探索瑞士格勞賓登秘境 收藏六種阿爾卑斯夏日療癒之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】瑞士「格勞賓登州」（Graubünden）是瑞士最東也是最大州，地理位置完全延伸到巨大的阿爾卑斯山屏障的兩側，連綿起伏的雄偉山峰，夏季氣候舒適，無論是慢步調山城、清澈的高山湖泊和溪流、多路線組合的步道或越野腳踏車道等，加上多家頂級飯店各自結合地方環境特色的體驗，都展現出阿爾卑斯山豐富的夏日風情。 ­

精選六座山城與飯店，從「弗林斯」湖畔的靜謐山居，到「瓦爾斯」隱世溫泉建築的當代美學、「恩加丁」冰川腳下的美好年代莊園、「達沃斯」活力四射的湖畔度假天地、「拉格斯」的療癒溫泉，以及「阿羅薩」群峰環繞的靜謐，六座飯店以獨特的建築美學、溫泉與米其林級美饌，邀請旅人在山巔之間，展開一場在熾熱夏季裡的療癒慢遊假期。

弗林斯 Flims︱阿杜拉飯店（Hotel Adula）

「弗林斯」（Flims）位於格勞賓登州北方，擁有湛藍如寶石般的「考馬湖」（Lake Cauma）與「克雷斯塔湖」（Lake Cresta），四周環繞蒼翠森林與壯闊山巒，是健行、湖濱戲水、高爾夫、泛舟與攀岩愛好者的天堂。喜愛探索自然奇景的旅人，更可前往列入聯合國教科文組織世界遺產的「薩多納地質構造區」（UNESCO Tectonic Arena Sardona），親眼見證近萬年前地質變遷所留下的壯麗景觀。

坐落於此片山水之間的「阿杜拉飯店」（Hotel Adula），正是暢遊「弗林斯」夏季山區的理想據點。緊鄰考馬湖畔，步行即可抵達纜車站，前往高山健行步道、樹頂步道與各式戶外活動皆十分便利。飯店歷史已逾140年、歷經五代傳承，以溫馨典雅的格勞賓登風格建築聞名，寬敞舒適休憩空間，處處流露阿爾卑斯山居生活的雅致氛圍。

此外，飯店亦擁有1,200平方公尺的「La Mira」Spa中心，設有20公尺恆溫室內泳池、戶外鹽水泳池及多元桑拿設施，並提供身體療程與按摩服務，讓旅客在盡情享受夏日山林活動之餘，也能徹底放鬆身心、恢復元氣。

▲「7132飯店」（7132 Hotel），是完美結合了建築、自然與身心放鬆的度假地。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­ ­

瓦爾斯 Vals｜7132飯店（7132 Hotel）

隱身於「瓦爾斯」（Vals）僻靜山村之中的「7132飯店」（7132 Hotel），是完美結合了建築、自然與身心放鬆的度假地。飯店以建築大師 Peter Zumthor 的代表作「7132溫泉浴場」（Therme Vals）為核心，以當地開採的瓦爾斯石英岩打造而成的建築瑰寶，邀請旅客沉浸於傳承百年、富含礦物質的溫泉療癒力量之中。

每一次住宿都是一場建築之旅，每間客房分別匯集了 Peter Zumthor、安藤忠雄、隈研吾與 Thom Mayne 等大師以在地自然元素為靈感的空間創作，各自展現當代建築的獨特視角。

除了溫泉之外，瓦爾斯還擁有壯闊的高山健行路線、寧靜的山間草原與歷久彌新的瑞士風情。夜晚則在「7132飯店」榮獲米其林二星的「7132 Silver」，享用由新銳主廚以精湛手法重新演繹阿爾卑斯風的美味料理，為這趟結合建築美學、溫泉、獨特山景的奢華度假體驗畫下句點。

▲在「克羅能霍夫大飯店」（The Grand Hotel Kronenhof）可享受冰川與瀑布健行、立槳、與山羊一起漫步林徑等活動。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­

蓬特雷西納 Pontresina｜克羅能霍夫大飯店（The Grand Hotel Kronenhof）

坐落於「恩加丁」核心地帶，古老的「莫特拉奇冰川」（Morteratsch Glacier）與瑞士最壯麗的高山景致在此交會，「克羅能霍夫大飯店」（The Grand Hotel Kronenhof）數個世代以來始終是「美好年代」（Belle Époque）優雅風範的象徵。

夏季時分，旅客可透過冰川與瀑布健行、立槳、野生動物觀察、漫遊斯塔澤湖沼澤地，或有家族旅行者還可預約與山羊一起漫步林徑，以及深入貝爾尼納山脈的絕景之旅等豐富活動，探索此地。

回到飯店，冒險過後便是身心的徹底療癒。榮獲多項大獎的「克羅能霍夫 Spa 中心」提供冰川水療程與日落桑拿薰香，撫慰身心。夏季的高潮則在於實際的能量補充：從「Pavillon」餐廳的周六午後柴火高山烤肉，到《米其林指南》推薦的 Kronenstübli，皆以低調精緻的手法為旅客端上恩加丁在地風味料理。

▲湖畔森林邊緣高處的「AlpenGold」飯店坐擁瑞士阿爾卑斯壯麗景致。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

達沃斯 Davos｜達沃斯阿爾卑斯山黃金飯店（AlpenGold）

坐擁瑞士阿爾卑斯壯麗景致的達沃斯（Davos），冬季是滑雪勝地，每年年初的經濟論壇聚集了全球政經領袖，到了夏季便搖身一變成為戶外探險、文化、健康養生與都會魅力兼具的活力度假勝地。當地擁有超過700公里的健行與自行車步道，可在波光粼粼的達沃斯湖划船、立槳或揚帆，探索小鎮博物館與精品購物，或在達沃斯冒險公園挑戰繩索橋與滑索，度過充實的假期。

座落於湖畔森林邊緣高處的「達沃斯阿爾卑斯山黃金飯店」（AlpenGold），居高臨下可俯瞰蘭德瓦瑟山谷景致，並提供現代度假體驗，且其松果造型的建築與周遭景致完美融合。

飯店除了可提供上述戶外活動安排或建議，針對家族旅行亦可協助安排歷史火車之旅，搭乘復古列車賞景，或是前往世界遺產的「蘭斯瓦特橋」（Landwasserwelt）參觀，見證高架鐵軌橋的壯闊。占地1,200平方公尺的「Nescens Spa中心」，室內外泳池、養生芳療與疲勞修復療程，讓旅客在結束暢快的戶外活動後，得以徹底舒展。可飽覽全景山色的景觀餐廳「La Muña」，則以日式秘魯料理款待來自全球的旅客。

▲頂級飯店Grand Resort Bad Ragaz匯聚米其林星級美食，還可享受溫泉體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

拉格斯 Bad Ragaz｜巴德拉格斯度假大酒店（Grand Resort Bad Ragaz）

坐落於阿爾卑斯山峰與葡萄園山丘之間的「拉格斯」（Bad Ragaz），自1242年，人們發現當地長年36.5°C的「塔米納溫泉」（Tamina Thermal Springs）開始，就成為瑞士知名的溫泉小鎮。週邊險峻的塔米納峽谷為溫泉泉源，目前亦規劃了許多步道，適合全年旅行。

在此幽靜的峽谷小鎮上，隱藏了一家頂級飯店－「巴德拉格斯度假大酒店」（Grand Resort Bad Ragaz）。飯店打造了舒適客房以及面對雄偉山景的 Spa 套房，擁有累計摘下6顆米其林星、一枚綠色米其林和 Gault&Millau 美食評鑑總積分76分等七家餐廳提供餐飲服務，同時還有3間酒吧、一家壽司外賣店、一家小酒館和咖啡館。

往戶外走，無論是安排前往阿爾卑斯山麓探索山林溪谷，或是坐在飯店靜享窗外綠意，亦或到飯店自有高爾夫球場揮桿、探索著名的「賓德納赫爾夏夫特葡萄酒產區」等，堪稱是一處同時體驗悠久溫泉歷史、米其林美食，以及身心靈體驗的度假地。

▲「楚根大飯店」（Tschuggen Grand Hotel）每間客房都有令人驚嘆的山景。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

阿羅薩 Arosa｜楚根大飯店（Tschuggen Grand Hotel）

「阿羅薩」（Arosa）四周環繞著波光粼粼的山中湖泊、散發針葉芬芳的松樹林與壯闊的阿爾卑斯全景，且規劃了美景相伴的健行與自行車步道，可在湖畔悠閒度過午後時光，或造訪阿羅薩熊保護區，近距離觀看救援後的熊隻在受保護的高山棲地中自在漫步。

屬於全球頂級飯店聯盟一員的「楚根大飯店」（Tschuggen Grand Hotel）坐落在阿羅薩森林邊緣的山腰上，是當地陽光最充足的地方，同時擁有海拔1,801公尺的高山景觀。飯店自家專屬的纜車，在冬季是直通滑雪場的快速通道，夏季就成為快線登山纜車，可從飯店輕鬆抵達「倫策海德」（Lenzerheide）山區步道。

飯店128間客房和套房均由瑞士建築師 Carlo Rampazzi 設計，每間風格不拘，但都以溫暖舒適的色調和家具呈現，每間客房都有令人驚嘆的山景。而外觀猶如以玻璃帆船的 Spa 中心，則由瑞士建築師 Mario Botta 擘畫，利用在地花崗岩、楓木打造出獨樹一格的浴場，以及多樣的芳療和桑拿設備，2026年更獲得了「SPA Star」特別獎。

夜晚撫慰身心的除了 Spa，還有由榮獲2025年高爾特米魯瑞士年度主廚的 Marco Campanella 所準備的阿爾卑斯與義式料理，讓兩星米其林的美食，成為阿羅薩靜謐山色之外，另一場值得細細品味的感官饗宴。

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