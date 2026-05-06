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芬蘭最長橋樑、赫爾辛基嶄新地標「庫努武里橋」開通 僅開放行人、自行車暢意通行

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赫爾辛基「庫努武里橋」開放行人、自行車通行。　圖：Helsinki Partners／提供
赫爾辛基「庫努武里橋」開放行人、自行車通行。　圖：Helsinki Partners／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】連接芬蘭赫爾辛基 Korkeasaari 與 Kruunuvuorenranta 的新橋「庫努武里橋」（Kruunuvuorensilta，語意為「王冠山橋」，譯音則為「庫努武里橋」），是芬蘭最長且最高的橋樑。如此規模的橋樑通常會包含汽車通行，但它卻專為大眾運輸、行人與自行車設計。除了規模宏大，「庫努武里橋」因其先進的交通規劃與高品質建築設計而備受矚目，並為赫爾辛基天際線帶來嶄新識別，已於04/18（六）正式對外開放，並在週末吸引了超過5萬名訪客。

▲「庫努武里橋」正式對外開放的週末，吸引了超過5萬名訪客。　圖：Helsinki Partners／提供
▲「庫努武里橋」正式對外開放的週末，吸引了超過5萬名訪客。　圖：Helsinki Partners／提供

芬蘭最長橋樑暨城市重大建設

「庫努武里橋」全長1,191公尺，是芬蘭最長且最高的橋樑。即使放眼全球，如此規模卻完全不開放汽車通行的橋樑也極為罕見。該橋是「Crown Bridges Light Rail（皇冠橋輕軌）」計畫的一部分，這是赫爾辛基最大規模的都市發展項目之一，包含三座橋樑與一條新的電車路線，將市中心連接至 Laajasalo 島。預計到2040年，Laajasalo 的人口將翻倍，而這項新連結將確保該區擁有順暢且可靠的大眾運輸。

▲「庫努武里橋」是中央135公尺高的鑽石形橋塔。　圖：Helsinki Partners／提供
▲「庫努武里橋」是中央135公尺高的鑽石形橋塔。　圖：Helsinki Partners／提供

獨特設計／135公尺鑽石形橋塔

橋樑最醒目的結構是中央135公尺高的鑽石形橋塔：

・高度超過芬蘭最高住宅大樓 Kalasatama 塔（134公尺）

・遠高於奧林匹克體育場塔（72公尺）

・僅橋塔本身的混凝土澆築工程就耗時約2年

赫爾辛基市長 Daniel Sazonov 表示：「庫努武里橋是一個嶄新且獨特的城市地標，將吸引來自各地的遊客。它重新定義了我們看待赫爾辛基的方式，並以全新的形式連結城市核心與周邊區域，同時展現我們對永續發展與海洋城市特色的承諾。」

以人為本的橋樑（非汽車導向）

這座橋與未來電車系統，體現赫爾辛基長期以來優先發展大眾運輸、步行、自行車的交通政策。

目前赫爾辛基的交通模式為：

・約41%步行

・25%大眾運輸

・11%自行車

・僅約20%汽車

像 Kruunuvuorenranta 與 Kalasatama 等新興區域，皆以「低汽車依賴」為規劃核心。若允許私家車通行，將大幅增加市中心交通壅塞，因此橋樑刻意排除汽車。

永續城市交通願景

「庫努武里橋」設計使用壽命長達200年，象徵長期城市基礎建設投資。整體計畫也進行了完整環境影響評估，包括水域生態、魚類族群、航行影響、噪音與震動等；總碳足跡約129,000噸 CO₂e，其中76%來自建造、24%來自未來50年營運與維護，透過低碳材料與再生能源使用，已有效降低排放。

▲「庫努武里橋」具備多項因應氣候的創新設計。　圖：Helsinki Partners／提供
▲「庫努武里橋」具備多項因應氣候的創新設計。　圖：Helsinki Partners／提供

氣候適應與安全設計

由於赫爾辛基地處沿海，氣候變化大（強風、冰雪等），橋樑具備多項創新設計，含括纜索會隨風微幅擺動以避免結冰、外層採用特殊塑膠包覆可使冰層自然碎裂、設有強風警告及風速警示系統，因此橋樑能適應從夏季晴天到冬季結冰海面的各種環境條件。

▲「庫努武里橋」為赫爾辛基天際線帶來嶄新識別。　圖：Helsinki Partners／提供
▲「庫努武里橋」為赫爾辛基天際線帶來嶄新識別。　圖：Helsinki Partners／提供

【庫努武里橋基本資訊】

・設計競圖：2012年

・開工：2021年

・建築設計：Knight Architects（Tom Osborne）

・工程顧問：WSP Finland

・承包商：YIT / Kreate 聯營

・工程顧問（承包方）：Ramboll

・項目管理：HTJ

・預估總成本：約3.26億歐元（整體輕軌計畫）

・交通數據（預估2030年）：

　－每日約23,000人次搭乘電車

　－每日約3,750人次騎自行車通行

・距離縮短：從原本11公里縮短至約5.5公里

・電車速度：橋上最高時速70公里

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