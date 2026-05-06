芬蘭最長橋樑、赫爾辛基嶄新地標「庫努武里橋」開通 僅開放行人、自行車暢意通行
【旅奇傳媒/編輯部報導】連接芬蘭赫爾辛基 Korkeasaari 與 Kruunuvuorenranta 的新橋「庫努武里橋」（Kruunuvuorensilta，語意為「王冠山橋」，譯音則為「庫努武里橋」），是芬蘭最長且最高的橋樑。如此規模的橋樑通常會包含汽車通行，但它卻專為大眾運輸、行人與自行車設計。除了規模宏大，「庫努武里橋」因其先進的交通規劃與高品質建築設計而備受矚目，並為赫爾辛基天際線帶來嶄新識別，已於04/18（六）正式對外開放，並在週末吸引了超過5萬名訪客。
芬蘭最長橋樑暨城市重大建設
「庫努武里橋」全長1,191公尺，是芬蘭最長且最高的橋樑。即使放眼全球，如此規模卻完全不開放汽車通行的橋樑也極為罕見。該橋是「Crown Bridges Light Rail（皇冠橋輕軌）」計畫的一部分，這是赫爾辛基最大規模的都市發展項目之一，包含三座橋樑與一條新的電車路線，將市中心連接至 Laajasalo 島。預計到2040年，Laajasalo 的人口將翻倍，而這項新連結將確保該區擁有順暢且可靠的大眾運輸。
獨特設計／135公尺鑽石形橋塔
橋樑最醒目的結構是中央135公尺高的鑽石形橋塔：
・高度超過芬蘭最高住宅大樓 Kalasatama 塔（134公尺）
・遠高於奧林匹克體育場塔（72公尺）
・僅橋塔本身的混凝土澆築工程就耗時約2年
赫爾辛基市長 Daniel Sazonov 表示：「庫努武里橋是一個嶄新且獨特的城市地標，將吸引來自各地的遊客。它重新定義了我們看待赫爾辛基的方式，並以全新的形式連結城市核心與周邊區域，同時展現我們對永續發展與海洋城市特色的承諾。」
以人為本的橋樑（非汽車導向）
這座橋與未來電車系統，體現赫爾辛基長期以來優先發展大眾運輸、步行、自行車的交通政策。
目前赫爾辛基的交通模式為：
・約41%步行
・25%大眾運輸
・11%自行車
・僅約20%汽車
像 Kruunuvuorenranta 與 Kalasatama 等新興區域，皆以「低汽車依賴」為規劃核心。若允許私家車通行，將大幅增加市中心交通壅塞，因此橋樑刻意排除汽車。
永續城市交通願景
「庫努武里橋」設計使用壽命長達200年，象徵長期城市基礎建設投資。整體計畫也進行了完整環境影響評估，包括水域生態、魚類族群、航行影響、噪音與震動等；總碳足跡約129,000噸 CO₂e，其中76%來自建造、24%來自未來50年營運與維護，透過低碳材料與再生能源使用，已有效降低排放。
氣候適應與安全設計
由於赫爾辛基地處沿海，氣候變化大（強風、冰雪等），橋樑具備多項創新設計，含括纜索會隨風微幅擺動以避免結冰、外層採用特殊塑膠包覆可使冰層自然碎裂、設有強風警告及風速警示系統，因此橋樑能適應從夏季晴天到冬季結冰海面的各種環境條件。
【庫努武里橋基本資訊】
・設計競圖：2012年
・開工：2021年
・建築設計：Knight Architects（Tom Osborne）
・工程顧問：WSP Finland
・承包商：YIT / Kreate 聯營
・工程顧問（承包方）：Ramboll
・項目管理：HTJ
・預估總成本：約3.26億歐元（整體輕軌計畫）
・交通數據（預估2030年）：
－每日約23,000人次搭乘電車
－每日約3,750人次騎自行車通行
・距離縮短：從原本11公里縮短至約5.5公里
・電車速度：橋上最高時速70公里
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。