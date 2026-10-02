敲開北極之門追極光之舞　朝聖最北麥當勞與冰海三溫暖

【圖／文：田欣雲】

位於北極圈內、緯度高達69度的特羅姆瑟（Tromsø），不僅是挪威北部最大的城市，更在歷史上被探險家們譽為「北極之門」與「北方巴黎」。這裡沒有想像中那種荒涼死寂的冰天雪地，取而代之的，是壯麗峽灣、豐富的極地探險歷史，以及那股充滿活力的北歐都會氣息。

▲特羅姆瑟也是前往挪威峽灣、北極探險的門戶城市，吸引許多郵輪品牌停靠。

冬日裡，特羅姆瑟是全球旅人趨之若鶩、追訪極光的旅遊城市；來到夏季，它又換上永晝的奇幻面貌，展現豐富的極地歷史與無盡生機。每年秋季9月到隔年春季3月，是來拍北極光的好時節。因地理位置特殊，讓特羅姆瑟擁有一種將「日常」化為「非凡」的魔力，原本一些稀鬆平常的事物，在這裡被冠上「世界最北」光環之後，價值感瞬間提升不少。比如自從國際速食店龍頭麥當勞撤出俄羅斯，特羅姆瑟這間原本不起眼的小麥，瞬間黃袍加身，搖身一變成為「全球最北麥當勞」。來到這座小鎮的觀光客，不免俗地都得來這裡打個卡，跟門外的極光藝術品拍個照，再順手買張限定版極光明信片，將寓意幸福的祈願寄給遠方友人。

▲「全球最北麥當勞」販售極光明信片。

▲鬧區偶遇扮演維京戰士的街頭藝人。





初心者必看 極地住行生存法則

有人說「經驗是最好的老師」，但有時這學費還真不便宜！初來乍到這座陌生的極地城市，剛出機場，便習慣性地打開手機，叫了趟Uber直奔市區，結果短短5、6公里的車程，信用卡直接刷了近台幣一千元。等過幾天玩透了公車後再回想，這真是個美麗的錯誤。其實，特羅姆瑟的市區面積並不大，大眾運輸系統規劃得極為完善，只要搭乘公車就足以輕鬆串聯全域各大景點。

▲特羅姆瑟大橋聯絡東岸挪威大陸與特羅姆瑟島。

▲特羅姆瑟也是個海港城市，除了欣賞各式漁船，還能搭船出海體驗捕捉帝王蟹。

在特羅姆瑟買公車票除了實體卡，也可下載當地官方公共交通應用程式「Svipper」APP，透過手機就能輕鬆購買車票、快艇票。公車單程票30挪威克朗（約新台幣98.5元），一日票140克朗（約新台幣460元）；而待得較久的旅人，則可考慮327克朗（約新台幣1073元）的周票。也因為機場距離市區真的不遠，實在不用花錢買機場快線巴士（Airport Express），只要走出航廈、穿過地下停車場，到路邊搭乘40、42等聯絡機場與市區的一般公車，20分鐘左右就能舒舒服服地抵達最熱鬧的Storgata大街。

▲特羅姆瑟公車有可擺放行李的空間，螢幕即時顯示站名。

▲搭乘40號公車在Wi-To站下車，即是鬧區所在。

另個初心者要注意的問題，是這裡旅館的房價淡旺季價差明顯，尤其是賞極光的季節，市區四星級以上飯店每晚破萬都屬正常，想省荷包？可往外圍山上的民宿詢價。我們這回也是入住民宿，由於抵達當天距離入住還有一段時間，於是使用了「Radical Storage」這個寄放行李的APP，跟著導航在雪地裡拖著行李箱尋找，發現寄放點竟是附近一家7-Eleven！不禁感嘆挪威的小7也如此萬能。

▲「Radical Storage」APP可搜尋附近的行李寄存點。





玩樂攻略 穿梭建築光影與冰海洗禮

即使你不是建築迷，來特羅姆瑟，也能領略現代幾何與古典木作之間的時代對話。1965年落成、矗立在跨海大橋旁的「北極大教堂（Arctic Cathedral）」，宏偉外觀由層層疊疊的白色三角形混凝土板構成，像極了浮出海面的巨大冰山。當你醉心於它正面簡潔洗練的線條時，別忘了移步後方，夜幕低垂，那面巨大的彩色玻璃花窗亮起，光影神聖得令人屏息。

▲北極大教堂造型洗鍊簡潔，坐落特羅姆瑟大橋旁。

與之形成鮮明對比的，是位在市中心鬧區的「特羅姆瑟大教堂（Tromsø Cathedral）」。這座建於1861年的新哥德式木造教堂，是挪威唯一一座完全由木頭建造的主教座堂。鵝黃色的木構外牆在白雪的襯托下，散發著一股溫柔氣質。當然，你更不該錯過前身是間電影院的「特羅姆瑟公共圖書館（Tromsø Bibliotek og byarkiv）」，這棟擁有巨大玻璃帷幕的絕美文化樞紐，是由挪威著名建築師事務所HRTB操刀的傑出古蹟改建案例，免費對遊客開放。它完整保留了1970年代的屋頂結構，那宛如白色帳篷的坎德拉殼（Candela shell）弧線優美，從館內向外展望，空間通透且充滿現代感；2026年升級智慧調光玻璃後，可自動調整深淺並調節熱能，為綠能永續盡一份心力。如果你追求極致的北歐「儀式感」，就去海港邊體驗「Pust三溫暖」吧！這裡共設有兩座桑拿房：在猶如帳篷般的木造空間裡，將身體烤得火熱，接著深吸一口氣，推開門直接躍入近乎零度、連接著峽灣的冰冷海水中！那種從極熱到極凍的感官爆擊，絕對能甦醒你每一處沉鬱已久的毛細孔。

▲特羅姆瑟大教堂也是世界最北的基督教新教大教堂。

▲特羅姆瑟公共圖書館視野極佳，可遠眺對岸的北極大教堂。

▲Pust三溫暖位於海港邊，顧客可直接走入冰冷海水中。





遇見歐若拉 零下祈光拍攝實戰

在特羅姆瑟住下的第一晚， 我們滿懷期待地搭乘Fjellheisen纜車，直奔海拔421公尺的山上觀景點（Tromsø city view point）追極光，單程5分鐘的纜車票價雖然貴得肉疼（來回495克朗），好在幸運女神沒少眷顧，在刺骨寒風中足足站了兩個小時後，終於拍到一抹淺淺的、若隱若現的歐若拉。改日轉換陣地，來北極大教堂後方試試運氣，這兒不僅光害少，還能將教堂的尖頂、彩繪玻璃與極光完美同框。不過由於鄰近斜坡車道，路面在下雪天極易結冰，拍攝道具除了攜帶穩固的腳架外，鞋底還務必得套上「冰爪」，此物絕對是拯救屁股、膝蓋、甚至相機器材的必備神器。

▲搭纜車上山追極光，還能捕捉特羅姆瑟綺麗的夜景。

▲北極大教堂後方斜坡也是拍極光的好地方。

當然，所謂「工欲善其事，必先利其器」，拍極光絕非全憑運氣，能掌握拍不拍得到極光的關鍵有二：一是極光Kp值（0~9，數字愈高極光範圍愈大、愈活躍），二是天氣。出發前可事先下載「Aurora Forecast」極光預測APP，掌握27天內的極光Kp值動態，能大幅提升你與極光女神相遇的機率；再來是使用氣候觀測APP「Windy.com」，了解當晚天氣變化與雲層厚度。有時遇到Kp值5以上，已算是極光爆發等級，但若當地雲層太厚也是徒勞無功，此時就該果斷換點，往雲少天闊的區域前進，或看準當天幾點天氣可能好轉再出門，才可以逸待勞。





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