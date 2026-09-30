寶可夢迷衝倫敦！ 「太空人皮卡丘」現身科學博物館 開抓稀有「太空背景卡」 免費展覽＋限定聯名周邊買到手軟

寶可夢迷海外朝聖新景點必收！歐洲太空總署（ESA）攜手The Pokémon Company International推出「Pokémon × ESA」合作企劃，不僅皮卡丘本尊已經搶先一步飛上太空繞行地球，未來半年內旅行歐洲的粉絲，更能親自前往指定的科學博物館，在《Pokémon GO》中捕捉穿著專屬白色太空服的皮卡丘，甚至有機會拿到超稀有的歐洲限定特殊背景卡！活動自2026年10月2日起登場，免費參加至2027年1月3日，想安排寶可夢朝聖行程先筆記。

圖／翻攝European Space Agency官方網站

倫敦最新寶可夢朝聖點！Science Museum變身太空冒險基地

位在倫敦South Kensington的Science Museum，搶先推出「Pokémon Space Trail」，旅客可免費入館參加這條寶可夢主題探索路線，沿途尋找皮卡丘、月亮岩（Lunatone）、阿爾宙斯（Arceus）等角色，同時認識歐洲太空科學與探索故事。

如果你的旅遊時間剛好落在活動首週（2026年10月4日至10月10日），走在合作地點的街頭還會遇到大量與「宇宙、星星」相關的寶可夢，如皮皮、小磁怪、海星星與日月神石等。

ESA「太空人皮卡丘」真的上過太空！繞地球約1,040圈

圖／翻攝European Space Agency官方網站

這次合作最吸睛的皮卡丘可是貨真價實地完成了「太空旅行」！ESA證實，一隻皮卡丘玩偶成為了太空大使，曾隨ESA太空人Sophie Adenot的任務登上國際太空站（ISS），從2026年4月11日至6月17日待在軌道上，在失重環境下生活了長達67天，期間約繞行地球1,040圈。

寶可夢限定店開逛！太空人皮卡丘玩偶、服飾、卡牌都有

圖／翻攝Pokemon Center歐洲官網

倫敦科學博物館Science Museum內將同步設置期間限定的Pokémon gift shop，位於博物館夾層，推出ESA與《寶可夢》的超強聯名周邊，包含服飾、配件與限量收藏品，都可以在合作博物館的實體商店或是寶可夢相關通路盡情掃貨。

已確認的商品包括「Astronaut Pikachu」太空人皮卡丘玩偶，以及服飾、文具、收藏品與部分《Pokémon Trading Card Game》商品，其中卡牌為Scarlet & Violet系列的指定商品。太空人皮卡丘玩偶數量有限，採「售完為止」，部分商品也設有購買數量限制。

圖／翻攝Pokemon Center歐洲官網

值得注意的是，倫敦當地媒體提醒，由於限定商品可能受到粉絲追捧，部分熱門商品會有限購規定，計畫特地前往「朝聖＋買周邊」的旅客，需要事先預約免費的指定時段票（timed ticket），建議提前確認票券與商品資訊。

免費展覽怎麼逛？從寶可夢一路玩到Pokémon GO

「Pokémon Space Trail」最大的優勢之一，就是不用另外購買展覽門票。旅客可從Science Museum的活動起點取得免費路線資訊，再按照指引穿梭不同展廳，沿途尋找寶可夢角色與大型裝置，將逛博物館變成一場太空主題尋寶旅程。

別忘了帶手機！活動期間，參與的科學與太空博物館將推出ESA × Pokémon合作玩法，包括一星團體戰、限時調查與特殊寶可夢遭遇，其中就有機會遇到首次亮相的「太空飛行員皮卡丘」。只要在現場打贏團體戰，就有機會抓到帶有「歐洲博物館限定地點背景」的特別版，如果運氣夠好，還能收服異色（色違）版本。

ESA公布的合作活動期間為2026年10月4日至2027年4月30日，而世界太空週10月4日至10月10日還會有額外的遊戲內容。

其中「Power Up」展區也加入寶可夢元素，旅客可以接觸包括Nintendo 64《Pokémon Snap》、Wii《Pokémon Battle Revolution》以及Switch 2《Pokémon Legends: Z-A》等遊戲，讓寶可夢迷除了拍照、逛展、買周邊之外，還能實際玩遊戲。

11月還有夜間限定活動！寶可夢迷可排進倫敦行程

科學博物館預計於2026年11月26日推出特別夜間活動，開放旅客在一般參觀時間之外探索Pokémon Space Trail，現場還會有太空主題DJ、科學講座、工作坊、遊戲活動，以及《POKÉMON Detective Pikachu》IMAX放映等內容。

圖／翻攝European Space Agency官方網站

整體而言，這次「Pokémon × ESA」並不只是一個單點快閃活動，而是ESA與The Pokémon Company International在歐洲多個合作博物館展開的合作企劃，包含了英國倫敦Science Museum，荷蘭諾德韋克Space Expo、法國土魯斯Cité de l’espace、德國紐倫堡Deutsches Museum、比利時特蘭訥Euro Space Center、西班牙瓦倫西亞Valencia等場館。

倫敦這場「Pokémon Space Trail」可以一次結合免費博物館活動、太空科學、限定商品、Pokémon GO與寶可夢打卡，而限定店又有「太空人皮卡丘」等合作商品，確實能成為2026年底倫敦旅遊行程中值得安排的一站。

Pokémon Space Trail

．活動地點：英國倫敦Science Museum（South Kensington）

．活動日期：2026年10月2日至2027年1月3日

．入場：Pokémon Space Trail免費參加

．限定店：Science Museum mezzanine

．ESA官方公告

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」