深入經典地標！倫敦兩天一夜「皇室歷史 x 文藝浪漫之旅」

跟著 白日夢情侶檔 於 2024-07-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 海德公園、白金漢宮、西敏寺。

短短兩天，帶你深入倫敦的經典地標與文化精華！🌟

從海德公園的綠意晨光展開旅程，前往白金漢宮欣賞莊嚴的衛兵交接儀式。接著，探索西敏寺、大笨鐘與國會大廈，感受倫敦的歷史厚度。午後，乘坐泰晤士河遊船，沿河欣賞倫敦塔橋的壯麗景色，並登上象徵倫敦天際線的倫敦眼俯瞰全城。

第二天走訪柯南道爾小說裡的福爾摩斯小宇宙，再深入世界級的大英博物館探索人類文明。午後逛遍牛津街與攝政街大買特買，最後以His Majesty's Theatre的歌劇魅影音樂劇，為這場英倫之旅畫下完美句點！🎭✨

第 1 天

海德公園 | 1 小時

來到倫敦市中心，很難忽視這個位在市中心的公園，它可是整整有著約140 公頃的綠地，也是當地人最愛的休憩場所，無論是悠閒漫步或騎腳踏車，這裡都能滿足對大自然的渴望。而一大早趁著陽光正好，我們便選擇在這裡隨地而坐享用早餐，以一個愜意的姿態開啟這趟旅行，甚至後來散步途中還看到有餵食松鼠的老人家、遛狗的情侶以及帶孩童玩耍的家長們，在繁忙的都市中有這樣讓人放鬆的區域，充滿讓人羨慕的鬆弛感呢！

白金漢宮 | 3 小時

吃過早餐後就速速前往白金漢宮啦！這座氣勢恢弘的宮殿自 1837 年起便是英國君主的官方住所，也是許多重大國家儀式的舉辦地。但是除了欣賞壯麗的外觀，我們這次前往的目的、也是最不能錯過的就是每天吸引大批遊客的衛兵交接儀式！身穿紅色制服、頭戴高聳黑色熊皮帽的禁衛軍，會隨著軍樂隊的演奏，以整齊劃一的步伐進行交接，場面莊嚴又充滿儀式感。另外小提醒，雖然衛兵交接儀式是從11點開始，但是這項活動實在是太熱門，想要站在好位置觀賞的話，一定要提早一些去、才不會跟我們一樣沒有站在正門欄杆處、最接近衛兵的最佳觀賞位置。

西敏寺 | 1 小時

下一個行程我們來到距離不遠的西敏寺，這裡可是英國皇室加冕、婚禮和國葬的指定地點，擁有超過千年歷史，光是走進去就能感受到滿滿的莊嚴氛圍！這裡見證了從威廉一世到現在的國王加冕，還舉辦過威廉王子與凱特王妃的世紀婚禮，完全是皇室迷的朝聖地！除了皇室，這裡還安息著許多大家耳熟能詳的名人，包括莎士比亞、牛頓、達爾文等等，可惜的是裡面不能拍照，大家只能靠網路上的照片跟我們的介紹好好想像一番啦。這裡是採哥德式風格建築，推薦大家造訪必看的是絕美的彩繪玻璃與壯觀的高聳穹頂，想要感受歷史與文化的厚度，西敏寺絕對是你的必訪之地！✨

大本鐘 | 30 分鐘

另一個不能錯過的景點就是大笨鐘啦，雖然大家都叫它大笨鐘，但其實「Big Ben」原指塔內的大鐘，而整座建築的正式名稱是「伊麗莎白塔」（Elizabeth Tower）。這座高96公尺的哥德復興式建築，每當整點鐘聲響起，都讓人彷彿置身英倫小說場景之中。黃昏時分，鐘樓在泰晤士河畔閃耀著金色光輝，與國會大廈相映成趣，特別適合拍照。無論白天或夜晚，大笨鐘都是倫敦最具標誌性的地標之一，讓人感受到這座城市深厚的歷史底蘊。

Houses of Parliament | 2 小時

國會大廈就在大笨鐘旁邊，是可以一同造訪的景點之一，這裡又稱「威斯敏斯特宮」（Palace of Westminster），是英國政治的心臟，也是世界上最壯麗的哥德式建築之一。最早這裡是作為英國王室的住所，如今則是國會上下兩院的所在地。如果要入內參觀記得要預約唷，而且內部也是完全不能拍照的，且必須全程跟隨導覽、不能脫隊，不然隨時會被巡邏的保全帶出去的唷！Jennifer自己覺得內部非常值得參觀，超級富麗堂皇又金光閃閃，還可以看到柴契爾夫人雕像，也看到上下議院開會的所在地，是很難得的體驗。

泰晤士河 | 1 小時

我們信步泰晤士河畔、用過午餐後，便前往碼頭搭乘泰晤士河遊船，以搭船的方式欣賞多個經典景點，泰晤士河貫穿倫敦，如果想要快速遊覽各大景點是非常適合的觀光方式唷！我們是選擇白天來訪，坐在船上的二樓曬著暖暖的陽光、吹著徐徐微風，非常心曠神怡。如果是晚上搭乘則可以看到兩岸燈光閃爍，別有一番浪漫氛圍。

倫敦眼 | 1 小時

接下來我們就前往倫敦的經典地標啦！倫敦眼是歐洲最高的觀景摩天輪，高達135公尺，可以用360度無死角俯瞰倫敦美景，非常值得搭乘。每個透明艙體可容納約25人，整趟旅程約30分鐘，足夠讓你慢慢欣賞國會大廈、聖保羅大教堂、倫敦塔橋等著名地標。如果想要更浪漫一點，還可以選擇日落時段或夜間燈光璀璨時搭乘唷！

倫敦塔橋 | 1 小時

想必大家都聽過「倫敦鐵橋」這個兒歌吧，一踏上橋Jennifer腦中就自動響起這首歌~來倫敦也絕對不能錯過這個景點吧！倫敦塔橋是泰晤士河上最具代表性的橋樑之一，擁有優雅的哥德式塔樓與藍白色吊橋設計，如果想多花一點時間參觀，還可以登上橋內的玻璃步道，因為時間的考量我們這次就沒有上去了~另外倫敦塔橋是一座可開合的橋，所以如果想看這個酷炫畫面，記得先查好時間唷！從橋上拍跟從泰唔士河畔拍各有不同風情，推薦大家兩個角度都可以拍照留念唷！

第 2 天

Sherlock Holmes Museum | 2 小時

這天一早我們就來貝克街排隊了，因為Jennifer是個超級資深福爾摩斯迷，這次來倫敦早早就要求一定要排入這個行程呀！沒想到全球的書迷真是太多了，就算已經早早出發還是排了一個多小時才入內，光是看到門上貝克街221B號的門牌就很感動，踏到裡面真的是眼淚都要奪眶而出欸！紀念館裡面完全還原了小說中福爾摩斯與華生醫生的住所，從維多利亞時代的家具、書桌，到標誌性的鹿角帽、放大鏡跟一排菸斗，所有東西都可以對應到小說細節，彷彿穿越到小說的世界裡。另外還有一個讓Jennifer直接驚呆的房間，那就是蠟像場景了，一進去就看到有一隻手從天花板垂下來，各種謀殺場景也都做得維妙維肖，彷彿都可以聽到慘叫聲啦！總之如果你是福爾摩斯迷，這個地方絕對絕對不要錯過！

大英博物館 | 3 小時

歷史之旅怎麼可以錯過堪稱世界上最偉大的博物館之一的大英博物館呢？這裡的館藏超過800萬件，從埃及木乃伊、羅塞塔石碑，到希臘帕特農神廟雕塑，橫跨不同的文化歷史及七大洲板塊，甚至還是免費參觀的，真是太誇張啦！博物館本身也是一座建築藝術品，一踏入中央大廳就被玻璃穹頂設計驚艷到。如果跟我們一樣參觀的時間有限，推薦先參觀埃及館與希臘羅馬館，這些都是鎮館之寶級的展品，親眼見到木乃伊的時候也不免讓人起了雞皮疙瘩，建議大家真的要預留一些時間來這裡走走唷！

牛津街 | 2 小時

走完各種知性的行程，就到了血拚環節啦！牛津街跟攝政街是想購物的人一定會造訪的地方，牛津街長達1.9公里、聚集了上百家品牌，高端時尚到平價快時尚應有盡有，包含Selfridges百貨、Zara、Nike等旗艦店都能在這裡找到，而在聖誕節期間這裡更會點亮華麗燈飾，讓整條街道充滿節慶氛圍。

攝政街 | 2 小時

相比牛津街的熱鬧繁華，攝政街更該用優雅奢華來形容，因為這條弧形街道擁有許多高端精品店，如Burberry旗艦店、Apple Store等等。整條街的建築風格都很典雅，是倫敦最具英式風情的購物街之一。

His Majesty's Theatre | 3 小時

最後在晚上的時間，絕對不要錯過夜夜上映的音樂劇啦！經典的戲碼如悲慘世界、獅子王及歌劇魅影都很值得一看，現場觀看的感覺絕對跟只從電影或電視上看完全不同！這天我們安排的是主演歌劇魅影的His Majesty’s Theatre，自1705年開業以來，就一直是倫敦西區最具代表性的劇院之一。劇院內部裝飾很華麗，紅色天鵝絨座椅與金色雕花天花板營造出濃厚的劇場氛圍，而在觀看演出時，更是彷彿穿越回維多利亞時代，讓人深深感受到百年劇院的魅力。無論是音樂劇迷，或是一般的遊客，都可以在演出中獲得深深的感動，帶來一場難忘的藝術饗宴！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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