奧地利夏日四重奏登場｜把夏天過成一首樂章：邀旅人走進音樂、藝術與阿爾卑斯山景

提到奧地利，許多人第一時間想到的是音樂、宮殿與阿爾卑斯山景；但真正迷人的奧地利，往往藏在夏天的步伐裡。白天可以在老城巷弄散步、走進博物館看一場展覽，午後沿著高山公路開進冰川與雪峰之間，夜晚再回到音樂節、劇場或街頭表演現場，讓旅行不只是打卡，而是一段有節奏、有層次的歐洲生活體驗。

從莫札特故鄉到世界級音樂節，薩爾斯堡把古典音樂變成夏天最有感的城市旅行

薩爾斯堡是奧地利夏季最具音樂魅力的文化城市。 圖片來源｜奧地利旅遊局

漫步薩爾斯堡老城，感受巴洛克古城的優雅日常。 圖片來源｜奧地利旅遊局

薩爾斯堡是這趟奧地利夏季旅程中最具旋律感的一站。作為莫札特故鄉與世界知名音樂城市，薩爾斯堡每年夏季皆迎來備受矚目的薩爾斯堡音樂節。2026 年薩爾斯堡音樂節將於 7 月 17 日至 8 月 30 日舉行，節目涵蓋歌劇、戲劇與音樂會，讓整座城市從歷史場館、教堂、廣場到街角，都成為藝術發生的舞台。旅人可在白天漫步米拉貝爾宮花園、薩爾斯堡要塞與老城街巷，夜晚走進劇場與音樂廳，感受這座巴洛克古城最盛大的夏季時刻。

維也納藝術史博物館不只是看展景點，更是新文藝旅人理解歐洲美學與生活品味的入口。

維也納藝術史博物館是走進歐洲美學的重要入口。 圖片來源｜奧地利旅遊局

在名畫與典藏之間，看見維也納的藝術底蘊。 圖片來源｜奧地利旅遊局

若說薩爾斯堡讓人聽見奧地利，維也納藝術史博物館則讓人看見奧地利。這座位於維也納市中心的世界級博物館，收藏橫跨古埃及、希臘羅馬、文藝復興與巴洛克時期的藝術珍品，是理解哈布斯堡王朝美學與歐洲藝術史的重要入口。藝術史博物館雖不受季節限制，卻特別適合作為夏季城市旅遊中的文化停留。2026 年館方推出 Canaletto & Bellotto 展覽，帶旅人透過畫作走進威尼斯、倫敦與維也納的城市風景；同時也以「A Bite of Art」主題導覽，從名畫中的食物、餐桌與宴席文化，看見藝術與生活風格之間的迷人連結。

夏天也能看見雪峰與冰川，大鍾山冰川公路讓阿爾卑斯壯景成為旅程中的高光時刻

大鍾山冰川公路展現阿爾卑斯最壯闊的夏季風景。 圖片來源｜奧地利旅遊局

沿著高山公路前行，收藏雪峰、冰川與草甸景觀。 圖片來源｜奧地利旅遊局

離開城市，奧地利夏天的另一種震撼，則在大鍾山冰川公路。這條穿越阿爾卑斯山區的高山景觀道路，是奧地利最具代表性的自然旅遊路線之一。每年約從 5 月初至 11 月初開放，夏季旅人可沿途欣賞高山草甸、冰川、雪峰、土撥鼠與壯闊山谷。全長約 48 公里、36 個髮夾彎的大鍾山高山公路，不只適合自駕與攝影，也適合想在夏天體驗雪牆、冰河與國家公園景觀的旅人。對台灣市場而言，「夏天看見冰川與雪峰」正是最具差異化的奧地利旅行記憶。

格拉茲融合老城、設計與美食，展現奧地利生活感。 圖片來源｜奧地利旅遊局

夏季格拉茲充滿藝術節慶與創意城市魅力。 圖片來源｜奧地利旅遊局

格拉茲，則提供了奧地利旅行另一種更生活化的答案。這座兼具 UNESCO 世界遺產、設計城市與美食之都特色的城市，融合歷史老城、現代建築、創意設計與南方生活氣息。夏季的格拉茲節慶密度高，從 Styriarte 音樂節、AIMS Graz、La Strada 國際街頭藝術節，到以美食為主題的 Vollmund活動，讓旅人可以在白天逛老城、看設計建築與博物館，傍晚走進餐桌、音樂與街頭藝術現場。比起初訪歐洲常去的大城，格拉茲更適合二訪旅人、設計愛好者與喜歡慢遊城市的人，把奧地利玩得更有生活感。

今年的奧地利推廣，將四個目的地串成一條清楚的夏季旅遊脈絡：在薩爾斯堡聽見音樂節，在維也納走進藝術殿堂，在大鍾山看見冰川與高山，在格拉茲感受創意、美食與城市生活。這不只是一次歐洲旅行，而是一趟從文化深度到自然壯闊的夏日旅程。

喜歡經典文化的旅人，可走訪維也納、薩爾斯堡與捷克古城，感受帝國美學與世界遺產風景；嚮往自然山水的旅人，可將湖區、高山、冰川公路與阿爾卑斯景觀納入行程；熱愛音樂與藝術的人，則可把音樂節、博物館與城市散步安排成旅程主軸；偏好慢遊生活感的旅人，也能從咖啡館、美食、設計城市與老城街巷中，看見更日常的奧地利。若想以更舒適節奏一次體驗奧捷風華，亦可選擇結合山水大境、古城美村與五星飯店連泊的深度安排，讓一趟旅程從文化、自然到住宿質感都更有層次。

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