春夏「山系旅人」遊瑞士最大州！騾夫古道健行、高山湖衝浪、鐵道親子漫遊三大亮點

【旅奇傳媒/編輯部報導】在冬雪消融之際，瑞士最大州「格勞賓登州」（Graubünden）已準備好適合春、夏樂山樂水的豐富活動，從考驗腳力的古道健行到舒適的高山湖立槳、從搭火車漫遊到探索全新地景等，打開了山系旅遊的深度與廣度。歡迎全球旅客以更多元的角度和適合自己的節奏，來感受「格勞賓登州」。

▲「格勞賓登州」有連綿起伏的雄偉山峰、壯麗峽谷風景。 圖：Heavens Portfolio／提供

新舊步道齊步走，地理尋寶路線增添步行樂趣

「格勞賓登州」是瑞士最東也是最大州，地理位置完全延伸到巨大的阿爾卑斯山屏障的兩側，擁有連綿起伏的雄偉山峰、壯麗峽谷風景，已標記的步道總長約11,000公里！從半日輕鬆步行到多天數崎嶇高挑戰步道，都能依據自身體能、喜好或行程時間安排。

像是正式對外開放已25年的「viaSpluga」步道，就是早期騾夫運送鹽與葡萄酒跨越阿爾卑斯山的路線。步行路線長且越過多做峽谷，其中有令人驚嘆的「維亞馬拉峽谷」（Viamala Gorge），也經過「齊利斯」（Zillis）鎮上超過千年歷史的聖馬丁教堂、木造的 Traversiner 吊橋等歷史景點。

將於6月開放的「Avers 騾夫古道」（Säumerweg Avers），則與「viaSpluga」步道都是從「圖西斯」（Thusis）出發，屬於高難度步道。四天的路線將經過維亞馬拉（Viamala）、羅夫拉（Roffla）、費雷拉谷（Val Ferrera），以及栗子樹森林、皮烏羅（Piuro）瀑布。另一條6天的長途健行，「Senda Sursilvana Alpina」可欣賞「奧伯阿爾普峰」（Oberalpstock）等山峰美景，並穿越阿爾卑斯冰河景觀、開滿鮮花的草甸與寧靜的高山峽谷。

不單是健行賞景，格勞賓登將在今年夏天推出首發「地理尋寶」（GeoTour）路線，透過 GPS 定位、利用在地交通接駁，旅客可沿著「阿爾卑斯環線」（Alpine Circle），行程總計3天，尋找14個獨特的藏寶點。

此外，喜愛品酒的旅客，可帶著由「布恩德伯爵領地」（Bündner Herrschaft）準備了三款葡萄酒，加上輕食、水的背包，透過語音導覽，和旅伴一起漫步風景優美的葡萄園，一邊品酒一邊賞景，讓更多有趣的事物伴隨步行。

▲健行、溪降等運動可觀賞鬼斧神工的岩壁。 圖：Heavens Portfolio／提供

在高山湖泊衝浪、大手牽小手一起探索狐狸步道

即便瑞士不靠海，但格勞賓登州擁有1,038 個湖泊與大型河流，在春夏季節仍有豐富的親水活動。

歸功於「恩加丁」（Engadin）地區從馬洛亞隘口吹進山谷的風，正適合在「西爾瓦普拉納湖」（Lake Silvaplana）進行風箏衝浪與風帆衝浪。而「維亞馬拉峽谷」（Viamala Gorge）不僅適宜健行，當地的「溪降運動」（Canyoning）更可在垂降時看著兩側300公尺高的岩壁，近距離感受自然鬼斧神工。

春末雪融時，被譽為「瑞士大峽谷」（Swiss Grand Canyon）的「萊茵峽谷」（Rhine Gorge）水量豐沛，相當適合獨木舟或泛舟活動。近年流行的立槳，可說是相對輕鬆愜意的水上活動，在平靜的「聖莫里茨湖」（Lake St. Moritz）和「達沃斯湖」（ Lake Davos）都相當熱門，也適合親子共遊。

達沃斯在夏季也針對家庭或親子旅遊規畫了多樣的主題步道，以有趣的解謎或大地遊戲的方式設計，像是其中的「狐狸步道」（Foxtrail），就是以解題謎題和線索引導旅客遊覽小鎮及其周邊地區，讓大人小孩都以輕鬆有趣的方式探索大自然與在地人文。

▲除了家庭同遊的鐵道旅行，還有全新的旅遊主題企劃「蘭德瓦瑟世界」。 圖：Heavens Portfolio／提供

搭火車跨區賞景，走逛全新阿爾卑斯木屋村風格購物中心

同樣也適合家族多齡同遊的莫過於搭乘觀景列車的鐵道旅行。「瑞士火車之旅」（The Grand Train Tour of Switzerland）將於2026年迎來十週年。總長1280公里的火車之旅，分為8段旅程，其中在格勞賓登州的路段，可搭乘從瓦萊州的「策馬特」，經過奧伯拉爾普隘口、阿爾布隘口到達「聖莫里茨」的「冰河列車」（Glacier Express），或是從「庫爾」出發，途經伯爾尼納隘口前義大利「蒂拉諾」的「伯爾尼納快車」（Bernina Express），都是跨州跨國旅遊的舒適交通與賞景選擇。

而「格勞賓登州」於2025年6月推出全新旅遊主題企劃「蘭德瓦瑟世界」（Landwasser World），是以世界知名的「蘭德瓦瑟高架橋」（The Landwasser Viaduct）為中心，串連周邊鐵道、文化、農業、森林與水路等五大主題體驗路線，結合自然景觀與百年鐵道的歷史傳承，帶來相較於觀光列車更深度且老少咸宜的阿爾卑斯旅遊體驗。

▲2026年4月重新開幕的「蘭德夸特購物中心」。 圖：Heavens Portfolio／提供

格勞賓登州有豐富的戶外活動、鐵道旅行選擇，也有許多坐落在大城小鎮的頂級住宿，而2026/04/16重新開幕的「蘭德夸特購物中心」（Landquart），將為阿爾卑斯山區的旅行更添新意。購物中心於4月中旬正式啟用其擴展的區域，總占地面積約27,000平方公尺，擴展後將有上百家品牌、超過170個時尚、運動及生活風格品牌，包括新加入的 Coach、Birkenstock、Carhartt、American Vintage，以及瑞士最大的 Nike 旗艦店等，並全年以低於零售價至少30%的折扣銷售，讓旅客在山區也能享受購物樂趣。

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