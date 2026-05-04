真的不是AI圖！德國麥當勞「紫色菜單」超吸睛 奶昔大哥領軍「5款夢幻紫新品」 還有「奶昔大哥吊飾」必收藏

真的不是AI圖！麥當勞「奶昔大哥」變身生日策劃負責人，打造「5款夢幻紫新品」，從奶昔、漢堡到沾醬和甜點統統有，滿滿的紫色風暴讓人敲碗「台灣也要有」。

圖／德國麥當勞官網

只有奶昔還不夠！德國麥當勞最新推出話題系列「紫色菜單」，由「紫色BBQ漢堡」領軍，再到奶昔、沾醬、派與迷你爆漿甜甜圈，都換上紫色新裝十分亮眼。「紫色BBQ漢堡」以紫色漢堡麵包夾入紫色起司、紫色醬汁，搭配多汁肉餅與清爽生菜，不只顏值高，味道也很棒；「紫莓奶油沾醬」帶有莓果風味，結合酸奶油口感絲滑，不論是沾雞塊還是薯條都別有一番風味。

紫色BBQ漢堡。圖／德國麥當勞官網

紫莓奶油沾醬。圖／德國麥當勞官網

奶昔大哥限定奶昔。圖／德國麥當勞官網

而甜點部分，「紫奶油乳酪派」外皮酥脆，內餡吃得到香甜藍莓餡和柔滑奶油起司，適合當作一餐的收尾；此外，還有新加坡、法國等地麥當勞限定的迷你爆漿甜甜圈「McPops」也推出新口味「紫色派對」，紫色脆皮香甜可口，藍莓餡爆漿，絕對是螞蟻人會一口愛上的甜點。

紫奶油乳酪派。圖／德國麥當勞官網

紫色派對McPops。圖／德國麥當勞官網

圖／德國麥當勞官網

除了一系列主題餐點外，「奶昔大哥吊飾」不只萌翻全場，同時還能做公益，德國麥當勞表示，每賣出1個奶昔大哥吊飾，就會捐贈2歐元給麥當勞兒童援助基金會。綜合以上，每一款都令人好奇它的滋味，吊飾更是激起粉絲的收藏慾，若正好有到德國旅遊不妨朝聖一下喔！

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