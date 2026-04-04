度假新選擇！「森林中的城市」立陶宛首都維爾紐斯「粉紅湯節」超歡樂

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著今年夏天歐盟入境規範的調整，旅客的旅行方式也正在改變。而立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）憑藉便捷的入境體驗、豐富綠地與城市機能，加上從熱氣球到「粉紅湯節」（Vilnius Pink Soup Festival，又稱冷甜菜湯節，是夏日美食文化節）等多元文化活動，成為理想的城市度假目的地。

▲「歐洲綠色之都」維爾紐斯有高達61%的面積被綠地覆蓋。 圖：Go Vilnius／提供

越來越多旅人開始尋找人潮較少、更加綠意盎然的城市旅遊選擇。根據 Google Trends，「世界最綠城市」的搜尋量在過去一年暴增超過9,900%，而維爾紐斯正好符合這股趨勢。

這座城市的綠色實力早已受到肯定！《綠色城市指數》將其評為全球第二，僅次於奧斯陸；同時，歐盟執委會也將維爾紐斯選為2025年「歐洲綠色之都」。

▲維爾紐斯是少數舊城區能看見熱氣球緩緩升空的歐洲首都之一。 圖：Go Vilnius（© Andrius Pavelkas）／提供

維爾紐斯有高達61%的面積被綠地覆蓋，並擁有密集的都市森林景觀，堪稱真正的「森林中的城市」。這裡也是少數能在聯合國教科文組織（UNESCO）列名的舊城區上空，看見熱氣球緩緩升空的歐洲首都之一。

此外，城市也非常適合體驗「森林浴（shinrin-yoku）」這類親近自然的活動，呼應當前旅人對自然療癒體驗的高度需求。

一位經認證的森林浴導覽員 Kotryna Stankutė-Jaščemskienė 表示：「在其他國家，想要享受森林帶來的療癒氛圍，通常需要特地開車前往遠方。但維爾紐斯的特別之處在於，你可以在城市中心，隨時隨地安排一場即興或規劃好的森林浴體驗。」

▲夏日的維爾紐斯。 圖：Go Vilnius（© Domantas Kancleris）／提供

除了森林浴之外，旅客也能在這裡騎自行車、划獨木舟等，享受各式戶外活動。同時，接下來的季節，維爾紐斯也將迎來一系列特色活動，包括：

・新波羅的海舞蹈節（04/23–25）：邁入第20屆，呈現融合國際視野與波羅的海文化特色的當代表演藝術。

・維爾紐斯開放日（05/16–17）：免費開放超過140棟平時不對外開放的建築，包括現代主義建築、舊工業空間、隱藏庭院與私人花園。

・維爾紐斯媽媽爵士音樂節（05/22–24）：為期三天的音樂盛會，邀請 Tom Skinner、Mammal Hands 與 Cécile McLorin Salvant 等音樂人演出。

・維爾紐斯半程馬拉松（05/23）：讓跑者穿越舊城石板路，挑戰自我。

・維爾紐斯粉紅湯節（05/29–31）：為夏天揭開序幕的代表活動，以立陶宛經典冷甜菜湯 šaltibarščiai 為主題，串聯全城戶外慶典。

・文化之夜（06/12）：整座城市化身大型藝術節，結合燈光裝置、表演與音樂活動。

・立陶宛青年歌舞節（07/03–06）：約24,000人參與的傳統盛會，展現世代傳承的民謠與舞蹈文化。

更多資訊，可於維爾紐斯官方觀光與商業發展機構 Go Vilnius 查詢：https://www.govilnius.lt/。

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