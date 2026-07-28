瑞士仲夏湖畔假期 沉浸歐洲百年飯店的優雅時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲，盛夏避暑的湖畔假期不比濱海假期失色，自18世紀末至19世紀初，歐洲的貴族名流、文人雅士們，就流行在夏天前往阿爾卑斯山區的湖泊避暑。1861年開業至今的瑞士洛桑「美岸皇宮大酒店」（Beau-Rivage Palace）就坐落在日內瓦湖畔，一個半世紀以來，陪伴全球旅客度過無數炎夏。

今年，飯店再次推出一系列結合湖畔生活、美食饗宴、戶外探索與親子體驗的季節限定活動，在經典的湖光山色與舒適環境中，邀請旅人一起放慢腳步，感受湖區的靜謐時光。

嬌蘭 Spa 以「精粹之水」打造專屬體驗

位於飯店花園旁的「嬌蘭 Spa」（Spa Guerlain），於2024年和飯店攜手將 Spa 中心升級為占地1,400多平方公尺的旗艦 Spa 聖殿，包括芳療室、健身房、室內泳池、餐廳等，以及一座面對日內瓦湖的湖畔人工沙灘「La Plage」。

今年自即日起至08/31期間，嬌蘭將以品牌經典「Les Eaux 精粹之水」系列為靈感，打造季節限定的湖濱夏日空間，以大地自然色調為設計核心，設計了沙灘小屋和躺椅，並將最新「Les Eaux 精粹之水」系列帶到沙灘邊，為旅客提供專屬的感官體驗。

或選擇在 Sap 中心的泳池、私人沙灘與閱覽室之間自在移動，享受閒散的休憩時光，再前往屬於 Spa 空間的湖畔餐廳「Ô Terrasse」品味地中海風味料理，以當季食材詮釋夏日滋味。

▲戶外活動包括瑜珈、樹下拳擊課程、網球、高爾夫等。 圖：Heavens Portfolio／提供

國慶煙火與網球場上的夏日盛宴

正對著日內瓦湖，整個夏季，飯店提供了立槳、風箏衝浪等水上活動，以及騎電單車漫遊湖畔、周邊街巷，深入世界文化遺產「拉沃葡萄園」（Lavaux Vineyards）。旅客還可在占地約四公頃的湖畔花園中選擇清晨日出時分的瑜珈或是樹下拳擊課程，還有網球、板式網球、高爾夫等戶外活動等多樣豐富的活動。

為讓夜晚用餐體驗有更多選擇，今年飯店特別規劃了「Élégance sur le Court」，將網球場化身為露天餐廳，在現場音樂陪伴下，享用香檳與季節自助饗宴。08/01正逢瑞士國慶，洛桑「美岸皇宮大酒店」每一間餐廳都將推出節慶限定料理，搭配當晚日內瓦湖煙火盛景，慶祝瑞士生日快樂。

此外，在周邊低光害的環境下，飯店規劃了「À la Découverte des Étoiles」星空之夜，邀請旅客一起到湖畔欣賞夏夜星光，感受滿天星斗的真實場景。

▲專屬兒童的創意手作、戶外遊戲、互動體驗等活動。 圖：Heavens Portfolio／提供

兒童專屬的夏日樂園

對於小朋友來說，飯店偌大的花園綠地已經足夠他們奔跑嬉戲放電。而專為兒童設計的「Le Monde de Bori」，是以自然探索為靈感，每週7天，每天規劃不同的創意手作、戶外遊戲、互動體驗等活動課程，讓孩子盡情探索、發揮想像力，自在地選擇規劃自己的假期生活。

若計畫今年夏天全家前往瑞士度假，飯店於今夏同步推出家庭住宿專案，讓全家共享湖畔假期更加輕鬆愜意。即日起入住「Deluxe Jardin 套房」，兒童連通房可享優惠禮遇5折，無論是三代同遊、暑假親子旅行或家庭度假，都能在日內瓦湖畔留下難忘的回憶。

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