MSC全新旗艦亞細亞號！世界級旗艦ｘ地中海經典 最值得期待的歐洲遊輪之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】預計2026年底全新啟航的 MSC 全新旗艦「亞細亞號」（MSC World Asia），為 MSC 地中海遊輪新世代「世界級」（World Class），以亞洲美學靈感結合歐洲遊輪工藝，打造前所未有的海上度假體驗！

深耕旅遊業多年、持續發掘世界各地珍奇旅程的永信旅遊，特別推出「MSC 全新旗艦 亞細亞號 醉戀西地中海～義大利全覽、西西里島、巴塞隆納、普羅旺斯精選13天」，搭乘長榮航空，從世界級遊輪設施到經典文化名城巡禮，從義大利文藝復興藝術殿堂到西班牙高第建築美學，帶領旅客以最舒適、從容的方式，感受地中海迷人的風情與魅力。

令人期待的「海上巨無霸」MSC地中海郵輪全新旗艦「亞細亞號」即將在2026年12月啟航。 圖：永信旅遊／提供

｜怪獸級的巨無霸遊輪｜MSC 全新旗艦－亞細亞號

最大載客數6,758人、艙房數2,582間、船員數約2,138人的MSC 全新旗艦「亞細亞號」預計2026/12/04下水。船體215,863噸，長度333.3公尺，寬度47公尺，高度77.15公尺。共有甲板樓層22層（遊客使用16層）、電梯39座（遊客使用23座），以及7座泳池、13座水療池。

｜移動的海上瘋狂遊樂城｜三大亮點 搶先體驗海上新地標：

寰宇大道巨龍｜夜空中最耀眼的海上藝術品

高懸於寰宇大道的巨型不鏽鋼巨龍，全長12公尺，鑲嵌超過3,000顆 LED 燈飾，是最吸睛的打卡地標，也是地中海遊輪「亞細亞號」最具代表性的震撼視覺。

生命之樹滑梯｜橫跨11層甲板的極速快感

靈感源自新加坡濱海灣花園，生命之樹全長81.3公尺，一躍而下，感受風馳電掣的速度與刺激，體驗遊輪上前所未有的垂直冒險旅程。

懸空鞦韆｜50公尺高空擁抱海天一色

離海平面高達50公尺的懸空鞦韆，讓旅客擺盪在海天交會之間，以獨一無二的視角俯瞰遼闊海景，感受心跳加速的刺激與自由，留下最難忘的海上回憶。

「MSC全新旗艦 亞細亞號 醉戀西地中海～義大利全覽、西西里島、巴塞隆納、普羅旺斯精選13天」從熱那亞登船，在迎賓樂聲與熱情掌聲中展開旅程，專業攝影師為您留下珍貴的啟航回憶！跟隨領隊探索遊輪各項設施，從豪華夜總會、電影院、賭場、商店街、游泳池……，盡情體驗海上度假的無限魅力。

◎ 熱那亞／義大利

・法拉利廣場：熱那亞最具代表性的城市廣場，周圍環繞劇院、證券交易所與歷史建築。

・聖羅倫佐教堂：黑白大理石構築的哥德式建築。

・索普拉納門：建於1155年，是熱那亞城牆保存最完整的中世紀遺跡之一。

・哥倫布故居：見證大航海時代傳奇。

・都卡萊宮：昔日共和國權力中心，如今作為展覽與藝術文化場所。

▲經典浪漫電影《羅馬假期》場景中出現的特雷維噴泉，也就是廣為人知的「許願池」。 圖：永信旅遊／提供

◎ 羅馬／義大利

・鬥獸場：古羅馬最大的圓形競技場，曾舉行角鬥士對戰與大型表演。

・君士坦丁凱旋門：紀念皇帝君士坦丁戰爭勝利而建，也是古羅馬重要歷史紀念建築。

・萬神殿：保存最完整的古羅馬建築，以巨大圓頂與中央天眼聞名。

・四河噴泉：巴洛克藝術經典之作，由雕塑大師貝尼尼設計。

・許願池：羅馬最受歡迎的浪漫地標。

▲被譽為「愛奧尼亞海的明珠」，同時也是《米其林旅遊指南》的三星級景點——陶爾米納。 圖：永信旅遊／提供

◎ 陶爾米納／義大利西西里島

・陶爾米納主街：感受濃厚西西里風情，熱鬧的步行街匯聚精品店、餐廳與地中海風情建築。

・婚禮主教堂：中世紀古老教堂代表，因浪漫氛圍成為舉辦婚禮的熱門地點。

・ 4月9日廣場：可遠眺愛奧尼亞海、埃特納火山，也是欣賞夕陽與街頭表演的好去處。

・古希臘劇場：結合海景與火山景觀，被譽為義大利最美露天劇場之一。

▲馬爾他－瓦雷塔聖約翰大教堂。 圖：永信旅遊／提供

◎ 馬爾他共和國

・瓦雷塔老城區：世界文化遺產古城，擁有濃厚的巴洛克建築風格與騎士團歷史。

・上芭拉卡花園：可俯瞰大港與三姐妹城，是欣賞海景與日落的熱門景點。

・聖約翰大教堂：以金碧輝煌的巴洛克裝飾與名畫《被斬首的聖施洗者約翰》而聞名。

▲高第最富童話色彩的作品之一「巴特婁之家」。 圖：永信旅遊／提供

◎ 巴塞隆納／西班牙

・聖家族教堂：高第最偉大的建築傑作，在他逝世的100週年、也就是2026年，高達172.5公尺的「耶穌基督之塔」及中心六塔群正式完工封頂。

・格拉西亞大道：被譽為最美街道之一！結合時尚名店、現代主義建築與優雅街景，也是最繁華的精品大道。

・米拉之家：高第設計的著名住宅建築，以波浪形外牆與宛如雕塑般的屋頂煙囪展現獨特的自然曲線美學。

・巴特婁之家：高第最富童話色彩的作品之一，外牆色彩繽紛、屋頂宛如龍背，充滿海洋與自然元素靈感。

・蘭布拉大道：聚集街頭藝人、咖啡館與商店的林蔭大道。

・聖荷西市場：巴塞隆納最知名傳統市場，可品嚐新鮮海鮮、西班牙火腿等道地美食。

▲米拉波林蔭大道。 圖：永信旅遊／提供

◎ 艾克斯普羅旺斯／法國

・舊城區：以石板街道、噴泉與典雅建築聞名的南法街景。

・米拉波林蔭大道：兩旁種滿梧桐樹，聚集咖啡館與精品店。

・圓亭噴泉：是旅客拍照打卡的熱門景點以大型圓形水池與象徵正義、農業與藝術的雕像聞名。

▲比薩斜塔。 圖：永信旅遊／提供

◎ 比薩／義大利

比薩奇蹟廣場匯聚中世紀宗教建築藝術精華，被列為世界文化遺產。其中最著名的莫過於聞名全球的「比薩斜塔」，此外還有典雅宏偉的「主教堂」，以及以完美圓形設計與卓越音響效果著稱的「洗禮堂」，三大建築共同展現義大利羅馬式建築的經典風華，令人讚嘆不已。

▲文藝復興運動的誕生地——佛羅倫斯。 圖：永信旅遊／提供

◎ 佛羅倫斯／義大利

・聖母百花大教堂：以巨大的紅色圓頂聞名，為文藝復興建築里程碑。

・聖約翰洗禮堂：佛羅倫斯最古老的宗教建築之一，以金色馬賽克天頂與「天堂之門」青銅大門聞名。

・領主廣場：充滿雕像作品，可見到仿古羅馬風格的市政建築與戶外美術館。

・維奇奧古橋：橫跨阿諾河的中世紀石橋，珠寶店群集，是佛羅倫斯最浪漫的景點之一。

▲「歐洲最浪漫城市」威尼斯。 圖：永信旅遊／提供

◎ 威尼斯／義大利

建於潟湖之上的浪漫水都，由數百座小島與運河交織而成，以貢多拉、古老橋樑及獨特的水上交通聞名。迷人的水岸風光與深厚的人文底蘊，使其成為世界最具代表性的夢幻城市之一。

搭乘預計2026年12月全新啟航的 MSC 全新旗艦「亞細亞號」，從義大利到西班牙、法國、馬爾他，一次收藏西地中海最經典的人文風景，在蔚藍海天之間，展開一場令人難忘的奢華航海假期；行程細節及更多旅遊相關資訊，可查詢「永信旅遊」官網。

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