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與其追劇不如「追國家」！暫別串流疲勞 芬蘭國鐵推出台幣365元「單月不限次數」搭火車

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芬蘭國家鐵路營運商 VR 推出「追芬蘭」慢旅，一個月不限次數搭乘火車的優惠票只要新台幣約365～370元。　圖：VR Group／提供
芬蘭國家鐵路營運商 VR 推出「追芬蘭」慢旅，一個月不限次數搭乘火車的優惠票只要新台幣約365～370元。　圖：VR Group／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】人們待在戶外的時間大幅減少，反而把越來越多的空閒時間花在螢幕上。今年夏天，芬蘭國家鐵路營運商「VR」邀請大家放下串流平台，改為「追芬蘭」－推出一個月不限次數搭乘火車的優惠票，只要9.90歐元（折合新台幣約365~370元），作為芬蘭對「串流疲勞」的回應。

▲狂追芬蘭的火車旅遊來自「與其追劇，不如追國家」的概念。　圖：VR Group／提供
▲狂追芬蘭的火車旅遊來自「與其追劇，不如追國家」的概念。　圖：VR Group／提供

今年夏天，芬蘭國家鐵路公司 VR 推出「Binge Finland」（狂追芬蘭）活動，邀請人們用真實世界的體驗取代長時間追劇。活動也開放給芬蘭以外的參加者。

這項活動特別鎖定重度追劇族，提供原價369歐元、現在只需9.90歐元的30天不限次數鐵路通行證，價格幾乎等同一個串流平台訂閱費。參加者只需在活動網站回答幾個關於自己「追劇習慣」的問題，即可取得優惠票資格。

根據 DataReportal’s《Digital 2024 Global Overview Report》統計，全球網路使用者平均每天花約6小時40分鐘在線上，約有80%的芬蘭人至少訂閱一個串流平台，於此同時，全球對「數位排毒」、「慢旅行」以及「重視體驗的休閒方式」的興趣也正在上升。

芬蘭知名心理治療師兼作家 Mikael Saarinen 表示，「追劇無法與真實人生的體驗相比。偶爾遠離持續不斷的數位刺激，讓身心恢復，是非常重要的。大自然、環境變化以及人際互動，都有助於提升幸福感。」Saarinen 並指出，暑假正是遠離裝置、重整生活習慣的理想時機。

與其追劇不如「追國家」！暫別串流疲勞 芬蘭國鐵推出台幣365元可單月不限次數搭火車【圖 / 旅奇傳媒】
與其追劇不如「追國家」！暫別串流疲勞 芬蘭國鐵推出台幣365元可單月不限次數搭火車【圖 / 旅奇傳媒】

用串流平台的價格，無限搭火車

「Binge Finland」活動的核心，是一張可在30天內不限次數搭乘、橫跨全國的「鐵路通行證」－從波羅的海沿岸城市，到湖區，再到拉普蘭遙遠的北方景色，都能自由探索。

VR 長途交通客戶體驗與服務開發總監 Marika Schugk 表示，「我們希望把旅行塑造成像觀看串流一樣容易、自然的習慣。與其問『下一部要看什麼？』，不如改問『下一站想去哪裡？』」

活動將於網站上進行，優惠折扣碼將於芬蘭時間05/29芬蘭時間10:00（EET）、相當於台北時間05/29 15:00開放領取，採「先到先得制」，活動不限芬蘭居民參加，但參與者需擁有有效的「VR」帳號以及「VR Matkalla」App，帳號可透過 VR Matkalla App 或 VR 官方網站註冊取得。

▲芬蘭國家鐵路營運商 VR 推出空前優惠，是火車旅遊的好時機。　圖：VR Group／提供
▲芬蘭國家鐵路營運商 VR 推出空前優惠，是火車旅遊的好時機。　圖：VR Group／提供

讓旅程本身成為內容

呼應「慢旅行」潮流，這項活動將「旅程」本身視為體驗的一部分。窗外綿延的景色取代了手機通知，移動本身則取代了被動式消費。

Schugk 表示，「望著火車窗外，其實是一種不同形式的『螢幕時間』，而且真的能幫助人們放鬆。不需要承受開車壓力，人們往往能更放鬆地抵達目的地，有時甚至會在車上遇見原本不可能發生的交流。」

除了個人身心健康外，芬蘭作為旅遊目的地的吸引力也持續上升。芬蘭完善的鐵路網絡連接超過200個目的地，同時也是長距離移動中碳排放最低的方式之一。

當世界各地的人重新思考該如何運用自己的休閒時間時，芬蘭提供了一種不同形式的「狂追」－不再以影集集數衡量，而是以旅程距離、白晝長度與變化萬千的風景來計算。 有時候，最精彩的內容，其實根本不在螢幕上。

■ 心理學家 Mikael Saarinen 提供【身心放鬆旅行小練習：火車上的靜心法】

・找個舒適姿勢坐下，閉上眼睛，輕聲對自己說：「我要停下來。我只存在於此時此刻。」

・用鼻子短暫吸氣，再用嘴巴慢慢吐氣，吐氣時間為吸氣的兩倍。

・如果思緒飄走，或被外界刺激分心，就把注意力重新帶回呼吸。

・當你進入當下狀態後，睜開眼睛，不帶思考地欣賞窗外自然風景。

・即使旅程結束後，你也能隨時回到這種平靜與觀察自然的狀態。

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