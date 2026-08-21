在義大利「私人美術館」住一晚！ 享受科莫湖畔藝術套房的奇趣設計空間

以米蘭藝術家 Simona Uberto 命名的「Uberto 套房」。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】義大利科莫湖畔的「特雷梅佐大飯店」（Grand Hotel Tremezzo）與「帕薩拉夸」（Passalacqua）兩家飯店的業主 De Santis 家族，因著對義大利工藝與藝術的喜愛，2025年底在科莫鎮上重新修復了一幢建於1930年代的歷史別墅「CASABIANCA」。同時與米蘭百年甜點名店「Cova」合作，延續「以生活承載藝術」的理念，將其化為一處融合藝廊、生活沙龍與旅宿體驗的三層樓全新藝術中心。在開幕逾半年後，官方於日前公告，別墅裡的三間套房正式開放預訂入住，邀請全球旅人們來體驗這座獨特的藝術之家。

▲享受私人美術館住一晚的雅緻。 圖：Heavens Portfolio／提供

建築、藝術與設計的對話

「CASABIANCA」建於1930年代，由建築師 Piero Ponci 設計，坐落科莫鎮上，鄰近科莫湖畔。該建築原為一戶紡織工業世家的私人住宅以及絲綢工廠總部。在 De Santis 家族的 Paolo 與 Antonella De Santis 收購，並重新規劃整理後，將其家族的私人收藏分別展示在別墅中的各個空間、角落。

原本就在藍圖裡的套房，也於近日正式亮相。全新套房的室內設計，從空間細節到家具配置，皆由 De Santis 家族攜手建築師 Corrado Tagliabue 合作，向1950至1960年代義大利設計黃金年代致敬。

其中，套房中的門把、窗戶五金與水龍頭皆出自義大利設計大師 Gio Ponti 之手；榆木地板則以深色胡桃木框飾，由科莫知名工坊 Castiglioni 細心修復，重現原有工藝。臥室空間採用 Rubelli 壁紙，自牆面一路延伸至天花板，以完整且連續的鋪陳手法營造溫暖氛圍。加上業主的私人收藏骨董、修復的書櫃為裝飾，由 Luigi Caccia Dominioni 設計的吊燈、百年絲綢品牌 Ratti 的精緻布料，與多件來自義大利頂尖家具品牌的經典作品，形塑出兼具藝術收藏價值與生活溫度的居住空間。

浴室則透過天然石材選用 Verde Alpi、Lepanto 等大理石，搭配「教堂玻璃」（Cathedral Glass）與拋光不鏽鋼細節，巧妙地與1930年代義大利設計風相呼應。

三座隱身於別墅屋頂輪廓中的露台，在保留歷史建築立面的完整性之餘，也為室內引入充沛的自然光線，其中兩座面向科莫湖，飽覽湖光山色；最大的露台則俯瞰花園內歷經數世紀歲月的雪松古樹。由義大利建築暨設計大師 Luigi Caccia Dominioni 為 Azucena 設計的經典座椅，讓賓客得以感受自然景致與設計美學結合的美感。

三間套房，三位藝術家，三種獨特風格

三間套房入口與「CASABIANCA」大門入口處，皆以義大利建築大師 Piero Portaluppi 現代與理性主義建築的設計風格為主。套房入口大廳也為整段藝術旅程揭開序幕，Roger Selden 的大型場域特定作品與 Luigi Caccia Dominioni 的鏡面鋼作《Mirror Steel》相互對話，一旁則是 Max Ingrand 於1961年為 FontanaArte 設計的歷史經典壁燈「Farfalle」（蝴蝶）成對陳列。

修復期間保留下來的1930年代原始水泥花磚，與飾有黃銅細節的精緻桃花心木及瘤木鑲工並置，而一幅精緻的「視覺幻象」（trompe l'œil）壁畫則呼應著別墅宏偉樓梯的幾何線條。

三間套房各自有自己的風格，並以受邀藝術家之名命名，這幾位藝術家透過專為「CASABIANCA」創作的場域特定作品，建構出獨有的空間特質，讓藝術品不再現於「觀賞」，而是和旅客在同一空間的自在共存。

▲Uberto 套房。 圖：Heavens Portfolio／提供

以米蘭藝術家 Simona Uberto 命名的「Uberto 套房」，擁有兩間臥室，是三間套房中面積最大的一間。房內陳列著《Appartenenze》（歸屬），一件由十五個鋁製與相片輸出人形所組成的裝置藝術創作，描繪出我們生命中相遇之人所留下的印記；以及《Bolle di Sapone》（肥皂泡泡），一件反思家族記憶及其脆弱性的立體多彩球形裝置。

▲Selden 套房。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Selden 套房」是獻給美國藝術家 Roger Selden。展出 Roger Selden 十八件創作於1990年代的複合媒材作品，透過層層疊加的壓克力與矽膠，構築出一個由想像面孔、自畫像與反覆出現的象徵符號所組成的世界，在諷刺與內省之間游移。讓整體空間呈現一種懸浮於美國普普藝術的活力，與貫穿米蘭優雅建築設計的相互對應。

▲Spoldi 套房。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利當代藝術家 Aldo Spoldi，充滿戲劇性、諷刺趣味、兒童插畫與漫畫元素的「繪畫喜劇」，輕巧地置入「Spoldi 套房」，讓整體色調與氛圍帶有更多的童趣與寓意。

如同「CASABIANCA」的每一處空間，這些套房皆以自在宜居為設計初衷。由「Cova」送至房內的早餐作為一天的開始，接著可前往科莫湖畔漫步、走過裡是城牆、探詢義大利理性主義建築的傑作等，回到別墅享用輕食午餐，或品味優雅的「Cova」下午茶。希望對於館藏藝術品多一些認識，也可安排在閉館後的私人導覽參觀。

當展廳結束對外開放後的夜晚，「CASABIANCA」再度化身為一座靜謐的家，藝術是唯一的主角，而旅人亦可按自己的步調，享受靜謐空間的美好。

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