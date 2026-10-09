【羅馬美食】Trattoria Vecchia Roma | 古城必訪傳統餐廳：道地火焰麵、紅酒燉牛臉頰

這次的義大利自由行之旅，第一天的晚餐我們特別找到了一間在當地享有盛譽的傳統餐廳「Trattoria Vecchia Roma」。它位於羅馬市中心，交通非常便利，對於想品嚐道地羅馬風味的旅人來說，是個滿不錯的選擇。這家餐廳以其溫馨的用餐氛圍和一系列經典的羅馬菜餚聞名，其中印象深刻的是招牌的阿馬特里恰納粗義大利麵，以及那燉煮得入口即化的紅酒燉牛臉頰肉，不僅滿足了味蕾，更讓我對羅馬的飲食文化有了更深一層的認識，就是從當地最有特色的美食開始。

餐廳資訊

美食 店名：Trattoria Vecchia Roma 中文：老羅馬傳統餐廳 電話：（+39）06-446-7143 地址：Via Ferruccio， 12／b／c， 00185 Roma RM， Italy （Google地圖） 營業時間：週一~週六 12：30-15：00、19：00-23：00 營業時間：週日公休 Instagram：Trattoria Vecchia Roma （@trattoria_vecchia_roma）

可以搭乘羅馬地鐵A線，從「Vittorio Emanuele」站出來再走大約2分鐘左右就可以抵達，餐廳的外觀只有一個小招牌跟門口，不過走在人行道時就能看到窗戶是往下可以看到地下室座位的樣貌。

如果是住在馬特米尼車站（Termini Station）附近的話步行大約15分鐘左右就能到達，還可以順便欣賞羅馬市區的城市風光。

Trattoria Vecchia Roma 通常從中午時段開始營業，下午會休息4小時晚上繼續營業。午餐和晚餐時段都建議預約，特別是晚餐，透過餐廳官網或電話預約都可以，不過因為我們不是住在當地，是透過網路預約，過程很順暢只要確定好時間跟人數就可快速預約成功，準時抵達時也很快就被帶位，省去了不少等待時間，讓用餐體驗更加愉悅，如果沒有訂位會看到另一邊排滿現場後位的人潮，幾乎都要等候1小時以上才會有座位。

餐廳環境

因為餐廳的座位區是在地下室，一進門就會先從樓梯往下走，首先映入眼簾的是那充滿歷史感的裝潢，木質桌椅、牆上和天花板充滿羅馬風情的設計，搭配柔和的燈光，營造出一種既傳統又溫馨的氛圍。

雖然桌位之間距離不算非常寬敞，但這正是傳統義大利餐廳的特色，讓客人們能更近距離地感受熱鬧的用餐氣氛。

服務人員的態度也滿親切的，雖然英語溝通可能需要一點耐心，但他們都很樂意提供協助，並會詳細介紹菜色，讓我們感受到義大利人的熱情，特別是我手上還有拿著攝影機，也會多閒聊幾句來拉近與客人間的距離。

靠近門口的區域有各式甜點以及酒水飲品，不過第一天晚餐沒有點酒類來喝，還是以水為主。

在牆邊也有各種酒類可以看，雖然都是不認識的酒種及品牌XD

天花板的設計滿特別的，燈是用木頭吊起來有種歐式庭園的感覺，即便現在是一個發達的城市，但依舊保有傳統的氛圍感。

廚房和結帳的櫃台在店裡最裡面的地方，餐廳的員工人數滿多的不管是上餐的速度還是即時服務都很快速。

餐點主要是義大利文，右邊是價錢，不過下方有英文可以看，只是英文列出餐點使用的食材，看完食材的名稱大概就能知道這道餐點是甚麼。

這次我們點了四道經典菜色，也是滿多人推薦的餐點，可以品嚐「Trattoria Vecchia Roma」的精髓。從前菜到主食，每一道都展現了羅馬料理的紮實功夫與食材的純粹美味。

這四道分別是「阿馬特里恰納醬粗義大利麵」、「紅酒燉牛臉頰肉」、「烤綜合蔬菜」和「綜合生菜沙拉含番茄」，中文翻譯的名字幾乎都是含有食材在裡面所以比較長XD

Bucatini all’Amatriciana Flambé （阿馬特里恰納醬粗義大利麵）

這道義大利麵跟以往在台灣吃的不太一樣，是將煮好的Bucatini （一種中間有孔的粗麵） 倒入起司輪中，加入阿馬特里恰納醬，再淋上烈酒點燃火焰，讓麵條在起司與醬汁的融合中吸收風味，只可惜我們沒有看到現場的火焰秀可能是因為人真的太多。

品嚐一口麵條的口感非常彈牙，醬汁濃郁且鹹香夠味，帶著番茄的微酸與義式培根 （Guanciale） 的獨特鹹香，還有佩克里諾起司 （Pecorino cheese） 的濃郁奶味，交織出豐富的層次感。

而麵條比較粗吃起來會更有嚼勁也更能均勻裹上醬汁，風味十足，真的巴不得再多吃幾口！

Guancia di Manzo brasata al vino （紅酒燉牛臉頰肉）

這道紅酒燉牛臉頰肉，是我們在羅馬吃過最令人印象深刻的燉肉料理之一。上桌時牛臉頰肉呈現誘人的深褐色，搭配濃郁的醬汁。用叉子輕輕一碰，肉質就輕易地分離，入口更是驚豔！

牛臉頰肉燉煮得極其軟嫩，幾乎是入口即化，完全沒有筋的感覺。紅酒的醇厚與牛肉的鮮甜完美結合，醬汁濃郁但不膩口，每一口都充滿了溫暖與滿足感。麵包，更是絕配，讓人忍不住一口接一口。這道菜充分展現了義大利傳統慢燉料理的精髓，是道值得細細品味的功夫菜。

Verdure alla griglia （烤綜合蔬菜）

為了平衡主食的濃郁，我們點了這道烤綜合蔬菜。盤中擺放著茄子、櫛瓜、甜椒等多種蔬菜，經過炭烤後，蔬菜的天然甜味被完美地釋放出來，帶有一絲焦香。

口感清爽而多汁，沒有過多的調味，僅以橄欖油和少許鹽巴提味，更能凸顯食材本身的新鮮度。這道菜作為配菜不僅提供了豐富的纖維，也為整頓餐點增添了清新的風味，是個滿不錯的選擇。

裡面一共有三種蔬菜，分別是「茄子」、「紅椒」和「櫛瓜」，每一種都將食材的甜味完整的保留下來，是一道看似簡單卻充滿細節的美味。

Insalata mista （綜合生菜沙拉含番茄）

綜合生菜沙拉選用了新鮮翠綠的生菜和飽滿多汁的番茄，上桌好可以自行淋上橄欖油和醋，再撒上少許鹽。

生菜的清脆與番茄的酸甜，完美地中和了前面幾道菜的豐富口感，為味蕾帶來一絲清爽。雖然是道基本款的沙拉，但其新鮮度與純粹的風味，讓人吃起來非常舒服，也再次證明了這家餐廳對食材品質的堅持。

整體而言「Trattoria Vecchia Roma」提供了一次非常棒的羅馬傳統美食體驗。從入座後的熱情招呼，到每一道菜的味蕾享受，和最後結帳的親切溫厚，都讓我們對於第一次到訪義大利有一個美好的夜晚。特別是那道阿馬特里恰納火焰麵和紅酒燉牛臉頰肉，絕對是來這裡不可錯過的經典，獨特的義大利麵口感和彈牙濃郁的牛臉頰肉，讓人一吃就上癮。用餐環境雖然熱鬧，但氛圍溫馨，以及適度的桌邊服務，很適合家人朋友一起聚餐。

對於要前往的人以下幾點可以參考一下： 務必提早預約：尤其晚餐時段，以免等候時間過久。

嘗試特色菜：火焰麵絕對值得一試，如果可以看到桌邊秀值回票價。

搭配蔬菜：羅馬菜口味偏重，搭配烤蔬菜或沙拉能讓用餐體驗更平衡。

預留充足時間：享受義大利人慢食的步調，不要趕時間。

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Trattoria Vecchia Roma 不僅僅是一間餐廳，它更像是一扇窗，讓我們得以窺見羅馬人對於美食的熱愛與傳承。看到絡繹不絕的人潮以及座無虛席的環境，更能感受到這間店對於當地人或是觀光客來說，都是抵達羅馬必訪個一間餐廳。

Trattoria Vecchia Roma 老羅馬傳統餐廳

電話：（+39）06-446-7143

地址：Via Ferruccio， 12／b／c， 00185 Roma RM， Italy （Google地圖）

營業時間：週一~週六 12：30-15：00、19：00-23：00

營業時間：週日公休

訂位連結：Trattoria Vecchia Roma

文章來源：踢賴旅遊 FB：踢賴旅遊 ／ Tylinne Travel

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