，感受風吹過林蔭大道，看著城市建築逐漸退去，宮殿、草地與山景慢慢展開。此時，旅行的問題也開始從「電影在哪裡拍？」變成：「為什麼電影會選擇這裡？」當旅行不再只是尋找銀幕裡的場景，而是開始感受場景背後真正的城市與風景，電影成為導航，薩爾斯堡本身才真正成為主角。

亮點四｜把〈Do-Re-Mi〉從銀幕帶回阿爾卑斯山

循著經典電影《真善美》（The Sound of Music）的足跡，感受電影、音樂與城市文化交織的魅力。圖片來源｜陳素燕

Werfen 的 The Sound of Music Trail 將電影記憶重新帶回阿爾卑斯山景，遠方可見 Hohenwerfen Castle。圖片來源｜陳素燕

2026年《真善美》（The Sound of Music）薩爾斯堡博物館開幕之際，國際媒體團與電影及博物館相關成員合影留念，共同見證這部經典電影跨越60多年的文化魅力，以及《真善美》的故事重返薩爾斯堡的重要時刻。圖片來源 | 奧地利旅遊局提供

如果博物館負責把故事說清楚，Werfen 的 The Sound of Music Trail 則把故事重新交還給風景。The Sound of Music Trail 從 Werfen 小鎮向山上延伸，走向 Gschwandtanger。這也是與電影〈Do-Re-Mi〉場景相關的地景。 沒有大型遊樂設施。 沒有刻意製造的電影城。 有的是草地、山谷、天空，以及遠方矗立的 Hohenwerfen Castle。 走進其中，也會理解《The Sound of Music》最難被複製的魅力——音樂與地景從來沒有真正分開，〈Do-Re-Mi〉不是只存在於耳機裡，The Sound of Music 也不是只存在於銀幕裡。當自己真正走進那片山景，風景本身也成為體驗的一部分。旅行從「我看過」，變成「我真的走過」；電影場景不再只是打卡座標，而成為一段可以親身經歷的旅程。

亮點五｜當《真善美》遇上百年木偶藝術

另一個令人意外的體驗，是 Salzburg Marionette Theatre。 這座木偶劇院創立於1913年，其獨特的操偶表演技藝於2016年列入奧地利國家非物質文化遺產名錄，劇院的木偶、服裝與布景至今仍由專業工坊製作，而《The Sound of Music》自2007年起，也成為這座百年劇院的演出作品。採訪木偶師時，我第一次近距離看見，一個看似輕盈的木偶角色，背後其實需要線、服裝、身體比例、舞台、燈光、布景與操偶者共同完成。電影裡的 Maria，在這裡變成木偶 Maria；Hollywood 的大銀幕，縮成一座精巧的小劇場，但故事沒有因此縮小，反而得到另一種生命。這也是「經典」真正有趣的地方：不是把原作封存起來，而是讓新的藝術形式不斷重新詮釋它。

電影可以成為舞台，舞台可以變成木偶劇，歌曲也可以成為旅行。

亮點六｜博物館保存的不只是過去，而是為下一個世代打開一扇門

9月19日於 Salzburg State Theatre 舉行的開幕典禮，為全新 Sound of Music Salzburg Museum 揭開序幕。圖片來源｜奧地利旅遊局

博物館正式對外開幕前夕，年輕歌者身著奧地利傳統服飾，在電影重要取景地 Schloss Leopoldskron 再次唱起《The Sound of Music》的旋律。60多年前透過電影傳向世界的歌聲，如今重新回到故事發生的薩爾斯堡，也讓「故事回家了」不再只是一句話，而成為可以親耳聽見的現場。圖片來源｜陳素燕

9月19日在 Salzburg State Theatre 舉行的開幕典禮上，Julie Andrews 雖未能親自到場，仍特別寫下一封信，由 Nicholas Hammond 現場代為宣讀。她回想，當年來到薩爾斯堡拍攝時，沒有人能預料這部電影最後會走得這麼遠。但最令她感到不可思議的，不是票房或獎項，真正令人驚嘆的是，這個故事一直流傳了下來。一邊是電影裡的 Maria，一邊是真實家族的後代，最後談的卻是同一件事——一個故事如何穿越世代。

好的文化IP，不要求下一代先理解上一代的感動，而是為每個新的世代重新打開一扇門。有人因電影而來，有人因音樂、設計、阿爾卑斯山，甚至只因為社群上的一張照片，而第一次走進這個故事。

一座博物館之外，《The Sound of Music》真正值得開箱的是什麼？

走完這些體驗後，我反而不太想把 Sound of Music Salzburg 定義成一個「新景點」。因為景點的邏輯，是抵達、拍照、離開。但這個故事不是。它從真實家庭開始，進入回憶錄；從 Broadway 走向 Hollywood；從電影走進全球家庭的電視與音樂記憶；再從世界各地，把旅人帶回薩爾斯堡。現在，又從博物館重新向城市、山林、表演藝術與旅行延伸。

所以真正值得開箱的，也許不是一座博物館。而是《真善美》跨越60多年的魅力，如何持續吸引世界各地的旅人，走進薩爾斯堡，展開屬於自己的旅行。 今天來到薩爾斯堡，可以在博物館尋找真實 Maria；在 Gazebo 走進電影；在 Mirabell Gardens 找回〈Do-Re-Mi〉；騎著單車重新閱讀城市；走上 Werfen 的山坡，把電影畫面變成自己的風景；晚上坐進百年木偶劇院，看同一個故事換一種藝術語言再次發生。 於是，旅人不再只是電影的觀眾。我們開始成為故事的一部分。

如果把〈My Favorite Things〉變成一種旅行方式

用不同的體驗方式閱讀薩爾斯堡，處處可感受音樂、建築與電影交織的旅行魅力。圖片來源｜奧地利旅遊局

用不同的體驗方式閱讀薩爾斯堡，處處可感受音樂、建築與電影交織的旅行魅力。圖片來源｜奧地利旅遊局

如果把歌名變成一個旅行提問：What are your favorite things in Salzburg? 答案不一定是著名景點。可能是清晨的 Mirabell Gardens、騎過林蔭道時的一陣風、Werfen 山坡上的野餐，或某個黃昏坐在 Salzach 河邊，看著老城慢慢亮起燈。不是複製 Julie Andrews 的旅行，而是找到自己的 Favorite Things。

故事回家了，旅行才正要開始

Julie Andrews 在開幕信中還留下了一句很美的話：“And now… the story has come home.”「而如今……這個故事終於回家了。」 從薩爾斯堡出發的真實家族故事，經過 Broadway、Hollywood，走遍世界60多年後，又重新回到薩爾斯堡。但故事回家，不代表故事結束。新博物館更像是一個新的起點。 因為真正好的旅行，從來不是替別人的故事打卡，而是在別人的故事裡，意外找到一段屬於自己的記憶。

山還在，音樂還在，故事也還在繼續。

旅遊資訊｜走進《The Sound of Music》的薩爾斯堡

一、【Sound of Music Salzburg｜《真善美》與 von Trapp 家族博物館】

位置：Fürstenweg 33–35, 5020 Salzburg；位於 Hellbrunn Palace 歷史園區，入口由 Fürstenweg 33 進入。

2026開放時間：9月20日至11月1日每日開放；9月 09:30–18:30、10月 09:30–17:30。季節性開館，其他年度請行前確認官網。

票價：成人 €8；家庭票 €16；優待票 €4.80；5歲以下免費。Salzburg Card 可享一次免費入館。

交通：由 Salzburg Hauptbahnhof 或市中心搭 25 號公車至「Salzburg Schloss Hellbrunn」，約 25–30 分鐘；亦可騎單車沿 Hellbrunner Allee 前往。

延伸體驗：館外 Hellbrunn Park 保存電影著名 Gazebo；持博物館門票亦可於館內取得 Salzburg Marionette Theatre《The Sound of Music》演出折扣憑證。 Sound of Music Salzburg 官方資訊

二、【Hellbrunn Palace & Park｜把博物館與電影場景排進同一天】

園區亮點：Hellbrunn Palace、Trick Fountains、宮殿公園，以及《The Sound of Music》影迷熟悉的 Gazebo，可與博物館安排成半日行程。

開放時間：宮殿與水機關 3月28日至11月1日開放；10月及11月1日 09:30–17:30。宮殿公園每日 06:30–21:00。（行前確認官網）

地址／交通：Fürstenweg 37, 5020 Salzburg；25號公車可直達 Schloss Hellbrunn，也適合從市區沿 Hellbrunner Allee 徒步或騎行。 Hellbrunn 官方參觀資訊

三、【Salzburg 旅遊資訊｜把電影場景變成自己的城市路線】

Sound of Music玩法：官方整理巴士、城市徒步、單車、山徑健行、料理體驗與 Smart Guide 等方式，可依停留時間自由組合。 Salzburg 官方 The Sound of Music 指南

市區移動：薩爾斯堡舊城適合步行與單車；自2026年7月起舊城大部分區域限制一般車輛進入，建議使用大眾運輸或 Park & Ride。

住宿交通：在薩爾斯堡邦住宿的旅客可取得 Guest Mobility Ticket，住宿期間可免費使用邦內大眾運輸。

Salzburg Card：提供市內多項景點一次免費或優惠入場及市區大眾運輸；Sound of Music Salzburg 亦列入一次免費入館景點。 Salzburg Card 官方資訊

※ 資訊更新至2026年10月；開放日期、票價、交通與優惠可能調整，出發前請以各官方網站最新公告為準。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

陳素燕 https://www.xinmedia.com/article/306499