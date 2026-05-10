極致華麗與靈魂饗宴！葡萄牙波多「溼答答三明治」與鍍金教堂的感官之旅

【圖／文：曹憶雯】

葡萄牙「波多」，這座被世界遺產認證的海港城市，最具辨識度的視覺語彙，除了杜羅河的夕陽，便是遍布城間、閃耀著湛藍光芒的教堂群。從粗獷如堡壘的羅曼式主教座堂，到動用300公斤黃金打造的聖方濟各堂，教堂不僅是當地的信仰中心，更是跨越千年的建築藝廊。





城市的守望守護堡壘

波多的建築朝聖，最適合從波多主教座堂（Sé do Porto）開始。這座12世紀的地標外觀厚實如軍事要塞，融合了羅曼式的堅實結構、哥德式的優雅迴廊與巴洛克的奢華祭壇。站在教堂廣場俯瞰杜羅河全景，最能感受波多從中世紀至今的歷史脈動。

▲主教座堂源自12世紀，羅馬式厚重感像一座信仰堡壘。

由義大利建築師納索尼設計的教士教堂與鐘樓（Igreja dos Clérigos & Torre dos Clérigos），是波多天際線的靈魂。這座75公尺高的巴洛克式塔樓曾是水手的導航指標，內部採少見的橢圓形平面設計。儘管需攀爬超過200階，但登頂後能360 度環視紅瓦屋頂與鐵橋美景，是體驗城市「方向感」的必經之路。

▲教士教堂與鐘樓約75公尺高，是波多最醒目的天際線。





金飾與藍白磁磚的藝術鑑賞

卡爾莫教堂（Igreja do Carmo）展現了阿茲勒赫瓷磚（Azulejos）的藝術巔峰。其側牆覆蓋著壯觀的藍白瓷磚畫，描繪修會創立故事。有趣的是，它與隔壁教堂間夾著僅一公尺寬的「隱藏之屋」，這座葡萄牙最窄建築，據說是為了遵守僧侶與修女不應共處一室的規範而建。同樣以磁磚藝術聞名的聖伊爾德豐索堂（Igreja do Carmo）居高臨下，雙塔結構與立面上1.1萬片由藝術大師Jorge Colaço操刀的藍色花磚，細膩勾勒聖徒生活場景。18世紀的巴洛克本體與1932年完成的磁磚外飾，完美詮釋了波多「新舊共存」的城市性格。

▲展現阿茲勒赫瓷磚藝術巔峰的卡爾莫教堂。

若想追求「極致華麗」，則不能錯過聖方濟各堂（Igreja de São Francisco）。這座14世紀哥德式建築內部，在18世紀翻修時使用了超過300公斤黃金，不只樑柱和側面小堂鍍上黃金，鍍金的木雕更佈滿牆面與天花板，營造金碧輝煌的氛圍，除了震撼的奢華內裝，神祕的地下墓穴更是值得一訪的藝術聖殿。

▲聖方濟各教堂外觀樸素，內部巴洛克鍍金木雕震撼。





打包波多的質感好物與回憶

在波多，美食是一場靈魂與熱量的狂歡，每一口食物都訴說著這座海港城市的熱情與歷史；而購物最迷人之處，在於不把挑選伴手禮當作任務，一只手工陶瓷杯或小盤，讓波多成為餐桌上的風景；一塊香皂，將美好氣味打包回家，都是延續旅遊回憶的方式。





以五感神經記住好味道

最經典的葡式海鮮燉飯（Arroz de Marisco），讓蝦、貝、透抽等海味浸在濃郁湯汁裡，米粒吸飽海的鹹甜，層次豐富、滋味溫柔；被譽為「波多靈魂」的溼答答三明治（Francesinha），在厚片吐司中塞滿牛肉、燻腸，覆蓋融化起司後，淋上濃郁的熱辣醬汁，是極致的味覺饗宴；波多式牛肚（Tripas à Moda do Porto）是城市的驕傲，牛肚與白豆燉煮得軟糯入味，承載著波多人支持國家的犧牲精神；起源於波多的醃鱈魚（Gomes de Sá），與馬鈴薯、橄欖翻炒出溫潤滋味，也是不容錯過的經典。

▲海鮮燉飯偏湯感，米粒吸飽海味，吃來溫暖又濃郁。

▲溼答答三明治淋上祕製熱辣醬汁，是波多的靈魂。

▲波多式牛肚燉煮白豆，傳遞守護國家的愛國精神。

甜點部分，除了隨處可見、焦香酥脆的葡式蛋塔 （Pastel de Nata），若想清爽解膩，當地知名的 Gelataria Portuense 以手工質感冰淇淋聞名，選用在地食材將波多風味化為口中清涼。

▲葡式蛋塔外皮焦香酥脆，是午後最甜蜜的享受。





將波多的溫度帶回家

想把波多的美延續到日常，首選絕對是口感醇厚、經時間淬鍊的波特酒（Port Wine），推薦前往加亞新城的酒窖試飲後再做挑選。代表城市視覺的「藍白磁磚」阿茲勒赫，已化身為精緻的杯墊、飾品、記事本或手繪畫框，讓旅人能輕鬆將建築牆面縮小收藏。

擁有百年歷史的波多奢華香皂品牌，曾深受歐洲王室喜愛，包裝設計極致精美，充滿裝飾藝術風格，其他品牌同樣各具特色，是質感極佳的伴手禮；象徵好運的葡萄牙公雞圖案生活用品，運用極廣，打包回家，看了心情愉悅。

另一種令人愛不釋手的「鐵盒藝術」便是魚罐頭（Conserveiras），葡萄牙擁有悠久的捕魚歷史，當地的罐頭製造技術在19世紀末便已臻至完美，如今更成為一門精緻的飲食文化，包裝設計從懷舊插畫到裝飾藝術，極具收藏價值。無論是經典橄欖油漬或熱辣茄汁風味，這份輕巧且色彩繽紛的海味，是將波多港風情打包回家的最佳選擇。

▲磁磚與瓷器生活用品非常討喜，送禮自用皆宜。

▲天然手工皂包裝典雅，最適合當成溫柔不失禮的伴手。





旅遊資訊站

簽證：持台灣護照赴申根區可短期停留，180天內停留最多90天，觀光商務免簽。

幣值：歐元（EUR），1歐元約等於36.83新台幣（2026年1月）。

時差：夏令時間（3-10月）比台灣慢7小時；冬令時間（11-2月）慢8小時。

電壓：220V，歐式兩孔圓形插座。

氣候：海洋性氣候，夏季溫暖乾爽；冬季溫和、降雨較多。

航空資訊：從台灣（台北）前往葡萄牙波多（Porto）沒有直飛航班，可由首都里斯本搭乘火車前往，或由歐洲主要城市轉機飛抵波多機場。

旅遊諮詢：Visit Porto官方旅遊網站。





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